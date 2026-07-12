Алежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдими

·30·Спорт
Алежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдими

Лондоннинг Челси клуби янги мавсум олдидан ўз қароргоҳида йиғинларни бошлади, бироқ жамоанинг шов-шувли харидларидан бири бўлган Алежандро Гарначо машғулотларда кўриниш бермади. Аргентиналик вингер Стамфорд Бридгега келганига атиги бир йил бўлганига қарамай, ёзги трансфер ойнасида клубни бутунлай тарк этиш ҳаракатига тушиб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубнинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо пайшанба куни Кобҳам базасида расмий иш бошлади. Бироқ, The Athletic нашрининг хабар беришича, 22 ёшли футболчига асосий жамоа билан машғулотларда қатнашмасликка рухсат берилган. Бу қарор футболчининг ўзи бошқа клубга ўтиш бўйича музокаралар олиб бораётгани билан изоҳланмоқда.

Челси раҳбарияти ҳужум чизиғини тубдан ислоҳ қилишни режалаштираётган бир пайтда, Алежандро Гарначо жамоанинг келажакдаги режаларидан ташқарида қолмоқда. Футболчи 25-июль куни Австралия бўйлаб бошланадиган мавсумолди турига ҳам бормаслиги деярли аниқ бўлиб улгурган.

Умидсизликка айланган трансфер

Алежандро Гарначо ўтган йили Манчестер Юнайтед сафидан 40 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган эди. Унга катта умидлар боғланиб, этти йиллик узоқ муддатли шартнома имзоланган бўлса-да, аргентиналик футболчи Лондон клубида ўзини кўрсата олмади. Ўтган мавсум давомида у Англия Премер-лигасида бор-йўғи 14 та ўйинда асосий таркибда майдонга тушди.

Статистик кўрсаткичлар ҳам футболчининг нархига мос келмади. Барча мусобақаларда 8 та гол урган бўлса-да, чемпионат доирасидаги 24 та учрашувда атиги битта гол муаллифига айланди. Бундай паст самарадорлик ҳамда рақобатда бошқа қимматбаҳо легионерларга ютқазиб қўйиши унинг захира ўриндиғига михланиб қолишига сабаб бўлди.

Клубнинг молиявий талаблари

Челси раҳбарияти футболчини шунчаки қўйиб юбормоқчи эмас. Улар ўз вақтида тикилган сармоянинг катта қисмини қайтариб олишни кўзламоқда. Хабарларга кўра, клуб Алежандро Гарначо учун 50 миллион евро (тахминан 42,5 миллион фунт) миқдорида нарх белгилаган. Бу эса "кўклар"га ушбу трансфердан оз бўлса-да фойда кўриш имконини беради.

Ҳозирда футболчи ўзига мунтазам ўйин амалиёти кафолатланадиган янги жамоа қидирмоқда. Унинг агентлари бир қатор Европа клублари билан алоқага чиққан. Челси эса фақат тўлиқ сотиб олиш шарти билан тушадиган таклифларни кўриб чиқишини, ижарага бериш варианти кун тартибида йўқлигини таъкидлаган.

Ушбу ҳолат Челси таркибидаги кенг кўламли ўзгаришларнинг бир қисмидир. Хаби Алонсо бошчилигидаги янги лойиҳада фақат ўзини кўрсата оладиган ва жамоавий ўйинга мос келадиган ижрочилар қолиши кутилмоқда. Алежандро Гарначо тақдири эса яқин ҳафталар ичида ҳал бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёрАрсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёрБугун, 21:39Лионель Месси фаолиятида илк бор Англияга қарши: Жахон чемпионатида тарихий тўқнашувЛионель Месси фаолиятида илк бор Англияга қарши: Жахон чемпионатида тарихий тўқнашувБугун, 20:51Жуд Беллингем Англияни ЖЧ-2026 ярим финалига олиб чиқди: Энди рақиб – АргентинаЖуд Беллингем Англияни ЖЧ-2026 ярим финалига олиб чиқди: Энди рақиб – АргентинаБугун, 20:36Ламине Ямалнинг севгилиси ундан Жахон чемпионати финалига чиқишни талаб қилдиЛамине Ямалнинг севгилиси ундан Жахон чемпионати финалига чиқишни талаб қилдиБугун, 19:58Килиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушадиБугун, 18:40Жуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаЖуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаБугун, 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди