Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!
«PSJ» Суперкубок баҳсида 50 дақиқадан ортиқ вақт 10 киши бўлиб ўйнаган «Ланс»га 0:1 ҳисобида ютқазди. Луис Энрике натижани адолациз деб атаб, жамоаси ғалабага лойиқ бўлганини, аммо ҳужумларни якунлаш етишмаганини таъкидлади. У «Ланс» ҳеч қайси жиҳатда «PSJ»дан устун бўлмаганини, Усмон Дембеле ва Нуну Мендешда яхши имкониятлар бўлганини айтди.
Францияда янги футбол мавсуми старти амалдаги Лига 1 чемпиони ҳисобланган Парижнинг юлдузли «ПСЖ» клуби учун кутилмаган омадсизлик билан бошланди. «Боллар-Делелис» стадионида кечган Суперкубок баҳсида парижликлар 50 дақиқадан ортиқ вақт давомида 10 киши бўлиб ўйнаган «Ланс»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, мавсумдаги илк совринни қўлдан чиқарди.
Учрашув якунлангач, «ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрике журналистлар қаршисида чиқиш қилиб, жамоасининг ўйинидан мамнун эканини, бироқ натижа мутлақо адолатсиз бўлганини очиқ таъкидлади.
«Биз кўпроқ нарсага лойиқ эдик, аммо ҳужумларни якунлаш етишмади»
Испаниялик мутахассис майдондаги тўлиқ устунлик ва яратилган вазиятлар ҳақида тўхталиб, шундай деди:
«Бизга ҳужумларни якунлаш етишмади. Менинг назаримда, ўйин суръати ва яратилган вазиятлар жуда ижобий эди. Бутун учрашув давомида, айниқса биринчи бўлимда кўрганларимдан жуда мамнунман.
Бу сўнгги учрашувларимиз билан солиштирганда „Ланс“ бизга қарши энг кам хавфли имконият яратган ўйин бўлди. Албатта, якуний натижадан мамнун эмасман, аммо биз ғалабага ва кўпроқ нарсага лойиқ эдик. Бироқ „Ланс“ни табриклашим керак, улар ғалаба қозонишди ва ўзларига хос юқори шиддатда ҳаракат қилишди».
«„Ланс“ ҳеч қайси жиҳатда биздан устун эмасди»
Рақибнинг қайси жабҳада парижликлардан яхшироқ ҳаракат қилгани ҳақидаги тўғридан-тўғри саволга Луис Энрике кескин ва совуққонлик билан жавоб қайтарди:
Мутлақ назорат: «„Ланс“ қайси жиҳатларда яхшироқ эди? Ҳеч қайси жиҳатда! Менимча, биз анча кучлироқ эдик. Бу табиий, биз бундай финал ўйинларига кўпроқ ўрганганмиз. Аммо стадиондаги муҳит ва рақибнинг қилган барча ҳаракатларини ҳисобга олсак, улар жуда тартибли ҳимояланишди»;
Дембеле ва Мендешнинг имкониятлари: «Биз ўйинни тўлиқ назорат қилдик. Бизга янада аниқроқ голли вазиятлар керак эди, Усмон Дембеле ва Нуну Мендешда жуда яхши имкониятлар бўлди. Жуда яхши ўйин ўтказдик, аммо шунчаки омадимиз келмади».
Париж клуби устози мағлубиятга қарамай жамоаси тўғри йўналишда эканини таъкидлаб, бор эътиборини миллий чемпионат ва Европа майдонларидаги бўлажак расмий тўқнашувларга қаратишини маълум қилди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…