Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!

·2·Спорт
Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!
Қисқача

«PSJ» Суперкубок баҳсида 50 дақиқадан ортиқ вақт 10 киши бўлиб ўйнаган «Ланс»га 0:1 ҳисобида ютқазди. Луис Энрике натижани адолациз деб атаб, жамоаси ғалабага лойиқ бўлганини, аммо ҳужумларни якунлаш етишмаганини таъкидлади. У «Ланс» ҳеч қайси жиҳатда «PSJ»дан устун бўлмаганини, Усмон Дембеле ва Нуну Мендешда яхши имкониятлар бўлганини айтди.

Францияда янги футбол мавсуми старти амалдаги Лига 1 чемпиони ҳисобланган Парижнинг юлдузли «ПСЖ» клуби учун кутилмаган омадсизлик билан бошланди. «Боллар-Делелис» стадионида кечган Суперкубок баҳсида парижликлар 50 дақиқадан ортиқ вақт давомида 10 киши бўлиб ўйнаган «Ланс»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, мавсумдаги илк совринни қўлдан чиқарди.

Учрашув якунлангач, «ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрике журналистлар қаршисида чиқиш қилиб, жамоасининг ўйинидан мамнун эканини, бироқ натижа мутлақо адолатсиз бўлганини очиқ таъкидлади.

«Биз кўпроқ нарсага лойиқ эдик, аммо ҳужумларни якунлаш етишмади»

Испаниялик мутахассис майдондаги тўлиқ устунлик ва яратилган вазиятлар ҳақида тўхталиб, шундай деди:

«Бизга ҳужумларни якунлаш етишмади. Менинг назаримда, ўйин суръати ва яратилган вазиятлар жуда ижобий эди. Бутун учрашув давомида, айниқса биринчи бўлимда кўрганларимдан жуда мамнунман.

Бу сўнгги учрашувларимиз билан солиштирганда „Ланс“ бизга қарши энг кам хавфли имконият яратган ўйин бўлди. Албатта, якуний натижадан мамнун эмасман, аммо биз ғалабага ва кўпроқ нарсага лойиқ эдик. Бироқ „Ланс“ни табриклашим керак, улар ғалаба қозонишди ва ўзларига хос юқори шиддатда ҳаракат қилишди».

«„Ланс“ ҳеч қайси жиҳатда биздан устун эмасди»

Рақибнинг қайси жабҳада парижликлардан яхшироқ ҳаракат қилгани ҳақидаги тўғридан-тўғри саволга Луис Энрике кескин ва совуққонлик билан жавоб қайтарди:

  • Мутлақ назорат: «„Ланс“ қайси жиҳатларда яхшироқ эди? Ҳеч қайси жиҳатда! Менимча, биз анча кучлироқ эдик. Бу табиий, биз бундай финал ўйинларига кўпроқ ўрганганмиз. Аммо стадиондаги муҳит ва рақибнинг қилган барча ҳаракатларини ҳисобга олсак, улар жуда тартибли ҳимояланишди»;

  • Дембеле ва Мендешнинг имкониятлари: «Биз ўйинни тўлиқ назорат қилдик. Бизга янада аниқроқ голли вазиятлар керак эди, Усмон Дембеле ва Нуну Мендешда жуда яхши имкониятлар бўлди. Жуда яхши ўйин ўтказдик, аммо шунчаки омадимиз келмади».

Париж клуби устози мағлубиятга қарамай жамоаси тўғри йўналишда эканини таъкидлаб, бор эътиборини миллий чемпионат ва Европа майдонларидаги бўлажак расмий тўқнашувларга қаратишини маълум қилди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Луис ЭнрикеПСЖЛансУсмон ДембелеНуну Мендеш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Бугун, 11:06Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Бугун, 11:01Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Бугун, 10:56Дани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиДани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиБугун, 10:54UFC 330 финалидан сўнг Ҳабиб Нурмагомедовнинг шов-шувли пости тарқалдиUFC 330 финалидан сўнг Ҳабиб Нурмагомедовнинг шов-шувли пости тарқалдиБугун, 10:50Джед Спенс Тоттенхемдан Интерга трансфер қилиндиДжед Спенс Тоттенхемдан Интерга трансфер қилиндиБугун, 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?