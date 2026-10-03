Аргентина паспорти учун 350 минг долларлик дастур эълон қилинди

·34·Дунё
Аргентина паспорти учун 350 минг долларлик дастур эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аргентина ҳукумати хорижликларга инвестиция эвазига фуқаролик олиш имконини берувчи янги дастурни эълон қилди, бу дастур 2026 йилнинг тўртинчи чорагида ишга туширилиши режалаштирилган.
  • Дастур доирасида фуқаролик олиш учун мамлакат Ғазначилигига 350 минг доллар қайтарилмайдиган маблағ киритиш ёки 800 минг долларлик давлат облигациясини сотиб олиш мумкин.

Аргентина ҳукумати хорижликларга инвестиция эвазига фуқаролик олиш имконини берувчи янги дастурни эълон қилди. Ариза қабул қилиш жараёни 2026 йилнинг тўртинчи чорагида бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Аргентина Иқтисодиёт вазирлиги маълум қилди.

Дастур бўйича фуқаролик олишнинг икки йўли таклиф қилинмоқда. Биринчи вариантда мамлакат Ғазначилигига 350 минг доллар миқдорида қайтарилмайдиган маблағ киритиш керак. Иккинчи вариантда эса дастур учун махсус чиқариладиган 800 минг долларлик давлат облигациясини сотиб олиш мумкин.

Аргентина ҳукумати аризаларни хавфсизлик ва молиявий шаффофлик талаблари асосида текширишини билдирган. Маблағлар расмий молия тизими орқали ўтказилиши, ариза берувчилар эса пулларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши текширувлардан ўтиши керак.

Дастурда оила аъзолари учун ҳам алоҳида шартлар белгиланган. Турмуш ўртоғи ва 18 ёшдан 25 ёшгача бўлган, никоҳдан ўтмаган ва фарзанди бўлмаган фарзандлар 100 минг долларлик бадал орқали фуқароликка ариза бериши мумкин. 18 ёшга тўлмаган фарзандлар учун бу сумма 25 минг доллар этиб белгиланган. Масалан, бир аризачи, унинг турмуш ўртоғи ва икки нафар вояга етмаган фарзандидан иборат оила учун умумий сумма 500 минг доллар бўлади.

Аргентина фуқаролигини инвестиция орқали олиш учун мамлакатда маълум муддат яшаш талаби дастурнинг ушбу йўналишида асосий шарт сифатида белгиланмаган. Бироқ ҳар бир ариза бўйича алоҳида текширув ўтказилади ва якуний қарорни Аргентина Миграция миллий бошқармаси қабул қилади.

Аргентина паспорти билан кўплаб давлатларга визасиз саёҳат қилиш мумкин. Жумладан, паспорт маълумот базаларида Шенген ҳудудидаги давлатларга қисқа муддатли сафарлар учун визасиз кириш имконияти кўрсатилган. Визасиз йўналишлар сони манба ва ҳисоблаш усулига қараб фарқ қилади.

Янги дастур Аргентина ҳукуматининг хорижий капитални жалб қилиш ва инвестиция муҳитини яхшилаш сиёсати доирасида амалга оширилмоқда. Ҳукумат дастурни 2026 йил охиригача ишга туширишни режалаштирган.

Аргентина ҳукуматиИнвестиция орқали фуқароликАргентина Иқтисодиёт вазирлигиМиграция миллий бошқармаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилдиТрамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилди27 июн 13:40Президент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиПрезидент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирди1 сентябр 16:58Хавьер Милей ЖЧ-2026 можаросида: «Аргентинага ҳасад қилишади»Хавьер Милей ЖЧ-2026 можаросида: «Аргентинага ҳасад қилишади»26 июл 08:41Польшада қидирилаётган собиқ вазир АҚШга қочиб кетди...Польшада қидирилаётган собиқ вазир АҚШга қочиб кетди...11 май 09:31АҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилдиАҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилди9 июн 20:15Жамбилда поезд 70 бош қўйни уриб юборди: эгаси жазоландиЖамбилда поезд 70 бош қўйни уриб юборди: эгаси жазоландиКеча 21:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота