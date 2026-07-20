Аргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилди
Аргентина миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, кетма-кет иккинчи чемпионлик имкониятини қўлдан бой берди. Учрашувдан кейин Лионель Скалони футболчиларининг кураши ва финалгача босиб ўтган йўлини алоҳида эътироф этди.
Мураббий мағлубиятдан қаттиқ қайғуда эканини яширмади. Бироқ у натижадан қатъи назар, жамоаси билан фахрланишини таъкидлади.
«Йигитларга чексиз миннатдорман»
Скалонининг айтишича, жаҳон чемпионати финалигача етиб келиш катта меҳнат, сабр ва жисмоний куч талаб қилган.
«Ҳозир мен қайғудаман, аммо энг аввало, йигитларга чексиз миннатдорчилик билдирмоқчиман. Чунки бу босқичгача етиб келиш жуда катта меҳнат талаб қилди», — деди у.
Аргентина мусобақага амалдаги жаҳон чемпиони сифатида келган ва яна ҳал қилувчи баҳсгача етиб борганди. Бироқ бу сафар бош соврин Испанияга насиб этди.
Скалони мағлубиятни муносиб қабул қилишга чақирди
Аргентина бош мураббийи ғалабани нишонлаш қанчалик муҳим бўлса, оғир мағлубиятни тўғри қабул қилиш ҳам шунчалик зарурлигини таъкидлади.
«Биз ғалаба қозонганимизда қандай муносиб бўлсак, мағлубиятни ҳам шундай муносиб қабул қилишимиз керак. Биз нимага эришганимизни эсдан чиқармаймиз».
Ушбу сўзлар жамоанинг финалдаги натижаси аввалги ютуқларни йўққа чиқармаслигини англатди. Скалони учун Аргентинанинг яна бир бор мундиал финалига етиб келгани ҳам катта натижа бўлиб қолмоқда.
Жароҳатлар ва чарчоқ таъсир қилди
Мутахассис ҳал қилувчи учрашувда жамоа режасига кутилмаган муаммолар таъсир қилганини ҳам айтди.
«Биз кутмаган ҳолда муҳим позицияларда жароҳатларга дуч келдик. Футболчилар жуда қаттиқ чарчашди, улар майдонда сўнгги кучларини ҳам ишга солишди».
Скалони аниқ қайси футболчиларнинг жароҳати назарда тутилганини очиқламади. Аммо унинг сўзларидан Аргентина финални жисмоний жиҳатдан оғир ҳолатда ўтказгани англашилади.
Аргентина кубоксиз, аммо боши баланд қайтди
Финалда ғалаба қозониш учун Аргентина барча имкониятини ишга солди, аммо Испания ҳимоясини ёриб ўта олмади. Скалони эса футболчиларининг ҳаракати ва характеридан норози эмаслигини билдирди.
Мундиал Аргентина учун кумуш медаль билан якунланди. Энди жамоа олдида асосий вазифа — оғир мағлубиятдан кейин ўзини тиклаш ва янги мақсадлар сари ҳаракат қилиш.
Скалонининг фикри аниқ: кубок қўлдан кетди, аммо ушбу жамоа босиб ўтган йўл қадри йўқолмайди.
…