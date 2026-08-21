Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда
Туриннинг Ювентус клуби дарвозабонлар таркибида жиддий ўзгаришларни амалга оширишга тайёргарлик кўрмоқда. Янги мавсум учун асосий дарвозабон сифатида Гуглиелмо Викарио номзоди кўриб чиқилаётгани сабабли, жамоадаги бошқа посбонларнинг тақдири сўроқ остида қолди. Бу ўзгаришлар Турин клуби учун трансфер бозоридаги навбатдаги муҳим қадамлардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, Гуглиелмо Викариоклубнинг янги биринчи рақамли дарвозабони бўлиши деярли аниқ бўлиб улгурган. Шундан келиб чиқиб, Ювентус Маттиа Перин ва Мичеле Ди Грегорио каби тажрибали посбонларнинг келажагини ҳал қилишга мажбур. Трансфер бозоридаги вазиятдан келиб чиқиб, улардан камида бири ёки эҳтимол иккаласи ҳам жамоани тарк этиши мумкин.
Маттиа Перин ва Палермо вариантиМаттиа Периннинг хизматларига Италиянинг Палермо клуби қизиқиш билдирмоқда. Дастлаб бу йўналишдаги музокаралар молиявий муаммолар туфайли бироз секинлашган эди. Палермонинг фикрича, Ювентус томонидан белгиланган трансфер нархи бироз юқори. Шунга қарамай, сўнгги соатларда ушбу вариант яна долзарб бўлиб қолди ва томонлар музокараларни давом эттирмоқда.
Айни пайтда Маттиа Перин учун бошқа даъвогарлар ҳам мавжуд бўлиб, унинг Турин клубидаги келажаги яқин кунларда ойдинлашади. Агар у жамоадан кетса, бу Бианконери учун дарвозабонлар чизиғини янгилаш йўлидаги муҳим бурилиш бўлади.
Мичеле Ди Грегорио атрофидаги вазиятМичеле Ди Грегорионинг аҳволи бироз фарқ қилса-да, вазият шунчалик нозиклигича қолмоқда. Собиқ Монза футболчиси мураббийлар штабининг янги техник лойиҳасига киритилмаган ва клуб унга янги манзил изламоқда. Дастлаб Марсель билан олиб борилган музокаралар музлаб қолгани сабабли, тўғридан-тўғри трансфер масаласи ҳозирча мураккаб кўринмоқда.
Шунга қарамай, сўнгги соатларда Англиянинг Борнмут клуби ўз дарвозабонлар чизиғини кучайтириш учун ушбу номзодни ўрганиб чиқаётгани маълум бўлди. Шунингдек, Лацио ҳам италиялик посбоннинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Трансфер ойнасидаги бундай қизиқишлар вазиятни янада жозибали қилмоқда.
Ювентус барча томонлар учун қулай ечим топишга ҳаракат қилмоқда. Клуб Ди Грегорига ўз фаолиятини барқарор давом эттириши мумкин бўлган янги жамоа топиб бериш ниятида. Агар ҳар икки дарвозабон ҳам жамоани тарк этадиган бўлса, Турин клуби заҳирадаги иккинчи рақамли посбон масаласини ҳам ҳал қилиши шарт бўлади.
…