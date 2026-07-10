ЖЧ-2026 кашфиётлари рўйхати тузилди: унда ўзбек футболчиси ҳам бор

·42·Спорт
ЖЧ-2026 кашфиётлари рўйхати тузилди: унда ўзбек футболчиси ҳам бор

АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлигида ўтаётган ЖЧ-2026 нафақат кучли жамоалар, балки янги юлдузларни ҳам кашф этмоқда.

Экспертлар турнир давомида ўзини кўрсата олган футболчилар рўйхатини тузди. Уларнинг айримлари мундиалга аллақачон суперюлдуз сифатида келган бўлса, бошқалари айнан шу мусобақа орқали бутун дунё эътиборига тушди.

Абдуқодир Ҳусанов — Ўзбекистоннинг катта кашфиёти

Рўйхатда Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг борлиги алоҳида эътиборга молик.

У ҳақида аввал ҳам иқтидорли футболчи сифатида гапириларди. Аммо Жаҳон чемпионати Ҳусановни Осиё доирасидан чиқариб, халқаро футбол жамоатчилиги эътиборига олиб чиқди.

Ҳимоячи яккакурашларда ишончли ҳаракат қилди, ҳимоя чизиғини тартибли бошқарди ва дунёнинг кучли ҳужумчиларига қарши ҳам рақобат қила олишини кўрсатди.

Майкл Олисе — Франциянинг ижодкор кучи

Франция термаси футболчиси Майкл Олисе ҳам экспертлар эътиборига тушган номлардан бири бўлди.

У рақиб ҳимоячиларини ўзига тортиб, шериклари учун бўш ҳудудлар яратишда катта роль ўйнади. Турнир давомида Олисе Франциянинг энг ижодкор футболчиларидан бири сифатида баҳоланди.

Возинья — Кабо-Верде қаҳрамони

Кабо-Верде терма жамоасининг асосий қаҳрамони дарвозабон Возинья бўлди.

Асл исми Жозимар Диаш бўлган посбон сейвлари билан жамоасига кучли рақибларга қарши муносиб курашиш имконини берди. Айниқса, Аргентинага қарши ўйин уни турнирнинг эсда қоларли футболчиларидан бирига айлантирди.

Возиньянинг тарихи Жаҳон чемпионати бир неча ҳафта ичида кам танилган футболчини бутун дунёга танитиши мумкинлигини яна бир бор исботлади.

Ламин Ямал — истеъдоддан етакчигача

Испаниялик Ламин Ямал турниргача ҳам келажаги порлоқ футболчи сифатида танилган эди.

Аммо ЖЧ-2026да у фақат истеъдодли ўсмир эмас, балки муҳим ўйинларда натижага таъсир қила оладиган етакчи эканини кўрсатди. Шу сабаб унинг номи турнир кашфиётлари қаторида тилга олинмоқда.

Эрлинг Ҳоланд — Норвегияни янги даражага олиб чиқди

Эрлинг Ҳоландни кашфиёт деб аташ қийин, чунки у мундиалгача ҳам жаҳон футболи юлдузларидан бири эди.

Бироқ айнан ЖЧ-2026даги ўйинлари, муҳим голлари ва Норвегия термасини катта саҳнага олиб чиққани сабаб у ҳам ушбу рўйхатдан жой олди.

Ҳоланднинг муваффақиятли ҳаракатлари мухлислар эътиборини бутун Норвегия терма жамоасига қаратди.

Бир ойлик турнир карьерани ўзгартириши мумкин

Жаҳон чемпионати ҳар доим футболчилар учун энг катта намойиш майдони бўлиб келган.

2026 йилги мундиал ҳам буни яна бир бор кўрсатди: бир неча ҳафта ичида футболчи ўз карьерасини янги босқичга олиб чиқиши, топ-клублар эътиборига тушиши ва жаҳон футболида ўз номини қолдириши мумкин.

Абдуқодир ҲусановМайкл ОлисеВозиньяЛамин ЯмалАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир... Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир...Бугун, 09:31Клоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиКлоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиБугун, 09:26Норвегия посбони «Сити»га яқинлашди: Ҳоланд билан бирлашиш эҳтимоли борНорвегия посбони «Сити»га яқинлашди: Ҳоланд билан бирлашиш эҳтимоли борБугун, 09:21Мбаппе Марокашга қарши ўйинда яна ўзини кўрсатди: Франция яримфиналда!Мбаппе Марокашга қарши ўйинда яна ўзини кўрсатди: Франция яримфиналда!Бугун, 09:10Килиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиКилиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиБугун, 03:11Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 03:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди