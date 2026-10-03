«Ҳатто шерлар ҳам ов қачон тугаганини билади»: Ибраҳимович Роналдунинг демарши ҳақида

·7·Спорт
«Ҳатто шерлар ҳам ов қачон тугаганини билади»: Ибраҳимович Роналдунинг демарши ҳақида

Швеция футболи афсонаси Златан Ибраҳимович Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоаси лагерини жанжал билан тарк этганига муносабат билдирди. Доим ўзининг кескин ва очиқ фикрлари билан ажралиб турадиган собиқ ҳужумчи португалиялик юлдузнинг бу қарорини ҳурматсизлик деб атади.

Аввалроқ 41 ёшли Роналду Миллатлар Лигаси доирасидаги Норвегияга қарши баҳсда майдонга туширилмагани ва бутун учрашувни захира ўриндиғида ўтказгани сабаб жамоа қароргоҳини тарк этиб, терма жамоадаги фаолиятини якунлашга қарор қилгани хабар берилган эди.

«Ўзинг яратган меросни нафсинг туфайли бузиб қўйма»

Златан Ибраҳимович Роналдунинг ёшини тан олиши ва ўз вақтида тўхташни билиши кераклигини таъкидлади:

«Ўзинг яратган меросни нафсинг туфайли бузиб қўйиш керак эмас. Португалия миллий жамоаси қароргоҳидан жамоадошларинг билан гаплашмасдан кетиш? Бу ҳурматсизлик. Энди ёш эмаслигингни тушунишинг керак.

Златанга қара. Мен ҳам бир вақтлар ёш эдим. Энг юқори даражада ўйнадим, кейин эса фаолиятимни якунладим. Ҳатто шерлар ҳам ов қачон тугаганини билади», — деди Ибраҳимович.

Роналду атрофидаги можаро авжида

Криштианунинг миллий жамоадаги келажаги ва мураббийлар штаби билан келишмовчилиги халқаро спорт жамоатчилигида ҳамон қизғин муҳокама қилинмоқда. Норвегия билан баҳсдаги эътирозлар ортидан терма жамоадан кетган 41 ёшли форварднинг кейинги қадами қандай бўлиши ҳозирча очиқ қолмоқда.

Златан ИбраҳимовичКриштиану РоналдуПортугалия миллий жамоасиМиллатлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Улар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлариУлар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлариКеча 22:19"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди1 октябр 15:536 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин6 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин1 октябр 11:57Бир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунладиБир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунлади1 октябр 07:07«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди1 октябр 06:51Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?1 октябр 06:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди