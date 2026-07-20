Де ла Фуэнте финал олдидан футболчиларга айтган бир гапни очиқлади

·0·Спорт
Де ла Фуэнте финал олдидан футболчиларга айтган бир гапни очиқлади

Испания миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Ҳал қилувчи учрашувдан кейин бош мураббий Луис де ла Фуэнте футболчиларни майдонга қандай сўзлар билан олиб чиққанини маълум қилди.

Мутахассис финал олдидан жамоасига оддий ғалаба эмас, Испания футболи тарихида янги саҳифа очиш имконияти турганини эслатган.

«Биз тарих яратиш учун майдонга тушяпмиз»

Де ла Фуэнтенинг айтишича, у финал бошланишидан аввал футболчиларга қисқа, аммо таъсирли мурожаат қилган.

«Мен уларга шундай дедим: “Жаноблар, биз тарих яратиш учун майдонга тушяпмиз ва буни амалга оширишимиз керак”».

Испания асосий вақтда Аргентина дарвозасига йўл топа олмади. Ҳисоб 0:0 бўлиб турган бир пайтда учрашув тақдири қўшимча бўлимларга қолди.

Қўшимча вақтда режа ўзгармади

Испания бош мураббийи танаффусда футболчиларни эҳтиёткорликка чақирмаганини таъкидлади. Аксинча, улардан аввалги суръат ва ишончни сақлаб қолишни сўраган.

«Қўшимча вақтда уларга шу руҳда давом этишлари кераклигини айтдим, чунки биз рақибдан кучлироқ эдик», — деди мураббий.

Испаниянинг босими 106-дақиқада натижа берди. Ферран Торрес киритган ягона гол жамоага жаҳон чемпионлигини тақдим этди.

Футболчилар кутилмаган савол берди

Ғалабадан кейин айрим испаниялик футболчилар мураббий олдига келиб, кейинги мақсад ҳақида сўрашган.

«Айрим футболчилар олдимга келиб: “Энди яна нимани ютишимиз керак?” деб сўрашди. Мен эса: “Сентябрдаги ўйинни”, дея жавоб бердим».

Бу жавоб де ла Фуэнтенинг жамоадаги талабчанликни пасайтириш нияти йўқлигини кўрсатди. Унинг учун жаҳон чемпионлиги катта ютуқ, аммо кейинги ўйинга тайёргарлик яна нолдан бошланади.

Испания янги совринларга кўз тикмоқда

Де ла Фуэнте жамоанинг ҳозирги муваффақиятини якуний манзил эмас, янги босқичнинг бошланиши сифатида баҳолади.

«Биз ҳали яна жуда кўп совринларни қўлга киритишимиз керак».

Испания 2010 йилдан кейин илк бор мундиал кубогини кўтарди. Энди де ла Фуэнте бошчилигидаги жамоа чемпионлик кайфиятига берилиб кетмасдан, кейинги учрашувлар ва янги мусобақаларга эътибор қаратиши керак бўлади.

Финал олдидан айтилган «тарих яратиш» сўзлари амалга ошди. Аммо мураббийнинг футболчиларга берган кейинги жавоби Испаниянинг иштаҳаси ҳали қонмаганини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилдиАргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилдиБугун, 10:12Ромеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалдиРомеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалдиБугун, 10:09Родри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлдиРодри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлдиБугун, 09:15Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...Бугун, 09:14Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Бугун, 08:59Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиОтаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиБугун, 08:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди