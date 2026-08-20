Геноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқда
Геноа бош мураббий Даниеле Де Росси қўл остида таркибни кучайтириш учун ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар марказий ҳужумчи изламоқда. Клубнинг асосий нишонларидан бири 21 ёшли ирландиялик Эван Фергусон бўлиб, унинг тўпиғидаги оғир жароҳат ва операциядан кейинги тикланиш жараёни трансферни мураккаблаштирмоқда.
Италиянинг А Сериясида қатнашадиган Геноа клуби бош мураббий Даниеле Де Росси қўл остида таркибни кучайтириш мақсадида марказий ҳужумчи излаш ишларини давом эттирмоқда. Ил Секоло ХИХ нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа раҳбарияти ёзги трансфер ойнаси ёпилишига қадар ҳужум чизиғига муносиб номзод топиш учун бир нечта футболчилар вариантини диққат билан ўрганиб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клубнинг асосий нишонларидан бири сифатида Эван Фергусон номи тилга олинмоқда. 21 ёшли ирландиялик футболчи аввалроқ Рома сафида ҳам тўп сурган ва ҳозирда Брайтон клубига тегишли. Бироқ ушбу трансферни амалга оширишда қатор мураккабликлар мавжуд, жумладан, футболчининг тўпиғидан олган оғир жароҳати туфайли операция қилингани ва унинг яшил майдонга қайтиши учун маълум вақт кераклиги трансфер жараёнини секинлаштирмоқда.
Трансфер бозоридаги муқобил вариантларГеноа раҳбарияти фақат битта футболчи билан чекланиб қолмай, бошқа ҳужумчилар номзодини ҳам кўриб чиқмоқда. Жумладан, ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш мумкин бўлган футболчилар қаторида Лорензо Лукка ҳам асосий нишонлардан бири сифатида турибди. Шунингдек, клуб раҳбарияти халқаро тажрибага эга бўлган бошқа ҳужумчиларни ҳам диққат билан кузатмоқда.
GOAL.com хабар беришича, ўтган мавсумда Olympiacos сафида 16 та гол киритишга муваффақ бўлган тажрибали ҳужумчи Меҳди Тареми ҳам Геноа қизиқиш доирасига тушган. Эронлик футболчи ҳозирда клубнинг асосий трансфер устуворлиги бўлмаса-да, унинг хизматларига бўлган қизиқиш мавжуд ва генуяликлар бу борада бошқа даъвогарлар билан рақобатлашишига тўғри келади.
Халқаро майдондаги иқтидорларИталия клуби трансфер бозорида нафақат маҳаллий чемпионат, балки хорижий чемпионатлардаги ёш ва истиқболли ўйинчиларга ҳам эътибор қаратмоқда. Хусусан, трансферлар рўйхатидан қуйидаги футболчилар ҳам ўрин олган:
- Черногориялик ҳужумчи Милутин Осмажик (Престон клуби вакили)
- Марокашлик футболчи Эл Меҳди Бентаеб (Унион Тоуарга жамоаси азоси)
…