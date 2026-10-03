Зинедин Зидан Италия билан дурангдан сўнг нималардан хафа бўлганини айтди

·0·Спорт
Зинедин Зидан Италия билан дурангдан сўнг нималардан хафа бўлганини айтди

Миллатлар Лигасининг марказий баҳсларидан бирида Франция ва Италия терма жамоалари 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Учрашув якунлангач, францияликлар бош мураббийи Зинедин Зидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди ва ўйиндан қониқиш ҳосил қилган бўлса-да, натижадан қаттиқ хафа эканини яширмади.

Франция устози майдонда шогирдлари устунлик қилганини, аммо футболдаги майда тафсилотлар ғалабани илиб кетишга йўл қўймаганини таъкидлади.

«Футболчиларим билан фахрланаман»

Зинедин Зидан TF1 эфирига берган интервьюсида ўйин таҳлили ва ҳиссиётлари ҳақида очиқ гапирди:

«Жуда хафаман, чунки биз кўпроғига лойиқ эдик. Лекин футбол шунақа. Ўйинни ғалаба билан якунлашимиз керак эди. Шунга қарамай, футболчиларим билан фахрланаман. Улар майдонда бор кучларини беришди, бунга шубҳа йўқ», — деди бош мураббий.

Мутахассис учрашувнинг биринчи ва иккинчи бўлимларидаги тактик ўзгаришларга ҳам тўхталиб ўтди:

«Биринчи бўлимда тўпни назорат қилдик, аммо бу натижа бермади. Танаффусда айнан шу жиҳатни тўғрилашга ҳаракат қилдик. Рақибга зарба бериш учун бўш ҳудудлардан фойдаланиш керак. Биз режалаштирган ўйинни кўрсата олдик, Италия эса ўзининг ҳимоявий услубида ҳаракат қилди. Дарвозамиз олдида жиддий хавф деярли бўлмади».

«Кичик бир ҳолат ҳаммасини ўзгартириб юбориши мумкин»

Журналистларнинг Лукас да Куня ҳақидаги саволига жавоб берар экан, Зидан жамоанинг ҳар бир аъзосига тўлиқ ишонишини билдирди:

«Бутун ўйин давомида яхши ҳаракат қиласиз, ҳамма ишни тўғри бажарасиз, аммо кичик бир ҳолат ҳаммасини ўзгартириб юбориши мумкин. Лукас да Кунядан хафаманми? Йўқ. Мен учун энг муҳими — барча футболчиларимда кўрган нарсаларим. Уларнинг ўйинидан жуда мамнунман. Улар бугун кўрсатган футболи билан фахрланишлари мумкин».

Футболь УЕФА Миллатлар ЛигиЗинедин ЗиданФранцияИталия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этдиКилиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этди26 сентябр 09:58Зинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқдаЗинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқда25 сентябр 21:52Зинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эсладиЗинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эслади25 сентябр 16:13Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиЗинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирди18 сентябр 23:39Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!13 август 21:22Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиланди29 июл 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди