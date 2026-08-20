Ювентус Матео Ретеги трансферини кўриб чиқмоқда
Ювентус трансфер ойнаси ёпилишидан олдин 27 ёшли Матео Ретегини ҳужум чизиғини кучайтириш учун таркибига қўшиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Ҳозирда Ал-Қадсиаҳ сафида ўйнаётган футболчи аввал ҳам Турин клуби эътиборида бўлган, бу сафар эса қизиқиш жиддий тус олган.
Италиянинг Ювентус клуби трансфер ойнаси ёпилишидан олдин ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Италия терма жамоаси ҳужумчиси Матео Ретегини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Туттоспорт нашри хабар қилишича, Турин клуби бош мураббийи ҳужум чизиғига яна бир марказий ҳужумчи қўшилишини талаб қилмоқда ва 27 ёшли футболчи бу вазифа учун муносиб номзод сифатида қаралмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Ал-Қадсиаҳ шарафини ҳимоя қилаётган футболчи аввалги трансфер ойналарида ҳам Ювентус эътиборида бўлган эди. Бироқ бу галги қизиқиш анча жиддий тус олган. Жамоа бош мураббийи футболчининг имкониятларини Италия терма жамоасидан яхши билади ҳамда унинг майдондаги ҳаракатчанлиги ва жарима майдончасидаги сезгирлигини юқори баҳолайди.
Трансфердаги асосий тўсиқларТурин клуби бу ёзда таркибда қатор ўзгаришларни амалга оширди. Хусусан, жамоага янги футболчилар келиб қўшилган бўлса-да, Душан Влахович текинга қўйиб юборилди, Лоис Опенда эса ижара асосида жўнаб кетди. Шу сабабли мураббийлар штаби ҳужум чизиғида чуқурлик яратиш учун яна бир тажрибали ўйинчига эҳтиёж сезмоқда.
Шунга қарамай, мазкур трансфер йўлида жиддий молиявий муаммолар мавжуд. Футболчининг Саудия Арабистони клубидаги йиллик маоши жуда юқори бўлиб, бу Турин клуби учун асосий тўсиқлардан бири ҳисобланади. Шунингдек, Ювентус қўшимча харидни амалга оширишдан олдин ҳужумчи Жонатан Давидни сотиши талаб этилади.
Томонларнинг имкониятлариТуттоспорт маълумотига кўра, агар 27 ёшли ҳужумчи Италия футболига қайтишни истаса, Ювентус уни дастлаб ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш вариантини афзал кўради. Sport директори Марко Оттолини ҳам ўз вақтида футболчини Женоага олиб келган мутахассис сифатида бу ғояни қўллаб-қувватлайди.
Ҳозирда шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган ҳужумчи Саудия Pro лигасининг дастлабки турида Ал-Қадсиаҳ сафида майдонга тушган эди. Бироқ унинг йиллик 20 миллион евролик улкан маоши Ал-Қадсиаҳ клуби маошнинг салмоқли қисмини қоплаб беришга рози бўлмагунча бу трансфер амалга ошишини қийинлаштиради.
Трансфер ойнасининг якунланишига оз вақт қолган бир пайтда, Ювентус раҳбарияти вақт билан пойга ўйнамоқда. Агар молиявий шартлар келишиб олинмаса, Матео Ретегини Туринга олиб келиш эҳтимоли пастлигича қолмоқда.
…