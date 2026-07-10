Гарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлари
Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн 2025-26-йилги мавсумда ўз фаолиятидаги энг яхши спорт формасини намойиш этмоқда. Жаҳон чемпионати баҳсларида ҳам юксак натижаларни қайд этаётган тўпурар, ўтмишдаги танқидларни ортда қолдириб, ўзининг ҳақиқий кучини кўрсатмоқда. Собиқ футболчи Даннй Мурпҳй ГОАЛ нашрига берган интервюсида Кейн нима сабабдан айнан ҳозир ўзининг энг юқори чўққисига чиққанини тушунтириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Экспертларнинг фикрича, 32 ёшли ҳужумчининг бундай ажойиб натижаларига иккита асосий омил сабаб бўлган. Биринчидан, Гарри Кейн жорий мавсумда жароҳатлардан деярли бутунлай холи бўлди. Аввалги йирик турнирларда у кўпинча кичик жароҳатлар билан ўйнаган ёки жисмоний жиҳатдан чарчаган кўринган бўлса, бу сафар у ўзининг энг яхши жисмоний ҳолатида етиб келди.
Бавария омили ва жисмоний ҳолатИккинчи муҳим омил сифатида унинг Бавария таркибидаги ўйин услуби кўрсатилмоқда. Даннй Мурпҳйнинг таъкидлашича, Германия гиганти кўплаб ўйинларда устунлик қилиши сабабли, Кейн Тоттенхем сафида бўлгани каби катта жисмоний куч сарфлашига тўғри келмаяпти. Бу эса унга ўз энергиясини энг керакли вазиятларда гол уриш учун сақлаб қолиш имконини бермоқда.
Статистик маълумотларга кўра, Гарри Кейн Бавария таркибида ўтказган 147 та учрашувда 146 та гол уришга муваффақ бўлди. Биргина ўтган мавсумнинг ўзида у 61 маротаба рақиблар дарвозасини ишғол қилган. Аллианз Арена мезбонлигидаги икки карра Бундеслига чемпионлиги унинг фаолиятидаги совринлар борасидаги бўшлиқни тўлдира бошлади.
Терма жамоа миқёсида ҳам Кейн рекордларни янгилашда давом этмоқда. Ҳозирда у 119 та ўйин ўтказиб, афсонавий Петер Шилтоннинг рекордига яқинлашиб қолди. 85 та гол билан Англия тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турган ҳужумчи, 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳозирча 6 та гол уришга эришди.
Олтин тўп ва тарихий имкониятАнглия терма жамоаси шанба куни чорак финал босқичида Норвегия билан тўқнаш келади. Агар Кейн бошчилигидаги жамоа Шимолий Америкадаги турнирда ғолиб чиқса, у нафақат терма жамоа афсонасига айланади, балки нуфузли Олтин тўп (Баллон дъОр) мукофотига ҳам асосий номзод бўлиши кутилмоқда.
Мутахассислар Гарри Кейннинг ҳозирги ҳолатини қуйидагича баҳоламоқда:
- Жисмоний тайёргарликнинг юқори даражаси;
- Жароҳатларнинг йўқлиги;
- Клуб даражасидаги тўғри танланган тактик ёндашув;
- Руҳий хотиржамлик ва тажриба.
Шундай қилиб, Гарри Кейн ўзининг 32 ёшида нафақат Англия, балки жаҳон футболининг энг хавфли ҳужумчиси эканлигини исботламоқда. Унинг олдида турган асосий мақсад эса терма жамоа билан биргаликда жаҳон тожини қўлга киритишдир.
…