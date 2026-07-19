Тухель Франциядан кейин огоҳлантирди: фарқ ҳали йўқолмади

·0·Спорт
Тухель Франциядан кейин огоҳлантирди: фарқ ҳали йўқолмади

Англия ЖЧ–2026 бронза баҳсида Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этди, аммо Томас Тухель бу натижадан кейин ҳам эҳтиёткор гапирди. Немис мутахассиси «уч шерлар» дунёнинг энг кучли жамоаларига яқинлашганини тан олди, бироқ битта ғалаба барча муаммолар ҳал бўлганини англатмаслигини таъкидлади.

Унинг фикрича, Франция устидан қозонилган тарихий ғалаба фақат биринчи қадам. Навбатда Англияни яна бир жиддий синов кутмоқда.

«Фарқни қисқартириш имкониятимиз бор»

Тухель Франция сўнгги йилларда жаҳон футболидаги энг барқарор терма жамоалардан бири бўлиб келганига эътибор қаратди.

«Саккиз йил олдин Франция жаҳон чемпиони бўлган, тўрт йил аввал эса финалда ўйнаган. Орамизда кичик фарқ бор, аммо бу муаммо эмас. Биз уни йўқотмоқчимиз», — деди мураббий.

Англия Францияни ўнта гол урилган драматик учрашувда мағлуб этиб, 1966 йилги чемпионликдан кейинги энг яхши натижасини қайд этди. Бу, шунингдек, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг сермаҳсул учинчи ўрин баҳси бўлди.

Франция устидан ғалаба — фақат бошланиши

Тухель бронза медалини Англиянинг топ-термаларга яқинлашиш йўлидаги дастлабки муҳим натижа деб баҳолади.

«Кеча айтганимдек, бугунги ўйин фарқни қисқартириш йўлидаги биринчи қадам эди. Биз буни уддаладик — уларни мағлуб этдик», — деди у.

Шу билан бирга, мураббий рақиблар ҳам бир жойда тўхтаб қолмаслигини эслатди. Англия ривожланса, Франция, Испания ва бошқа етакчи жамоалар ҳам ўз устунлигини ошириш учун ҳаракат қилади.

Шу сабабли Тухель учун асосий вазифа битта шов-шувли ғалабани барқарор натижаларга айлантиришдан иборат. Францияга қарши ҳужумкор ўйин жамоанинг катта салоҳиятини кўрсатди, аммо иккинчи бўлимда тўртта гол ўтказиб юборилиши ҳимоядаги муаммолар ҳам сақланиб қолаётганини кўрсатди.

Кейинги катта синов — Испания

Англиянинг топ-термалар билан навбатдаги жиддий учрашуви УЕФА Миллатлар лигасида Испанияга қарши бўлади.

Испания билан баҳс Тухель шогирдларининг Франция устидан қозонилган ғалабадан кейин ҳақиқатан ҳам янги даражага чиққан-чиқмаганини кўрсатиши мумкин. Англия Миллатлар лигасида Испания, Хорватия ва Чехия билан бир гуруҳда курашиши кутилмоқда.

«Кейинги имконият — Миллатлар лигасида Испанияга қарши ўйин. Биз фарқни қисқартиришда давом этишимиз керак», — деди Тухель.

Яримфинал алами ҳали кетгани йўқ

Бронза медалига қарамай, Англия лагерида Аргентинага қарши яримфинал мағлубиятининг оғриғи сақланиб қолмоқда. Тухель финални томоша қилиш футболчилар ва мураббийлар учун осон бўлмаслигини тан олди.

«Эртага финал ўтказилаётганда бизга барибир алам қилади. Бу туйғуни унутиш учун вақт керак бўлади», — деди у.

Шунга қарамай, мураббий жамоанинг Францияга қарши кўрсатган иродаси ундан куч олиб қўймагани, аксинча келажакка ишончини оширганини билдирди.

Англия ЖЧ–2026ни чемпион сифатида эмас, аммо 60 йилдан кейин яна медаль билан якунлади. Энди Тухель учун ҳақиқий вазифа бошланади: бронза тасодифий муваффақият эмаслигини кейинги турнирларда исботлаш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)Бугун, 12:37Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Бугун, 12:22Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Бугун, 12:20Букайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБукайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБугун, 12:16Жаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликЖаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликБугун, 12:16Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Бугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди