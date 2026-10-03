Осиё ўйинларида шов-шув: Ўзбекистон терма жамоаси спортчиси допинг сабаб четлатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларида регби-7 бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Умар Усмонов допинг қоидаларини бузганликда гумонланиб, мусобақалардан вақтинча четлатилди.
- Спортчидан олинган синов намунасида тақиқланган дростанолон метаболити аниқланган.
- Усмоновга Осиё ўйинларида иштирок этиш, машғулот ўтказиш ва спорт тадбирларида қатнашиш тақиқланган.
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида давом этаётган 2026 йилги Осиё ўйинларида нохуш воқеа юз берди. Регби-7 бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Умар Усмонов допинг қоидаларини бузганликда гумон қилиниб, мусобақалардан вақтинча четлатилди.
Бу ҳақда спортда ҳалолликни таъминловчи нуфузли ташкилот — Халқаро тест синовлари агентлиги (ITA) расман маълум қилди.
Қондан қандай модда топилди?
Маълумотларга кўра, 27 сентябрь куни Нагоя шаҳрида мусобақадан ташқари назорат доирасида спортчидан олинган синов намунасида тақиқланган модда — дростанолон метаболити аниқланган.
Дростанолон нима? Бу модда анаболик андроген стероидлар туркумига мансуб бўлиб, Жаҳон антидопинг агентлиги (WADA) қоидаларига кўра, мусобақа вақтида ҳам, ундан ташқари даврда ҳам қабул қилиниши қатъиян ман этилган воситалар рўйхатига киради.
Вақтинчалик дисквалификация ва спортчининг ҳуқуқлари
Натижалар чиққанидан сўнг Усмоновга расмий хабар берилган ва иш бўйича якуний ҳукм чиқарилгунга қадар у спорт фаолиятидан четлатилган:
Спортчига Осиё ўйинларида майдонга тушиш, миллий жамоа билан машғулотлар ўтказиш ва ҳар қандай спорт тадбирларида иштирок этиш таъқиқланди.
Шу билан бирга, регламентга мувофиқ, спортчи «B намуна»сини текширишни талаб қилиш ҳамда вақтинчалик четлатиш қарори юзасидан Спорт арбитраж судининг (CAS) антидопинг бўлимига апелляция бериш ҳуқуқига эга.
Ўзбекистон регби-7 термасининг Осиё ўйинларидаги иштироки
Умар Усмонов эркаклар ўртасидаги регби-7 мусобақаларида Ўзбекистон делегацияси таркибидан жой олган эди. Бироқ ҳамюртларимиз учун мусобақа муваффақиятсиз кечди:
«А» гуруҳи баҳслари: Жамоа Гонконг (0:45), Хитой (0:50) ва Малайзияга (0:22) мағлуб бўлиб, гуруҳда сўнгги ўринни эгаллади.
Тасалли раунди: 2 октябрь куни 9–12-ўринлар учун кечган баҳсда Ўзбекистон регбичилари Қозоғистон термасига 7:35 ҳисобида имкониятни бой берди.
Шу тариқа, регби-7 терма жамоамиз турнирда ўтказган тўртта учрашувнинг барчасида мағлубиятга учраб, Осиё ўйинларидаги иштирокини якунлади.
Изоҳлар 0
…