Лионель Месси учун оғир зарба: Антонела Роккуззо мағлубиятдан сўнг турмуш ўртоғини қўллади
Аргентина терма жамоаси ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси навбатдаги Жаҳон чемпионати финалида аламли мағлубиятни қабул қилиб олди. Ҳал қилувчи баҳсда Испания терма жамоасига имкониятни бой берган "Албиселесте" сардори учун бу натижа фаолиятидаги энг оғир лаҳзалардан бирига айланди. Бироқ, майдондаги муваффақиятсизликка қарамай, футболчи оиласи ва яқинларининг чексиз қўлловига сазовор бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Финал учрашувида Ферран Торрес томонидан киритилган ягона гол Испанияга ғалаба келтирди ва Лионель Месси бошчилигидаги Аргентинани олтин медаллардан маҳрум этди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу мағлубият 37 ёшли ҳужумчи учун дунё биринчиликларидаги сўнгги иштирок бўлиши мумкин. Ўйиндан сўнг тушкун ҳолатга тушган юлдузга биринчилардан бўлиб унинг рафиқаси Антонела Роккуззо далда берди.
"Сен ҳар доим энг зўри бўлиб қоласан"Антонела Роккуззо ўзининг Instagram саҳифасида турмуш ўртоғига аталган ҳиссиётларга бой хабарни эълон қилди. Унда рафиқаси Мессининг нафақат футболчи сифатидаги иқтидори, балки инсоний фазилатлари ва иродасини юксак баҳолаган. "Сен ҳар доим энг зўри бўлиб қоласан, Лионель Месси. Бу нафақат сенинг талантинг, балки ҳар қандай вазиятда ҳам ўзлигингни йўқотмаганинг учундир", — деб ёзади Антонела.
Роккуззо ўз хабарида Мессининг охиригача курашиш қобилиятини алоҳида таъкидлаб ўтган. Унинг сўзларига кўра, мағлубиятдан сўнг қайта қад ростлай олиш ва таслим бўлмаслик хислати Мессини бошқа спортчилардан ажратиб турадиган асосий жиҳатдир. Бу ирода нафақат мухлислар, балки унинг фарзандлари учун ҳам катта ўрнак мактаби бўлиб хизмат қилиши қайд этилган.
"Бизга ҳар куни ҳақиқий муваффақият меҳнат, фидойилик ва қатъият билан қурилишини ўргатганинг учун раҳмат. Сен фарзандларимиз учун энг яхши намуна ва миллионлаб инсонлар учун илҳом манбайисан", — дея қўшимча қилди Антонела Роккуззо. Ушбу сўзлар ижтимоий тармоқларда кенг резонанс уйғотиб, аргентиналик мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди.
Лионель Месси фаолияти давомида кўплаб совринларни қўлга киритган бўлса-да, терма жамоа билан боғлиқ финаллар у учун доимо драматик кечган. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам Мессининг фаолиятини катта қизиқиш билан кузатиб боришади ва унинг ҳар бир ютуғи ёки мағлубияти маҳаллий спорт нашрларида қизғин муҳокама қилинади. Бу галги мағлубият ҳам кўплаб баҳсларга сабаб бўлиши табиий.
Хабарнинг якунида Антонела ўз турмуш ўртоғи билан фахрланишини ва у билан ҳаёт йўлида бирга эканлигидан бахтиёрлигини билдирган. Ҳозирча Лионель Месси ўзининг терма жамоадаги келажаги борасида расмий баёнот бергани йўқ, бироқ мутахассислар ушбу финал унинг халқаро майдондаги сўнгги йирик турнири бўлганини тахмин қилишмоқда.
…