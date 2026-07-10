Гарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлари

·0·Спорт
Гарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлари

Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн 2025-26-йилги мавсумда ўз фаолиятидаги энг яхши спорт формасини намойиш этмоқда. Жаҳон чемпионати баҳсларида ҳам юксак натижаларни қайд этаётган тўпурар, ўтмишдаги танқидларни ортда қолдириб, ўзининг ҳақиқий кучини кўрсатмоқда. Собиқ футболчи Даннй Мурпҳй ГОАЛ нашрига берган интервюсида Кейн нима сабабдан айнан ҳозир ўзининг энг юқори чўққисига чиққанини тушунтириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Экспертларнинг фикрича, 32 ёшли ҳужумчининг бундай ажойиб натижаларига иккита асосий омил сабаб бўлган. Биринчидан, Гарри Кейн жорий мавсумда жароҳатлардан деярли бутунлай холи бўлди. Аввалги йирик турнирларда у кўпинча кичик жароҳатлар билан ўйнаган ёки жисмоний жиҳатдан чарчаган кўринган бўлса, бу сафар у ўзининг энг яхши жисмоний ҳолатида етиб келди.

Бавария омили ва жисмоний ҳолат

Иккинчи муҳим омил сифатида унинг Бавария таркибидаги ўйин услуби кўрсатилмоқда. Даннй Мурпҳйнинг таъкидлашича, Германия гиганти кўплаб ўйинларда устунлик қилиши сабабли, Кейн Тоттенхем сафида бўлгани каби катта жисмоний куч сарфлашига тўғри келмаяпти. Бу эса унга ўз энергиясини энг керакли вазиятларда гол уриш учун сақлаб қолиш имконини бермоқда.

Статистик маълумотларга кўра, Гарри Кейн Бавария таркибида ўтказган 147 та учрашувда 146 та гол уришга муваффақ бўлди. Биргина ўтган мавсумнинг ўзида у 61 маротаба рақиблар дарвозасини ишғол қилган. Аллианз Арена мезбонлигидаги икки карра Бундеслига чемпионлиги унинг фаолиятидаги совринлар борасидаги бўшлиқни тўлдира бошлади.

Терма жамоа миқёсида ҳам Кейн рекордларни янгилашда давом этмоқда. Ҳозирда у 119 та ўйин ўтказиб, афсонавий Петер Шилтоннинг рекордига яқинлашиб қолди. 85 та гол билан Англия тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турган ҳужумчи, 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳозирча 6 та гол уришга эришди.

Олтин тўп ва тарихий имконият

Англия терма жамоаси шанба куни чорак финал босқичида Норвегия билан тўқнаш келади. Агар Кейн бошчилигидаги жамоа Шимолий Америкадаги турнирда ғолиб чиқса, у нафақат терма жамоа афсонасига айланади, балки нуфузли Олтин тўп (Баллон дъОр) мукофотига ҳам асосий номзод бўлиши кутилмоқда.

Мутахассислар Гарри Кейннинг ҳозирги ҳолатини қуйидагича баҳоламоқда:

  • Жисмоний тайёргарликнинг юқори даражаси;
  • Жароҳатларнинг йўқлиги;
  • Клуб даражасидаги тўғри танланган тактик ёндашув;
  • Руҳий хотиржамлик ва тажриба.

Шундай қилиб, Гарри Кейн ўзининг 32 ёшида нафақат Англия, балки жаҳон футболининг энг хавфли ҳужумчиси эканлигини исботламоқда. Унинг олдида турган асосий мақсад эса терма жамоа билан биргаликда жаҳон тожини қўлга киритишдир.

Гарри КейнАнглияБаварияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБарселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБугун, 12:11«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 12:00Барселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБарселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБугун, 11:59Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтдиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтдиБугун, 11:55 Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир... Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир...Бугун, 09:31Клоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиКлоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиБугун, 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди