Геноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқда

·4·Спорт
Геноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқда
Қисқача

Геноа бош мураббий Даниеле Де Росси қўл остида таркибни кучайтириш учун ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар марказий ҳужумчи изламоқда. Клубнинг асосий нишонларидан бири 21 ёшли ирландиялик Эван Фергусон бўлиб, унинг тўпиғидаги оғир жароҳат ва операциядан кейинги тикланиш жараёни трансферни мураккаблаштирмоқда.

Италиянинг А Сериясида қатнашадиган Геноа клуби бош мураббий Даниеле Де Росси қўл остида таркибни кучайтириш мақсадида марказий ҳужумчи излаш ишларини давом эттирмоқда. Ил Секоло ХИХ нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа раҳбарияти ёзги трансфер ойнаси ёпилишига қадар ҳужум чизиғига муносиб номзод топиш учун бир нечта футболчилар вариантини диққат билан ўрганиб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубнинг асосий нишонларидан бири сифатида Эван Фергусон номи тилга олинмоқда. 21 ёшли ирландиялик футболчи аввалроқ Рома сафида ҳам тўп сурган ва ҳозирда Брайтон клубига тегишли. Бироқ ушбу трансферни амалга оширишда қатор мураккабликлар мавжуд, жумладан, футболчининг тўпиғидан олган оғир жароҳати туфайли операция қилингани ва унинг яшил майдонга қайтиши учун маълум вақт кераклиги трансфер жараёнини секинлаштирмоқда.

Трансфер бозоридаги муқобил вариантлар

Геноа раҳбарияти фақат битта футболчи билан чекланиб қолмай, бошқа ҳужумчилар номзодини ҳам кўриб чиқмоқда. Жумладан, ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш мумкин бўлган футболчилар қаторида Лорензо Лукка ҳам асосий нишонлардан бири сифатида турибди. Шунингдек, клуб раҳбарияти халқаро тажрибага эга бўлган бошқа ҳужумчиларни ҳам диққат билан кузатмоқда.

GOAL.com хабар беришича, ўтган мавсумда Olympiacos сафида 16 та гол киритишга муваффақ бўлган тажрибали ҳужумчи Меҳди Тареми ҳам Геноа қизиқиш доирасига тушган. Эронлик футболчи ҳозирда клубнинг асосий трансфер устуворлиги бўлмаса-да, унинг хизматларига бўлган қизиқиш мавжуд ва генуяликлар бу борада бошқа даъвогарлар билан рақобатлашишига тўғри келади.

Халқаро майдондаги иқтидорлар

Италия клуби трансфер бозорида нафақат маҳаллий чемпионат, балки хорижий чемпионатлардаги ёш ва истиқболли ўйинчиларга ҳам эътибор қаратмоқда. Хусусан, трансферлар рўйхатидан қуйидаги футболчилар ҳам ўрин олган:

  • Черногориялик ҳужумчи Милутин Осмажик (Престон клуби вакили)
  • Марокашлик футболчи Эл Меҳди Бентаеб (Унион Тоуарга жамоаси азоси)
А Сериянинг навбатдаги тур баҳсларига тайёргарлик кўраётган Геноа учун ҳужум чизиғидаги муаммоларни бартараф этиш мавсумдаги асосий вазифалардан биридир. Раҳбарият тез орада якуний қарорга келиб, жамоанинг ҳужум салоҳиятини ошириши кутилмоқда.

ГеноаСерие АМеҳди ТаремиЭван ФергусонТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиЖо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиБугун, 17:54Энзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодмиЭнзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодмиБугун, 17:37Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Бугун, 17:00Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиТарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиБугун, 16:51Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиЖон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиБугун, 16:46Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Бугун, 16:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)