Франк Лебоэуф Хаби Алонсо олдига муҳим вазифа қўйди
Френк Лебобоф Хаби Алонсўни мавсум бошланишидан олдин дарвозабонлар чизиғидаги муаммони, хусусан Роберт Санчеснинг оёқда ўйнашдаги хатоларини зудлик билан ҳал қилишга чақирди. У Челси Жордан Ҳендерсон, Денни Велбек ва Максенс Лакруа каби футболчиларни жалб қилганини ижобий баҳолади. Клубда 45 нафарга яқин футболчи борлиги сабабли, камида 15 нафар ўйинчини сотиш ёки ижарага бериш талаб этилмоқда.
Лондоннинг Челси клуби собиқ ҳимоячиси Френк Лебобоф жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо олдига дарвозабон позициясини янгилаш бўйича жиддий талаб қўйди. ESPN нашрига берган интервюсида фахрий футболчи Роберт Санчеснинг ўйинидаги хатолар жамоа учун хавф туғдираётганини таъкидлаб, испаниялик мутахассисни мазкур муаммони зудлик билан ҳал этишга чақирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, ўтган мавсумни омадсиз ўтказиб, Англия Премер-лигасида ўнинчи ўринни эгаллаган Челси ёзги трансфер ойнасида таркибни тубдан ўзгартиришга киришди. Клуб ёз давомида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, 117 миллион фунт стерлинг эвазига Морган Роджерсни, шунингдек, Максенс Лакруа, Марко Палестра ва Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олди. Бундан ташқари, ёш жамоага тажриба улашиш мақсадида Жордан Ҳендерсон ҳамда Денни Велбек каби тажрибали футболчилар ҳам жалб қилинди.
Тажрибали футболчилар ва дарвоза муаммосиФранциянинг собиқ марказий ҳимоячиси Челси раҳбариятининг Ҳендерсон ва Велбек каби тажрибали ўйинчиларни олиб келганини ижобий баҳолади. Унинг фикрича, бундай ижрочилар кийиниш хонасида ёшларга тўғри йўл кўрсатиб, қийин вазиятларда уларга кўмаклашади. Шунингдек, халқаро тажрибага эга бўлиб улгурган Лакруанинг трансфери ҳам ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашга хизмат қилишини қайд этди.
Бироқ, таркибдаги ижобий ўзгаришларга қарамай, Лебобофнинг асосий хавотири дарвозабонлар чизиғида қолмоқда. Унинг таъкидлашича, Роберт Санчес чизиқ устида яхши ҳаракат қилгани билан, оёқда ўйнашда тез-тез хатоларга йўл қўймоқда ва бу мухлисларда ҳақли равишда хавотир уйғотмоқда. Шу боис, Хаби Алонсо мавсум бошланишидан олдин дарвоза масаласини устувор вазифа сифатида ҳал қилиши лозим.
Ортиқча ўйинчилардан қутулиш ва мавсумий мақсадларДарвозабон муаммосидан ташқари, Френк Лебобоф Челси таркибидаги футболчилар сони ҳаддан ташқари кўплигига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, клубда айни пайтда 45 нафарга яқин ўйинчи мавжуд бўлиб, кийиниш хонасида соғлом муҳитни сақлаб қолиш учун камида 15 нафар футболчини сотиб юбориш ёки ижарага бериш талаб этилади.
Мутахассис бу ҳолат гарчи ғайриоддий кўринсада, самарали ишлаш учун зарур қадам эканини уқтирди. Шунингдек, трансфер ойнаси ёпилгунга қадар мазкур тозалаш ишлари амалга оширилишига қараммай, аристократлар олдига Чемпионлар лигасига йўлланма берувчи кучли бешликка кириш вазифаси қатъий қўйилиши шартлигини эслатиб ўтди.
…