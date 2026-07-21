Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)

·103·Спорт
Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)

Нью-Йоркнинг машҳур Таймс-сквер майдонида Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановга бағишланган қизиқарли сўров ўтказилди. Турли мамлакатлар терма жамоалари либосидаги мухлисларга ўзбекистонлик футболчининг сурати кўрсатилиб, уни таниган иштирокчиларга махсус совғалар топширилди.

Тарқалган кадрларда Испания, Бразилия, Аргентина ва бошқа жамоалар мухлислари Ҳусанов ҳақидаги саволга жавоб бераётгани кўринади. Уни тўғри таниганлар эса ташкилотчилардан совға пакетларини қабул қилиб олган.

Савол битта эди: «Бу футболчини танийсизми?»

Сўров давомида иштирокчиларга Абдуқодир Ҳусановнинг клуб либосидаги сурати кўрсатилди. Айрим мухлислар футболчини дарҳол таниб, унинг исмини айтган.

Тўғри жавоб берган иштирокчиларга махсус тайёрланган совғалар тақдим этилди. Видеода мухлислар совғани қувонч билан қабул қилиб, ўзбекистонлик ҳимоячи ҳақида ижобий фикрлар билдиргани акс этган.

Баъзилар Ҳусановни дунёнинг энг кучли чемпионатларидан бирида тўп тепаётган иқтидорли футболчи сифатида билишини айтган.

Турли мамлакат мухлислари иштирок этди

Кадрларда Испания, Бразилия ва Аргентина миллий жамоалари либосини кийган футбол ишқибозларини кўриш мумкин.

Айрим иштирокчилар Ҳусановнинг исмини тўлиқ айтган бўлса, бошқалар унинг Ўзбекистондан эканини ва ҳимоячи позициясида ўйнашини қайд этган. Бу эса ўзбекистонлик футболчининг хорижлик мухлислар орасида ҳам танилиб бораётганини кўрсатди.

Сўровда қатнашганлар орасида Ҳусановни аввалдан билмаган, аммо унинг сурати ва фаолиятига қизиқиб қолган мухлислар ҳам бўлган.

Ҳусановнинг халқаро танилиши ошиб бормоқда

Абдуқодир Ҳусанов сўнгги йилларда Ўзбекистон футболининг энг кўп муҳокама қилинаётган вакилларидан бирига айланди. Унинг юқори тезлиги, яккакурашлардаги қатъияти ва катта ўйинлардаги ишончли ҳаракатлари хорижий мутахассислар эътиборини ҳам тортмоқда.

Шу сабаб Таймс-сквердаги сўров оддий кўнгилочар тадбир эмас, балки ўзбек футболчисининг халқаро даражада қанчалик танилишини кўрсатувчи кичик тажрибага айланди.

Ўзбекистон футболи учун ижобий тарғибот

Бундай лойиҳалар хорижлик мухлисларга нафақат алоҳида футболчи, балки Ўзбекистон футболи ҳақида ҳам кўпроқ маълумот бериш имконини яратади.

Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлисларнинг совға билан тақдирланиши ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинди. Кадрлар ўзбекистонлик футболчининг номи энди фақат маҳаллий мухлисларга эмас, жаҳон футболи ишқибозларига ҳам таниш бўлиб бораётганини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар танқидларга жавоб қайтарди: Бразилиялик юлдуз покер туфайли можаролар марказидаНеймар танқидларга жавоб қайтарди: Бразилиялик юлдуз покер туфайли можаролар марказидаБугун, 15:37Реал Мадрид ва Манчестер Сити ўртасида Родри масаласида кескин мулоқот бўлиб ўтдиРеал Мадрид ва Манчестер Сити ўртасида Родри масаласида кескин мулоқот бўлиб ўтдиБугун, 15:33Криштиану Роналду ва Лионель Месси бир жамоада: Афсоналар АҚШда бирлашиши мумкинми?Криштиану Роналду ва Лионель Месси бир жамоада: Афсоналар АҚШда бирлашиши мумкинми?Бугун, 15:00«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)Бугун, 14:40Шомуродов ва Файзуллаевнинг кечаги ўйини қандай баҳоланди?Шомуродов ва Файзуллаевнинг кечаги ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 14:36Барселона Хулиан Альварес трансфери учун якуний муддатни белгиладиБарселона Хулиан Альварес трансфери учун якуний муддатни белгиладиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"