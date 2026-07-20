Де ла Фуэнте финал олдидан футболчиларга айтган бир гапни очиқлади
Испания миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Ҳал қилувчи учрашувдан кейин бош мураббий Луис де ла Фуэнте футболчиларни майдонга қандай сўзлар билан олиб чиққанини маълум қилди.
Мутахассис финал олдидан жамоасига оддий ғалаба эмас, Испания футболи тарихида янги саҳифа очиш имконияти турганини эслатган.
«Биз тарих яратиш учун майдонга тушяпмиз»
Де ла Фуэнтенинг айтишича, у финал бошланишидан аввал футболчиларга қисқа, аммо таъсирли мурожаат қилган.
«Мен уларга шундай дедим: “Жаноблар, биз тарих яратиш учун майдонга тушяпмиз ва буни амалга оширишимиз керак”».
Испания асосий вақтда Аргентина дарвозасига йўл топа олмади. Ҳисоб 0:0 бўлиб турган бир пайтда учрашув тақдири қўшимча бўлимларга қолди.
Қўшимча вақтда режа ўзгармади
Испания бош мураббийи танаффусда футболчиларни эҳтиёткорликка чақирмаганини таъкидлади. Аксинча, улардан аввалги суръат ва ишончни сақлаб қолишни сўраган.
«Қўшимча вақтда уларга шу руҳда давом этишлари кераклигини айтдим, чунки биз рақибдан кучлироқ эдик», — деди мураббий.
Испаниянинг босими 106-дақиқада натижа берди. Ферран Торрес киритган ягона гол жамоага жаҳон чемпионлигини тақдим этди.
Футболчилар кутилмаган савол берди
Ғалабадан кейин айрим испаниялик футболчилар мураббий олдига келиб, кейинги мақсад ҳақида сўрашган.
«Айрим футболчилар олдимга келиб: “Энди яна нимани ютишимиз керак?” деб сўрашди. Мен эса: “Сентябрдаги ўйинни”, дея жавоб бердим».
Бу жавоб де ла Фуэнтенинг жамоадаги талабчанликни пасайтириш нияти йўқлигини кўрсатди. Унинг учун жаҳон чемпионлиги катта ютуқ, аммо кейинги ўйинга тайёргарлик яна нолдан бошланади.
Испания янги совринларга кўз тикмоқда
Де ла Фуэнте жамоанинг ҳозирги муваффақиятини якуний манзил эмас, янги босқичнинг бошланиши сифатида баҳолади.
«Биз ҳали яна жуда кўп совринларни қўлга киритишимиз керак».
Испания 2010 йилдан кейин илк бор мундиал кубогини кўтарди. Энди де ла Фуэнте бошчилигидаги жамоа чемпионлик кайфиятига берилиб кетмасдан, кейинги учрашувлар ва янги мусобақаларга эътибор қаратиши керак бўлади.
Финал олдидан айтилган «тарих яратиш» сўзлари амалга ошди. Аммо мураббийнинг футболчиларга берган кейинги жавоби Испаниянинг иштаҳаси ҳали қонмаганини кўрсатди.
…