Ламине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчди

·0·Спорт
Ламине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчди

Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2026-йилги жаҳон чемпионати финалидаги ғалабадан сўнг Аргентина ярим ҳимоячиси Леандро Паредес устидан кинояли тарзда кулди. Мадрид кўчаларида ўтказилган чемпионлик парадида 19 ёшли вингер рақиб футболчисининг майдондаги агрессив ҳаракатларига ишора қилувчи провокацион плакат билан кўриниш берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испаниянинг ғалаба тантаналари Мадридда авжига чиқди, унда икки миллионга яқин мухлис иштирок этди. Бироқ ижтимоий тармоқларда энг кўп муҳокама қилинган лаҳза Ламине Ямалнинг мухлислар томонидан узатилган махсус ёзувли плакатга муносабати бўлди. Плакатда машҳур бокс тадбирига ишора қилиниб, "Велада дел ано ВИИ: Паредес вс Гави" деб ёзилган эди.

Ушбу ҳазилнинг негизи Ню-Жерсида бўлиб ўтган финалнинг сўнгги дақиқаларидаги тартибсизликларга бориб тақалади. Испаниянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, Аргентина терма жамоасининг бир неча аъзолари ўзини тута олмай қолди. Леандро Паредес ушбу тўқнашувларнинг марказида бўлиб, у Эрик Гарсиа нинг бўғзидан олгани ва кейинчалик Гави ни майдонга итариб юборгани камераларга муҳрланди.

Майдондаги жанг ва унинг оқибатлари

Паредес ўзининг қўпол ҳаракатлари учун қизил карточка олиб майдонни тарк этди, бироқ ўйиндан кейин ўз жамоасининг хатти-ҳаракатларини ҳимоя қилиб чиқди. У ижтимоий тармоқларда мағлубиятдан чуқур қайғуда эканини, аммо майдонда борини берганидан фахрланишини ёзиб қолдирди. Унинг сўзларига кўра, Аргентина футболчилари ўша вазиятда ўзларини муносиб тутишган.

Ламине Ямал эса парад давомида байрам кайфиятини юқори даражада ушлаб турди. У нафақат Паредес устидан кулди, балки жамоадоши ва яқин дўсти Нико Виллиаms билан бирга микрофонни қўлга олиб, Бад Буннй қўшиқларига рақсга тушди. Бу қувноқ муҳит финал ўйинидан кейинги кескин вазиятга мутлақо зид эди.

Аргентина терма жамоасининг бошқа аъзолари, хусусан Энзо Фернандез ҳам мағлубиятдан кейинги агрессив ёндашувни оқлашга ҳаракат қилди. Унинг таъкидлашича, натижадан кўра муҳимроқ нарсалар бор ва жамоа ўз ватани шарафини муносиб ҳимоя қилган. Бироқ, халқаро ОАВ, жумладан ixbt.com маълумотларига кўра, Аргентиналик футболчиларнинг хатти-ҳаракатлари кўплаб танқидларга сабаб бўлмоқда.

Испания учун бу ғалаба нафақат жаҳон чемпионлиги, балки янги авлоднинг футбол оламидаги гегемонлигини тасдиқлаш бўлди. Ламине Ямал ва Гави каби ёш юлдузлар нафақат майдонда, балки психологик босим остида ҳам рақибларидан устун эканликларини намойиш этишди. Мадрид кўчаларидаги бу ҳазил эса икки терма жамоа ўртасидаги рақобат ҳали узоқ давом этишидан далолат беради.

Ламине ЯмалЛеандро ПаредесИспанияАргентинаЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Бугун, 23:11Лионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиБугун, 22:50Интер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиИнтер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 22:50Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинБугун, 22:36Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиБугун, 22:15Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиВинисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиБугун, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"