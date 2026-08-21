Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққда

·5·Спорт
Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққда

Туриннинг Ювентус клуби дарвозабонлар таркибида кескин ўзгаришларни амалга оширишга тайёргарлик кўрмоққда. Янги посбон Гуглиелмо Викарио жамоага асосий дарвозабон сифатида келиб қўшилиши кутилаётгани сабабли, Маттиа Перин ва Мичеле Ди Грегорио тақдири савол остида қолди. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, Турин клуби ушбу икки тажрибали футболчидан камида биттаси билан хайрлашиши аниқ, бироқ уларнинг иккаласи ҳам клубни тарк этиш эҳтимоли юқори. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб таркибида режалаштирилаётган бу ўзгаришлар жамоанинг янги техник лойиҳаси доирасида амалга оширилмоқда. Янги дарвозабоннинг келиши билан дарвоза чизиғидаги рақобат ва вазифалар тақсимоти ўзгаради, бу эса амалдаги посбонларнинг келажагига бевосита таъсир кўрсатади.

Маттиа Перин атрофидаги вазият

Маттиа Перин хизматига Италиянинг Палермо клуби қизиқиш билдираётган асосий даъвогарлардан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ, сўнгги соатлар ичида мазкур трансфер эҳтимоли сезиларли даражада пасайди. Асосий муаммо молиявий масалаларга бориб тақалмоқда ва Ювентус талаб қилаётган нарх Палермо раҳбарияти учун юқори деб баҳоланмоқда.

Шунингдек, Ситй Футбол Груп стратегияси ҳам музокараларга ўз таъсирини ўтказмоқда. Мазкур гуруҳ ёшроқ футболчиларга сармоя киритишни афзал кўраётгани сабабли музокаралар жараёни секинлашди. Гарчи Палермо дарвозабон билан ишлаш имкониятини бутунлай рад этмаган бўлса-да, ҳозирги босқичда келишувга эришиш аввалгига қараганда мураккаблашган.

Мичеле Ди Грегорио учун янги вариантлар

Мичеле Ди Грегорионинг ҳолати бошқача тус олган бўлиб, у ҳам эътибордан четда қолмаяпти. Собиқ Монза футболчиси Ювентуснинг янги спорт лойиҳаси режаларига кирмаяпти ва раҳбарият унга муносиб янги жамоа қидирмоқда. Дастлаб Франциянинг Марсель клуби билан бўлган алоқалар совиб қолгани сабабли, футболчининг тўғридан-тўғри трансфери қийин кечмоқда.

Шунга қарамай, сўнгги пайтларда Англиянинг Борнмут клуби қизиқиш билдираётгани маълум бўлди. Шунингдек, Лацио клуби ҳам италиялик дарвозабонни ўз сафига қўшиб олиш вариантларини кўриб чиқмоқда. Ювентус футболчига ўйин амалиётини тиклаб олиши учун қулай шароит яратадиган ва барча томонларни қаноатлантирадиган ечим топиш ниятида.

Агар ҳар икки дарвозабон ҳам Туринни тарк этадиган бўлса, бу клубнинг ёзги трансфер ойнасидаги энг муҳим ва кутилмаган қадамларидан бирига айланади.

ЮвентусСерие АМаттиа ПеринМичеле Ди Грегориотрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаБугун, 14:13Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш бердиЖозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш бердиБугун, 13:58Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 13:54Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?Бугун, 13:19Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакФабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакБугун, 13:00Тоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиТоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиБугун, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)