Ламине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчди
Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2026-йилги жаҳон чемпионати финалидаги ғалабадан сўнг Аргентина ярим ҳимоячиси Леандро Паредес устидан кинояли тарзда кулди. Мадрид кўчаларида ўтказилган чемпионлик парадида 19 ёшли вингер рақиб футболчисининг майдондаги агрессив ҳаракатларига ишора қилувчи провокацион плакат билан кўриниш берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испаниянинг ғалаба тантаналари Мадридда авжига чиқди, унда икки миллионга яқин мухлис иштирок этди. Бироқ ижтимоий тармоқларда энг кўп муҳокама қилинган лаҳза Ламине Ямалнинг мухлислар томонидан узатилган махсус ёзувли плакатга муносабати бўлди. Плакатда машҳур бокс тадбирига ишора қилиниб, "Велада дел ано ВИИ: Паредес вс Гави" деб ёзилган эди.
Ушбу ҳазилнинг негизи Ню-Жерсида бўлиб ўтган финалнинг сўнгги дақиқаларидаги тартибсизликларга бориб тақалади. Испаниянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, Аргентина терма жамоасининг бир неча аъзолари ўзини тута олмай қолди. Леандро Паредес ушбу тўқнашувларнинг марказида бўлиб, у Эрик Гарсиа нинг бўғзидан олгани ва кейинчалик Гави ни майдонга итариб юборгани камераларга муҳрланди.
Майдондаги жанг ва унинг оқибатлариПаредес ўзининг қўпол ҳаракатлари учун қизил карточка олиб майдонни тарк этди, бироқ ўйиндан кейин ўз жамоасининг хатти-ҳаракатларини ҳимоя қилиб чиқди. У ижтимоий тармоқларда мағлубиятдан чуқур қайғуда эканини, аммо майдонда борини берганидан фахрланишини ёзиб қолдирди. Унинг сўзларига кўра, Аргентина футболчилари ўша вазиятда ўзларини муносиб тутишган.
Ламине Ямал эса парад давомида байрам кайфиятини юқори даражада ушлаб турди. У нафақат Паредес устидан кулди, балки жамоадоши ва яқин дўсти Нико Виллиаms билан бирга микрофонни қўлга олиб, Бад Буннй қўшиқларига рақсга тушди. Бу қувноқ муҳит финал ўйинидан кейинги кескин вазиятга мутлақо зид эди.
Аргентина терма жамоасининг бошқа аъзолари, хусусан Энзо Фернандез ҳам мағлубиятдан кейинги агрессив ёндашувни оқлашга ҳаракат қилди. Унинг таъкидлашича, натижадан кўра муҳимроқ нарсалар бор ва жамоа ўз ватани шарафини муносиб ҳимоя қилган. Бироқ, халқаро ОАВ, жумладан ixbt.com маълумотларига кўра, Аргентиналик футболчиларнинг хатти-ҳаракатлари кўплаб танқидларга сабаб бўлмоқда.
Испания учун бу ғалаба нафақат жаҳон чемпионлиги, балки янги авлоднинг футбол оламидаги гегемонлигини тасдиқлаш бўлди. Ламине Ямал ва Гави каби ёш юлдузлар нафақат майдонда, балки психологик босим остида ҳам рақибларидан устун эканликларини намойиш этишди. Мадрид кўчаларидаги бу ҳазил эса икки терма жамоа ўртасидаги рақобат ҳали узоқ давом этишидан далолат беради.
…