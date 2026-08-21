Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққда
Туриннинг Ювентус клуби дарвозабонлар таркибида кескин ўзгаришларни амалга оширишга тайёргарлик кўрмоққда. Янги посбон Гуглиелмо Викарио жамоага асосий дарвозабон сифатида келиб қўшилиши кутилаётгани сабабли, Маттиа Перин ва Мичеле Ди Грегорио тақдири савол остида қолди. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, Турин клуби ушбу икки тажрибали футболчидан камида биттаси билан хайрлашиши аниқ, бироқ уларнинг иккаласи ҳам клубни тарк этиш эҳтимоли юқори. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб таркибида режалаштирилаётган бу ўзгаришлар жамоанинг янги техник лойиҳаси доирасида амалга оширилмоқда. Янги дарвозабоннинг келиши билан дарвоза чизиғидаги рақобат ва вазифалар тақсимоти ўзгаради, бу эса амалдаги посбонларнинг келажагига бевосита таъсир кўрсатади.
Маттиа Перин атрофидаги вазиятМаттиа Перин хизматига Италиянинг Палермо клуби қизиқиш билдираётган асосий даъвогарлардан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ, сўнгги соатлар ичида мазкур трансфер эҳтимоли сезиларли даражада пасайди. Асосий муаммо молиявий масалаларга бориб тақалмоқда ва Ювентус талаб қилаётган нарх Палермо раҳбарияти учун юқори деб баҳоланмоқда.
Шунингдек, Ситй Футбол Груп стратегияси ҳам музокараларга ўз таъсирини ўтказмоқда. Мазкур гуруҳ ёшроқ футболчиларга сармоя киритишни афзал кўраётгани сабабли музокаралар жараёни секинлашди. Гарчи Палермо дарвозабон билан ишлаш имкониятини бутунлай рад этмаган бўлса-да, ҳозирги босқичда келишувга эришиш аввалгига қараганда мураккаблашган.
Мичеле Ди Грегорио учун янги вариантларМичеле Ди Грегорионинг ҳолати бошқача тус олган бўлиб, у ҳам эътибордан четда қолмаяпти. Собиқ Монза футболчиси Ювентуснинг янги спорт лойиҳаси режаларига кирмаяпти ва раҳбарият унга муносиб янги жамоа қидирмоқда. Дастлаб Франциянинг Марсель клуби билан бўлган алоқалар совиб қолгани сабабли, футболчининг тўғридан-тўғри трансфери қийин кечмоқда.
Шунга қарамай, сўнгги пайтларда Англиянинг Борнмут клуби қизиқиш билдираётгани маълум бўлди. Шунингдек, Лацио клуби ҳам италиялик дарвозабонни ўз сафига қўшиб олиш вариантларини кўриб чиқмоқда. Ювентус футболчига ўйин амалиётини тиклаб олиши учун қулай шароит яратадиган ва барча томонларни қаноатлантирадиган ечим топиш ниятида.
Агар ҳар икки дарвозабон ҳам Туринни тарк этадиган бўлса, бу клубнинг ёзги трансфер ойнасидаги энг муҳим ва кутилмаган қадамларидан бирига айланади.
…