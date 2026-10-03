Осиё ўйинларида шов-шув: Ўзбекистон терма жамоаси спортчиси допинг сабаб четлатилди

·47·Спорт
Осиё ўйинларида шов-шув: Ўзбекистон терма жамоаси спортчиси допинг сабаб четлатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларида регби-7 бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Умар Усмонов допинг қоидаларини бузганликда гумонланиб, мусобақалардан вақтинча четлатилди.
  • Спортчидан олинган синов намунасида тақиқланган дростанолон метаболити аниқланган.
  • Усмоновга Осиё ўйинларида иштирок этиш, машғулот ўтказиш ва спорт тадбирларида қатнашиш тақиқланган.

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида давом этаётган 2026 йилги Осиё ўйинларида нохуш воқеа юз берди. Регби-7 бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Умар Усмонов допинг қоидаларини бузганликда гумон қилиниб, мусобақалардан вақтинча четлатилди.

Бу ҳақда спортда ҳалолликни таъминловчи нуфузли ташкилот — Халқаро тест синовлари агентлиги (ITA) расман маълум қилди.

Қондан қандай модда топилди?

Маълумотларга кўра, 27 сентябрь куни Нагоя шаҳрида мусобақадан ташқари назорат доирасида спортчидан олинган синов намунасида тақиқланган модда — дростанолон метаболити аниқланган.

  • Дростанолон нима? Бу модда анаболик андроген стероидлар туркумига мансуб бўлиб, Жаҳон антидопинг агентлиги (WADA) қоидаларига кўра, мусобақа вақтида ҳам, ундан ташқари даврда ҳам қабул қилиниши қатъиян ман этилган воситалар рўйхатига киради.

Вақтинчалик дисквалификация ва спортчининг ҳуқуқлари

Натижалар чиққанидан сўнг Усмоновга расмий хабар берилган ва иш бўйича якуний ҳукм чиқарилгунга қадар у спорт фаолиятидан четлатилган:

  • Спортчига Осиё ўйинларида майдонга тушиш, миллий жамоа билан машғулотлар ўтказиш ва ҳар қандай спорт тадбирларида иштирок этиш таъқиқланди.

  • Шу билан бирга, регламентга мувофиқ, спортчи «B намуна»сини текширишни талаб қилиш ҳамда вақтинчалик четлатиш қарори юзасидан Спорт арбитраж судининг (CAS) антидопинг бўлимига апелляция бериш ҳуқуқига эга.

Ўзбекистон регби-7 термасининг Осиё ўйинларидаги иштироки

Умар Усмонов эркаклар ўртасидаги регби-7 мусобақаларида Ўзбекистон делегацияси таркибидан жой олган эди. Бироқ ҳамюртларимиз учун мусобақа муваффақиятсиз кечди:

  • «А» гуруҳи баҳслари: Жамоа Гонконг (0:45), Хитой (0:50) ва Малайзияга (0:22) мағлуб бўлиб, гуруҳда сўнгги ўринни эгаллади.

  • Тасалли раунди: 2 октябрь куни 9–12-ўринлар учун кечган баҳсда Ўзбекистон регбичилари Қозоғистон термасига 7:35 ҳисобида имкониятни бой берди.

Шу тариқа, регби-7 терма жамоамиз турнирда ўтказган тўртта учрашувнинг барчасида мағлубиятга учраб, Осиё ўйинларидаги иштирокини якунлади.

Умар УсмоновХалқаро тест синовлари агентлиги (ITA)2026 Осиё ўйинларидростанолон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди16 сентябр 15:52Жозеф Паркер рингга қайтмоқда: кокаин ишида янги қарор...Жозеф Паркер рингга қайтмоқда: кокаин ишида янги қарор...6 август 07:55Шоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритдиШоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритди27 сентябр 16:37Шарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:36Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордАкбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекорд29 сентябр 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди