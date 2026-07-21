Лионель Месси учун оғир зарба: Антонела Роккуззо мағлубиятдан сўнг турмуш ўртоғини қўллади

·60·Спорт
Лионель Месси учун оғир зарба: Антонела Роккуззо мағлубиятдан сўнг турмуш ўртоғини қўллади

Аргентина терма жамоаси ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси навбатдаги Жаҳон чемпионати финалида аламли мағлубиятни қабул қилиб олди. Ҳал қилувчи баҳсда Испания терма жамоасига имкониятни бой берган "Албиселесте" сардори учун бу натижа фаолиятидаги энг оғир лаҳзалардан бирига айланди. Бироқ, майдондаги муваффақиятсизликка қарамай, футболчи оиласи ва яқинларининг чексиз қўлловига сазовор бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Финал учрашувида Ферран Торрес томонидан киритилган ягона гол Испанияга ғалаба келтирди ва Лионель Месси бошчилигидаги Аргентинани олтин медаллардан маҳрум этди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу мағлубият 37 ёшли ҳужумчи учун дунё биринчиликларидаги сўнгги иштирок бўлиши мумкин. Ўйиндан сўнг тушкун ҳолатга тушган юлдузга биринчилардан бўлиб унинг рафиқаси Антонела Роккуззо далда берди.

"Сен ҳар доим энг зўри бўлиб қоласан"

Антонела Роккуззо ўзининг Instagram саҳифасида турмуш ўртоғига аталган ҳиссиётларга бой хабарни эълон қилди. Унда рафиқаси Мессининг нафақат футболчи сифатидаги иқтидори, балки инсоний фазилатлари ва иродасини юксак баҳолаган. "Сен ҳар доим энг зўри бўлиб қоласан, Лионель Месси. Бу нафақат сенинг талантинг, балки ҳар қандай вазиятда ҳам ўзлигингни йўқотмаганинг учундир", — деб ёзади Антонела.

Роккуззо ўз хабарида Мессининг охиригача курашиш қобилиятини алоҳида таъкидлаб ўтган. Унинг сўзларига кўра, мағлубиятдан сўнг қайта қад ростлай олиш ва таслим бўлмаслик хислати Мессини бошқа спортчилардан ажратиб турадиган асосий жиҳатдир. Бу ирода нафақат мухлислар, балки унинг фарзандлари учун ҳам катта ўрнак мактаби бўлиб хизмат қилиши қайд этилган.

"Бизга ҳар куни ҳақиқий муваффақият меҳнат, фидойилик ва қатъият билан қурилишини ўргатганинг учун раҳмат. Сен фарзандларимиз учун энг яхши намуна ва миллионлаб инсонлар учун илҳом манбайисан", — дея қўшимча қилди Антонела Роккуззо. Ушбу сўзлар ижтимоий тармоқларда кенг резонанс уйғотиб, аргентиналик мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди.

Лионель Месси фаолияти давомида кўплаб совринларни қўлга киритган бўлса-да, терма жамоа билан боғлиқ финаллар у учун доимо драматик кечган. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам Мессининг фаолиятини катта қизиқиш билан кузатиб боришади ва унинг ҳар бир ютуғи ёки мағлубияти маҳаллий спорт нашрларида қизғин муҳокама қилинади. Бу галги мағлубият ҳам кўплаб баҳсларга сабаб бўлиши табиий.

Хабарнинг якунида Антонела ўз турмуш ўртоғи билан фахрланишини ва у билан ҳаёт йўлида бирга эканлигидан бахтиёрлигини билдирган. Ҳозирча Лионель Месси ўзининг терма жамоадаги келажаги борасида расмий баёнот бергани йўқ, бироқ мутахассислар ушбу финал унинг халқаро майдондаги сўнгги йирик турнири бўлганини тахмин қилишмоқда.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиАнтонела РоккуззоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиРодриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиБугун, 15:16Тоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаТоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаБугун, 15:15Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиЛамин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиБугун, 15:08Зидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаЗидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаБугун, 15:04«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилди«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилдиБугун, 15:00Рияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиРияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди