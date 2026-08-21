Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда

·3·Спорт
Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда

Туриннинг Ювентус клуби дарвозабонлар таркибида жиддий ўзгаришларни амалга оширишга тайёргарлик кўрмоқда. Янги мавсум учун асосий дарвозабон сифатида Гуглиелмо Викарио номзоди кўриб чиқилаётгани сабабли, жамоадаги бошқа посбонларнинг тақдири сўроқ остида қолди. Бу ўзгаришлар Турин клуби учун трансфер бозоридаги навбатдаги муҳим қадамлардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, Гуглиелмо Викариоклубнинг янги биринчи рақамли дарвозабони бўлиши деярли аниқ бўлиб улгурган. Шундан келиб чиқиб, Ювентус Маттиа Перин ва Мичеле Ди Грегорио каби тажрибали посбонларнинг келажагини ҳал қилишга мажбур. Трансфер бозоридаги вазиятдан келиб чиқиб, улардан камида бири ёки эҳтимол иккаласи ҳам жамоани тарк этиши мумкин.

Маттиа Перин ва Палермо варианти

Маттиа Периннинг хизматларига Италиянинг Палермо клуби қизиқиш билдирмоқда. Дастлаб бу йўналишдаги музокаралар молиявий муаммолар туфайли бироз секинлашган эди. Палермонинг фикрича, Ювентус томонидан белгиланган трансфер нархи бироз юқори. Шунга қарамай, сўнгги соатларда ушбу вариант яна долзарб бўлиб қолди ва томонлар музокараларни давом эттирмоқда.

Айни пайтда Маттиа Перин учун бошқа даъвогарлар ҳам мавжуд бўлиб, унинг Турин клубидаги келажаги яқин кунларда ойдинлашади. Агар у жамоадан кетса, бу Бианконери учун дарвозабонлар чизиғини янгилаш йўлидаги муҳим бурилиш бўлади.

Мичеле Ди Грегорио атрофидаги вазият

Мичеле Ди Грегорионинг аҳволи бироз фарқ қилса-да, вазият шунчалик нозиклигича қолмоқда. Собиқ Монза футболчиси мураббийлар штабининг янги техник лойиҳасига киритилмаган ва клуб унга янги манзил изламоқда. Дастлаб Марсель билан олиб борилган музокаралар музлаб қолгани сабабли, тўғридан-тўғри трансфер масаласи ҳозирча мураккаб кўринмоқда.

Шунга қарамай, сўнгги соатларда Англиянинг Борнмут клуби ўз дарвозабонлар чизиғини кучайтириш учун ушбу номзодни ўрганиб чиқаётгани маълум бўлди. Шунингдек, Лацио ҳам италиялик посбоннинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Трансфер ойнасидаги бундай қизиқишлар вазиятни янада жозибали қилмоқда.

Ювентус барча томонлар учун қулай ечим топишга ҳаракат қилмоқда. Клуб Ди Грегорига ўз фаолиятини барқарор давом эттириши мумкин бўлган янги жамоа топиб бериш ниятида. Агар ҳар икки дарвозабон ҳам жамоани тарк этадиган бўлса, Турин клуби заҳирадаги иккинчи рақамли посбон масаласини ҳам ҳал қилиши шарт бўлади.

ЮвентусСерие АТрансферларГуглиелмо ВикариоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиЖулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиБугун, 15:38Жозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиЖозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиБугун, 15:16Маттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилдиМаттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилдиБугун, 15:15Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 14:58Жозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиЖозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиБугун, 14:53Мартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиМартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)