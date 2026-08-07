Франк Лебоэуф Хаби Алонсо олдига муҳим вазифа қўйди

·53·Спорт
Франк Лебоэуф Хаби Алонсо олдига муҳим вазифа қўйди
Қисқача

Френк Лебобоф Хаби Алонсўни мавсум бошланишидан олдин дарвозабонлар чизиғидаги муаммони, хусусан Роберт Санчеснинг оёқда ўйнашдаги хатоларини зудлик билан ҳал қилишга чақирди. У Челси Жордан Ҳендерсон, Денни Велбек ва Максенс Лакруа каби футболчиларни жалб қилганини ижобий баҳолади. Клубда 45 нафарга яқин футболчи борлиги сабабли, камида 15 нафар ўйинчини сотиш ёки ижарага бериш талаб этилмоқда.

Лондоннинг Челси клуби собиқ ҳимоячиси Френк Лебобоф жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо олдига дарвозабон позициясини янгилаш бўйича жиддий талаб қўйди. ESPN нашрига берган интервюсида фахрий футболчи Роберт Санчеснинг ўйинидаги хатолар жамоа учун хавф туғдираётганини таъкидлаб, испаниялик мутахассисни мазкур муаммони зудлик билан ҳал этишга чақирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, ўтган мавсумни омадсиз ўтказиб, Англия Премер-лигасида ўнинчи ўринни эгаллаган Челси ёзги трансфер ойнасида таркибни тубдан ўзгартиришга киришди. Клуб ёз давомида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, 117 миллион фунт стерлинг эвазига Морган Роджерсни, шунингдек, Максенс Лакруа, Марко Палестра ва Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олди. Бундан ташқари, ёш жамоага тажриба улашиш мақсадида Жордан Ҳендерсон ҳамда Денни Велбек каби тажрибали футболчилар ҳам жалб қилинди.

Тажрибали футболчилар ва дарвоза муаммоси

Франциянинг собиқ марказий ҳимоячиси Челси раҳбариятининг Ҳендерсон ва Велбек каби тажрибали ўйинчиларни олиб келганини ижобий баҳолади. Унинг фикрича, бундай ижрочилар кийиниш хонасида ёшларга тўғри йўл кўрсатиб, қийин вазиятларда уларга кўмаклашади. Шунингдек, халқаро тажрибага эга бўлиб улгурган Лакруанинг трансфери ҳам ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашга хизмат қилишини қайд этди.

Бироқ, таркибдаги ижобий ўзгаришларга қарамай, Лебобофнинг асосий хавотири дарвозабонлар чизиғида қолмоқда. Унинг таъкидлашича, Роберт Санчес чизиқ устида яхши ҳаракат қилгани билан, оёқда ўйнашда тез-тез хатоларга йўл қўймоқда ва бу мухлисларда ҳақли равишда хавотир уйғотмоқда. Шу боис, Хаби Алонсо мавсум бошланишидан олдин дарвоза масаласини устувор вазифа сифатида ҳал қилиши лозим.

Ортиқча ўйинчилардан қутулиш ва мавсумий мақсадлар

Дарвозабон муаммосидан ташқари, Френк Лебобоф Челси таркибидаги футболчилар сони ҳаддан ташқари кўплигига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, клубда айни пайтда 45 нафарга яқин ўйинчи мавжуд бўлиб, кийиниш хонасида соғлом муҳитни сақлаб қолиш учун камида 15 нафар футболчини сотиб юбориш ёки ижарага бериш талаб этилади.

Мутахассис бу ҳолат гарчи ғайриоддий кўринсада, самарали ишлаш учун зарур қадам эканини уқтирди. Шунингдек, трансфер ойнаси ёпилгунга қадар мазкур тозалаш ишлари амалга оширилишига қараммай, аристократлар олдига Чемпионлар лигасига йўлланма берувчи кучли бешликка кириш вазифаси қатъий қўйилиши шартлигини эслатиб ўтди.

ЧелсеаХаби АлонсоФранк ЛебоэуфРоберт СанчезПремиер Леагуе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)