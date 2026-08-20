Ювентус Матео Ретеги трансферини кўриб чиқмоқда

·6·Спорт
Ювентус Матео Ретеги трансферини кўриб чиқмоқда
Қисқача

Ювентус трансфер ойнаси ёпилишидан олдин 27 ёшли Матео Ретегини ҳужум чизиғини кучайтириш учун таркибига қўшиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Ҳозирда Ал-Қадсиаҳ сафида ўйнаётган футболчи аввал ҳам Турин клуби эътиборида бўлган, бу сафар эса қизиқиш жиддий тус олган.

Италиянинг Ювентус клуби трансфер ойнаси ёпилишидан олдин ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Италия терма жамоаси ҳужумчиси Матео Ретегини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Туттоспорт нашри хабар қилишича, Турин клуби бош мураббийи ҳужум чизиғига яна бир марказий ҳужумчи қўшилишини талаб қилмоқда ва 27 ёшли футболчи бу вазифа учун муносиб номзод сифатида қаралмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Ал-Қадсиаҳ шарафини ҳимоя қилаётган футболчи аввалги трансфер ойналарида ҳам Ювентус эътиборида бўлган эди. Бироқ бу галги қизиқиш анча жиддий тус олган. Жамоа бош мураббийи футболчининг имкониятларини Италия терма жамоасидан яхши билади ҳамда унинг майдондаги ҳаракатчанлиги ва жарима майдончасидаги сезгирлигини юқори баҳолайди.

Трансфердаги асосий тўсиқлар

Турин клуби бу ёзда таркибда қатор ўзгаришларни амалга оширди. Хусусан, жамоага янги футболчилар келиб қўшилган бўлса-да, Душан Влахович текинга қўйиб юборилди, Лоис Опенда эса ижара асосида жўнаб кетди. Шу сабабли мураббийлар штаби ҳужум чизиғида чуқурлик яратиш учун яна бир тажрибали ўйинчига эҳтиёж сезмоқда.

Шунга қарамай, мазкур трансфер йўлида жиддий молиявий муаммолар мавжуд. Футболчининг Саудия Арабистони клубидаги йиллик маоши жуда юқори бўлиб, бу Турин клуби учун асосий тўсиқлардан бири ҳисобланади. Шунингдек, Ювентус қўшимча харидни амалга оширишдан олдин ҳужумчи Жонатан Давидни сотиши талаб этилади.

Томонларнинг имкониятлари

Туттоспорт маълумотига кўра, агар 27 ёшли ҳужумчи Италия футболига қайтишни истаса, Ювентус уни дастлаб ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш вариантини афзал кўради. Sport директори Марко Оттолини ҳам ўз вақтида футболчини Женоага олиб келган мутахассис сифатида бу ғояни қўллаб-қувватлайди.

Ҳозирда шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган ҳужумчи Саудия Pro лигасининг дастлабки турида Ал-Қадсиаҳ сафида майдонга тушган эди. Бироқ унинг йиллик 20 миллион евролик улкан маоши Ал-Қадсиаҳ клуби маошнинг салмоқли қисмини қоплаб беришга рози бўлмагунча бу трансфер амалга ошишини қийинлаштиради.

Трансфер ойнасининг якунланишига оз вақт қолган бир пайтда, Ювентус раҳбарияти вақт билан пойга ўйнамоқда. Агар молиявий шартлар келишиб олинмаса, Матео Ретегини Туринга олиб келиш эҳтимоли пастлигича қолмоқда.

ЮвентусМатео РетегиСерие АТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!Бугун, 16:30Бернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёрБернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёрБугун, 15:57Интер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкинИнтер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкинБугун, 15:54Ювентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаЮвентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:10Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиБугун, 14:18Атлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариАтлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариБугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)