ЖЧ-2026 кашфиётлари рўйхати тузилди: унда ўзбек футболчиси ҳам бор
АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлигида ўтаётган ЖЧ-2026 нафақат кучли жамоалар, балки янги юлдузларни ҳам кашф этмоқда.
Экспертлар турнир давомида ўзини кўрсата олган футболчилар рўйхатини тузди. Уларнинг айримлари мундиалга аллақачон суперюлдуз сифатида келган бўлса, бошқалари айнан шу мусобақа орқали бутун дунё эътиборига тушди.
Абдуқодир Ҳусанов — Ўзбекистоннинг катта кашфиёти
Рўйхатда Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг борлиги алоҳида эътиборга молик.
У ҳақида аввал ҳам иқтидорли футболчи сифатида гапириларди. Аммо Жаҳон чемпионати Ҳусановни Осиё доирасидан чиқариб, халқаро футбол жамоатчилиги эътиборига олиб чиқди.
Ҳимоячи яккакурашларда ишончли ҳаракат қилди, ҳимоя чизиғини тартибли бошқарди ва дунёнинг кучли ҳужумчиларига қарши ҳам рақобат қила олишини кўрсатди.
Майкл Олисе — Франциянинг ижодкор кучи
Франция термаси футболчиси Майкл Олисе ҳам экспертлар эътиборига тушган номлардан бири бўлди.
У рақиб ҳимоячиларини ўзига тортиб, шериклари учун бўш ҳудудлар яратишда катта роль ўйнади. Турнир давомида Олисе Франциянинг энг ижодкор футболчиларидан бири сифатида баҳоланди.
Возинья — Кабо-Верде қаҳрамони
Кабо-Верде терма жамоасининг асосий қаҳрамони дарвозабон Возинья бўлди.
Асл исми Жозимар Диаш бўлган посбон сейвлари билан жамоасига кучли рақибларга қарши муносиб курашиш имконини берди. Айниқса, Аргентинага қарши ўйин уни турнирнинг эсда қоларли футболчиларидан бирига айлантирди.
Возиньянинг тарихи Жаҳон чемпионати бир неча ҳафта ичида кам танилган футболчини бутун дунёга танитиши мумкинлигини яна бир бор исботлади.
Ламин Ямал — истеъдоддан етакчигача
Испаниялик Ламин Ямал турниргача ҳам келажаги порлоқ футболчи сифатида танилган эди.
Аммо ЖЧ-2026да у фақат истеъдодли ўсмир эмас, балки муҳим ўйинларда натижага таъсир қила оладиган етакчи эканини кўрсатди. Шу сабаб унинг номи турнир кашфиётлари қаторида тилга олинмоқда.
Эрлинг Ҳоланд — Норвегияни янги даражага олиб чиқди
Эрлинг Ҳоландни кашфиёт деб аташ қийин, чунки у мундиалгача ҳам жаҳон футболи юлдузларидан бири эди.
Бироқ айнан ЖЧ-2026даги ўйинлари, муҳим голлари ва Норвегия термасини катта саҳнага олиб чиққани сабаб у ҳам ушбу рўйхатдан жой олди.
Ҳоланднинг муваффақиятли ҳаракатлари мухлислар эътиборини бутун Норвегия терма жамоасига қаратди.
Бир ойлик турнир карьерани ўзгартириши мумкин
Жаҳон чемпионати ҳар доим футболчилар учун энг катта намойиш майдони бўлиб келган.
2026 йилги мундиал ҳам буни яна бир бор кўрсатди: бир неча ҳафта ичида футболчи ўз карьерасини янги босқичга олиб чиқиши, топ-клублар эътиборига тушиши ва жаҳон футболида ўз номини қолдириши мумкин.
…