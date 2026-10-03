«Ҳатто шерлар ҳам ов қачон тугаганини билади»: Ибраҳимович Роналдунинг демарши ҳақида
Швеция футболи афсонаси Златан Ибраҳимович Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоаси лагерини жанжал билан тарк этганига муносабат билдирди. Доим ўзининг кескин ва очиқ фикрлари билан ажралиб турадиган собиқ ҳужумчи португалиялик юлдузнинг бу қарорини ҳурматсизлик деб атади.
Аввалроқ 41 ёшли Роналду Миллатлар Лигаси доирасидаги Норвегияга қарши баҳсда майдонга туширилмагани ва бутун учрашувни захира ўриндиғида ўтказгани сабаб жамоа қароргоҳини тарк этиб, терма жамоадаги фаолиятини якунлашга қарор қилгани хабар берилган эди.
«Ўзинг яратган меросни нафсинг туфайли бузиб қўйма»
Златан Ибраҳимович Роналдунинг ёшини тан олиши ва ўз вақтида тўхташни билиши кераклигини таъкидлади:
«Ўзинг яратган меросни нафсинг туфайли бузиб қўйиш керак эмас. Португалия миллий жамоаси қароргоҳидан жамоадошларинг билан гаплашмасдан кетиш? Бу ҳурматсизлик. Энди ёш эмаслигингни тушунишинг керак.
Златанга қара. Мен ҳам бир вақтлар ёш эдим. Энг юқори даражада ўйнадим, кейин эса фаолиятимни якунладим. Ҳатто шерлар ҳам ов қачон тугаганини билади», — деди Ибраҳимович.
Роналду атрофидаги можаро авжида
Криштианунинг миллий жамоадаги келажаги ва мураббийлар штаби билан келишмовчилиги халқаро спорт жамоатчилигида ҳамон қизғин муҳокама қилинмоқда. Норвегия билан баҳсдаги эътирозлар ортидан терма жамоадан кетган 41 ёшли форварднинг кейинги қадами қандай бўлиши ҳозирча очиқ қолмоқда.
Изоҳлар 0
…