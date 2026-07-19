Тухель Франциядан кейин огоҳлантирди: фарқ ҳали йўқолмади
Англия ЖЧ–2026 бронза баҳсида Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этди, аммо Томас Тухель бу натижадан кейин ҳам эҳтиёткор гапирди. Немис мутахассиси «уч шерлар» дунёнинг энг кучли жамоаларига яқинлашганини тан олди, бироқ битта ғалаба барча муаммолар ҳал бўлганини англатмаслигини таъкидлади.
Унинг фикрича, Франция устидан қозонилган тарихий ғалаба фақат биринчи қадам. Навбатда Англияни яна бир жиддий синов кутмоқда.
«Фарқни қисқартириш имкониятимиз бор»
Тухель Франция сўнгги йилларда жаҳон футболидаги энг барқарор терма жамоалардан бири бўлиб келганига эътибор қаратди.
«Саккиз йил олдин Франция жаҳон чемпиони бўлган, тўрт йил аввал эса финалда ўйнаган. Орамизда кичик фарқ бор, аммо бу муаммо эмас. Биз уни йўқотмоқчимиз», — деди мураббий.
Англия Францияни ўнта гол урилган драматик учрашувда мағлуб этиб, 1966 йилги чемпионликдан кейинги энг яхши натижасини қайд этди. Бу, шунингдек, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг сермаҳсул учинчи ўрин баҳси бўлди.
Франция устидан ғалаба — фақат бошланиши
Тухель бронза медалини Англиянинг топ-термаларга яқинлашиш йўлидаги дастлабки муҳим натижа деб баҳолади.
«Кеча айтганимдек, бугунги ўйин фарқни қисқартириш йўлидаги биринчи қадам эди. Биз буни уддаладик — уларни мағлуб этдик», — деди у.
Шу билан бирга, мураббий рақиблар ҳам бир жойда тўхтаб қолмаслигини эслатди. Англия ривожланса, Франция, Испания ва бошқа етакчи жамоалар ҳам ўз устунлигини ошириш учун ҳаракат қилади.
Шу сабабли Тухель учун асосий вазифа битта шов-шувли ғалабани барқарор натижаларга айлантиришдан иборат. Францияга қарши ҳужумкор ўйин жамоанинг катта салоҳиятини кўрсатди, аммо иккинчи бўлимда тўртта гол ўтказиб юборилиши ҳимоядаги муаммолар ҳам сақланиб қолаётганини кўрсатди.
Кейинги катта синов — Испания
Англиянинг топ-термалар билан навбатдаги жиддий учрашуви УЕФА Миллатлар лигасида Испанияга қарши бўлади.
Испания билан баҳс Тухель шогирдларининг Франция устидан қозонилган ғалабадан кейин ҳақиқатан ҳам янги даражага чиққан-чиқмаганини кўрсатиши мумкин. Англия Миллатлар лигасида Испания, Хорватия ва Чехия билан бир гуруҳда курашиши кутилмоқда.
«Кейинги имконият — Миллатлар лигасида Испанияга қарши ўйин. Биз фарқни қисқартиришда давом этишимиз керак», — деди Тухель.
Яримфинал алами ҳали кетгани йўқ
Бронза медалига қарамай, Англия лагерида Аргентинага қарши яримфинал мағлубиятининг оғриғи сақланиб қолмоқда. Тухель финални томоша қилиш футболчилар ва мураббийлар учун осон бўлмаслигини тан олди.
«Эртага финал ўтказилаётганда бизга барибир алам қилади. Бу туйғуни унутиш учун вақт керак бўлади», — деди у.
Шунга қарамай, мураббий жамоанинг Францияга қарши кўрсатган иродаси ундан куч олиб қўймагани, аксинча келажакка ишончини оширганини билдирди.
Англия ЖЧ–2026ни чемпион сифатида эмас, аммо 60 йилдан кейин яна медаль билан якунлади. Энди Тухель учун ҳақиқий вазифа бошланади: бронза тасодифий муваффақият эмаслигини кейинги турнирларда исботлаш.
…