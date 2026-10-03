Ламин Ямал: Ёшлигим «Олтин тўп»ни қўлга киритишимга тўсқинлик қилиши мумкин

·30·Спорт
Ламин Ямал: Ёшлигим «Олтин тўп»ни қўлга киритишимга тўсқинлик қилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Барселона ва Испания терма жамоаси ёш иқтидори Ламин Ямал «Олтин тўп» мукофоти учун курашда ўзининг ёшлиги овоз берувчилар учун муҳим омил бўлишидан хавотирда.
  • Ёш вингернинг фикрича, мутахассислар ёш футболчиларнинг вақти ҳали кўплигини ўйлаб, совринни тажрибалироқ номзодларга беришга мойил.

Барселона ва Испания терма жамоаси иқтидори Ламин Ямал нуфузли «Олтин тўп» мукофоти учун курашда унинг ёши овоз берувчилар учун муҳим омил бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Гуардиан Спорт нашрига берган интервюсида ёш вингер мутахассислар ёш футболчиларнинг вақти ҳали кўплигини ўйлаб, совринни бошқа тажрибалироқ номзодларга беришга мойиллигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 19 ёшда бўлган Ламин Ямал Барселона ҳамда Испания терма жамоасидаги ёрқин ўйинлари эвазига 2026 йилги «Олтин тўп»нинг асосий даъвогарларидан бирига айланган. Бироқ футболчининг фикрича, жамоатчилик ва овоз берувчилар унинг ёшига алданиб, совринни бошқаларга тақдим этишни маъқул кўрмоқда.

Рақиблар ва психологик омил

Ямалнинг сўзларига кўра, мухлислар ва экспертлар унинг олдинда ҳали кўп йиллари борлигини ўйлаб, Килиан Мбаппе, Родри, Хвара Кварацхелия ёки Фабиан Руис каби футболчиларга устунлик беришади. Футболчи жамиятда «Ламин ҳали ёш, у исталганча вақтда бу мукофотни ютиб олади», деган нотўғри тушунча шаклланганидан хавотирда.

Мисол тариқасида француз ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг фаолиятини эслаб ўтган Ямал унинг ҳам 19 ёшида жаҳон чемпиони бўлгани ва доимий равишда индивидуал совринларга даъвогар бўлганига қарамай, ҳалигача «Олтин тўп»ни қўлга киритмаганини эслатиб ўтди. «Мбаппега ҳам ёшлигида шундай дейишганди, охир-оқибат унинг ўзида ҳамон бу мукофот йўқ», деди у.

Майдондаги ҳаракат ва шахсий амбициялар

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Ламиннинг ҳар куни улғайиб бораётгани ва мураккаб ўйин вазиятларини тушунишга қодирлигини бир неча бор таъкидлаган. Ямалнинг ўзи ҳам майдондаги таъсири шунчаки «порлаб бораётган юлдуз» мақомидан юқорироқ эканини ва анча вақтдан бери «Олтин тўп» даражасида ўйнаётганини қайд этди.

«Буни футболни тушунадиган одамлар жуда яхши кўриб турибди, улар менинг майдонда қанчалик фарқ қилишимни билишади», дея қўшимча қилди Ямал. Шунингдек, у бундай ҳолатларни ўзи назорат қила олмаслигини, унинг вазифаси фақат тинимсиз ғалаба қозониш ва ўз ўйинини намойиш этиш эканини билдирди.

Ламин ЯмалОлтин топКилиан МбаппеБарселонаИспания терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атадиЖоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атади27 сентябр 18:11Жерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топдиЖерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топди26 сентябр 11:58Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“24 сентябр 21:56Рафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атадиРафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атади22 сентябр 02:11Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХанси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди10 сентябр 12:50Ламин Ямал Мбаппе ва Рафиньянинг даҳшатли тезлиги ҳақида очиқ тан олдиЛамин Ямал Мбаппе ва Рафиньянинг даҳшатли тезлиги ҳақида очиқ тан олди23 сентябр 11:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди