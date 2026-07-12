Алежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдими
Лондоннинг Челси клуби янги мавсум олдидан ўз қароргоҳида йиғинларни бошлади, бироқ жамоанинг шов-шувли харидларидан бири бўлган Алежандро Гарначо машғулотларда кўриниш бермади. Аргентиналик вингер Стамфорд Бридгега келганига атиги бир йил бўлганига қарамай, ёзги трансфер ойнасида клубни бутунлай тарк этиш ҳаракатига тушиб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клубнинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо пайшанба куни Кобҳам базасида расмий иш бошлади. Бироқ, The Athletic нашрининг хабар беришича, 22 ёшли футболчига асосий жамоа билан машғулотларда қатнашмасликка рухсат берилган. Бу қарор футболчининг ўзи бошқа клубга ўтиш бўйича музокаралар олиб бораётгани билан изоҳланмоқда.
Челси раҳбарияти ҳужум чизиғини тубдан ислоҳ қилишни режалаштираётган бир пайтда, Алежандро Гарначо жамоанинг келажакдаги режаларидан ташқарида қолмоқда. Футболчи 25-июль куни Австралия бўйлаб бошланадиган мавсумолди турига ҳам бормаслиги деярли аниқ бўлиб улгурган.
Умидсизликка айланган трансферАлежандро Гарначо ўтган йили Манчестер Юнайтед сафидан 40 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган эди. Унга катта умидлар боғланиб, этти йиллик узоқ муддатли шартнома имзоланган бўлса-да, аргентиналик футболчи Лондон клубида ўзини кўрсата олмади. Ўтган мавсум давомида у Англия Премер-лигасида бор-йўғи 14 та ўйинда асосий таркибда майдонга тушди.
Статистик кўрсаткичлар ҳам футболчининг нархига мос келмади. Барча мусобақаларда 8 та гол урган бўлса-да, чемпионат доирасидаги 24 та учрашувда атиги битта гол муаллифига айланди. Бундай паст самарадорлик ҳамда рақобатда бошқа қимматбаҳо легионерларга ютқазиб қўйиши унинг захира ўриндиғига михланиб қолишига сабаб бўлди.
Клубнинг молиявий талаблариЧелси раҳбарияти футболчини шунчаки қўйиб юбормоқчи эмас. Улар ўз вақтида тикилган сармоянинг катта қисмини қайтариб олишни кўзламоқда. Хабарларга кўра, клуб Алежандро Гарначо учун 50 миллион евро (тахминан 42,5 миллион фунт) миқдорида нарх белгилаган. Бу эса "кўклар"га ушбу трансфердан оз бўлса-да фойда кўриш имконини беради.
Ҳозирда футболчи ўзига мунтазам ўйин амалиёти кафолатланадиган янги жамоа қидирмоқда. Унинг агентлари бир қатор Европа клублари билан алоқага чиққан. Челси эса фақат тўлиқ сотиб олиш шарти билан тушадиган таклифларни кўриб чиқишини, ижарага бериш варианти кун тартибида йўқлигини таъкидлаган.
Ушбу ҳолат Челси таркибидаги кенг кўламли ўзгаришларнинг бир қисмидир. Хаби Алонсо бошчилигидаги янги лойиҳада фақат ўзини кўрсата оладиган ва жамоавий ўйинга мос келадиган ижрочилар қолиши кутилмоқда. Алежандро Гарначо тақдири эса яқин ҳафталар ичида ҳал бўлади.
…