Аргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилди

·2·Спорт
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилди

Аргентина миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, кетма-кет иккинчи чемпионлик имкониятини қўлдан бой берди. Учрашувдан кейин Лионель Скалони футболчиларининг кураши ва финалгача босиб ўтган йўлини алоҳида эътироф этди.

Мураббий мағлубиятдан қаттиқ қайғуда эканини яширмади. Бироқ у натижадан қатъи назар, жамоаси билан фахрланишини таъкидлади.

«Йигитларга чексиз миннатдорман»

Скалонининг айтишича, жаҳон чемпионати финалигача етиб келиш катта меҳнат, сабр ва жисмоний куч талаб қилган.

«Ҳозир мен қайғудаман, аммо энг аввало, йигитларга чексиз миннатдорчилик билдирмоқчиман. Чунки бу босқичгача етиб келиш жуда катта меҳнат талаб қилди», — деди у.

Аргентина мусобақага амалдаги жаҳон чемпиони сифатида келган ва яна ҳал қилувчи баҳсгача етиб борганди. Бироқ бу сафар бош соврин Испанияга насиб этди.

Скалони мағлубиятни муносиб қабул қилишга чақирди

Аргентина бош мураббийи ғалабани нишонлаш қанчалик муҳим бўлса, оғир мағлубиятни тўғри қабул қилиш ҳам шунчалик зарурлигини таъкидлади.

«Биз ғалаба қозонганимизда қандай муносиб бўлсак, мағлубиятни ҳам шундай муносиб қабул қилишимиз керак. Биз нимага эришганимизни эсдан чиқармаймиз».

Ушбу сўзлар жамоанинг финалдаги натижаси аввалги ютуқларни йўққа чиқармаслигини англатди. Скалони учун Аргентинанинг яна бир бор мундиал финалига етиб келгани ҳам катта натижа бўлиб қолмоқда.

Жароҳатлар ва чарчоқ таъсир қилди

Мутахассис ҳал қилувчи учрашувда жамоа режасига кутилмаган муаммолар таъсир қилганини ҳам айтди.

«Биз кутмаган ҳолда муҳим позицияларда жароҳатларга дуч келдик. Футболчилар жуда қаттиқ чарчашди, улар майдонда сўнгги кучларини ҳам ишга солишди».

Скалони аниқ қайси футболчиларнинг жароҳати назарда тутилганини очиқламади. Аммо унинг сўзларидан Аргентина финални жисмоний жиҳатдан оғир ҳолатда ўтказгани англашилади.

Аргентина кубоксиз, аммо боши баланд қайтди

Финалда ғалаба қозониш учун Аргентина барча имкониятини ишга солди, аммо Испания ҳимоясини ёриб ўта олмади. Скалони эса футболчиларининг ҳаракати ва характеридан норози эмаслигини билдирди.

Мундиал Аргентина учун кумуш медаль билан якунланди. Энди жамоа олдида асосий вазифа — оғир мағлубиятдан кейин ўзини тиклаш ва янги мақсадлар сари ҳаракат қилиш.

Скалонининг фикри аниқ: кубок қўлдан кетди, аммо ушбу жамоа босиб ўтган йўл қадри йўқолмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалдиРомеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалдиБугун, 10:09Родри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлдиРодри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлдиБугун, 09:15Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...Бугун, 09:14Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Бугун, 08:59Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиОтаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиБугун, 08:37Лионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариЛионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариБугун, 08:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди