Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)
Нью-Йоркнинг машҳур Таймс-сквер майдонида Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановга бағишланган қизиқарли сўров ўтказилди. Турли мамлакатлар терма жамоалари либосидаги мухлисларга ўзбекистонлик футболчининг сурати кўрсатилиб, уни таниган иштирокчиларга махсус совғалар топширилди.
Тарқалган кадрларда Испания, Бразилия, Аргентина ва бошқа жамоалар мухлислари Ҳусанов ҳақидаги саволга жавоб бераётгани кўринади. Уни тўғри таниганлар эса ташкилотчилардан совға пакетларини қабул қилиб олган.
Савол битта эди: «Бу футболчини танийсизми?»
Сўров давомида иштирокчиларга Абдуқодир Ҳусановнинг клуб либосидаги сурати кўрсатилди. Айрим мухлислар футболчини дарҳол таниб, унинг исмини айтган.
Тўғри жавоб берган иштирокчиларга махсус тайёрланган совғалар тақдим этилди. Видеода мухлислар совғани қувонч билан қабул қилиб, ўзбекистонлик ҳимоячи ҳақида ижобий фикрлар билдиргани акс этган.
Баъзилар Ҳусановни дунёнинг энг кучли чемпионатларидан бирида тўп тепаётган иқтидорли футболчи сифатида билишини айтган.
Турли мамлакат мухлислари иштирок этди
Кадрларда Испания, Бразилия ва Аргентина миллий жамоалари либосини кийган футбол ишқибозларини кўриш мумкин.
Айрим иштирокчилар Ҳусановнинг исмини тўлиқ айтган бўлса, бошқалар унинг Ўзбекистондан эканини ва ҳимоячи позициясида ўйнашини қайд этган. Бу эса ўзбекистонлик футболчининг хорижлик мухлислар орасида ҳам танилиб бораётганини кўрсатди.
Сўровда қатнашганлар орасида Ҳусановни аввалдан билмаган, аммо унинг сурати ва фаолиятига қизиқиб қолган мухлислар ҳам бўлган.
Ҳусановнинг халқаро танилиши ошиб бормоқда
Абдуқодир Ҳусанов сўнгги йилларда Ўзбекистон футболининг энг кўп муҳокама қилинаётган вакилларидан бирига айланди. Унинг юқори тезлиги, яккакурашлардаги қатъияти ва катта ўйинлардаги ишончли ҳаракатлари хорижий мутахассислар эътиборини ҳам тортмоқда.
Шу сабаб Таймс-сквердаги сўров оддий кўнгилочар тадбир эмас, балки ўзбек футболчисининг халқаро даражада қанчалик танилишини кўрсатувчи кичик тажрибага айланди.
Ўзбекистон футболи учун ижобий тарғибот
Бундай лойиҳалар хорижлик мухлисларга нафақат алоҳида футболчи, балки Ўзбекистон футболи ҳақида ҳам кўпроқ маълумот бериш имконини яратади.
Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлисларнинг совға билан тақдирланиши ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинди. Кадрлар ўзбекистонлик футболчининг номи энди фақат маҳаллий мухлисларга эмас, жаҳон футболи ишқибозларига ҳам таниш бўлиб бораётганини кўрсатди.
…