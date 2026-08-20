Ювентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқда

·3·Спорт
Ювентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқда
Қисқача

Ювентус қанот ҳимоясини кучайтириш учун Марсельда тўп сураётган Эмерсон Палмиери бўйича дастлабки алоқаларни бошлади. 2021-йилги Европа чемпиони бўлган 32 ёшли футболчи Андреа Камбиасо ва Зеки Челики билан бирга чап қанотдаги имкониятларни кенгайтириши мумкин. Турин клуби ёзги трансферлар даврида 100 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлагани сабабли арзонроқ ва универсал футболчи изламоқда.

Италиянинг Ювентус клуби қанот ҳимоясини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Туринликлар эътибори Марсель сафида тўп сураётган тажрибали ҳимоячи Эмерсон Палмиерига қаратилган бўлиб, томонлар ўртасида дастлабки алоқалар бошланган. Бу ҳақда GOAL.com нашри хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Италия терма жамоаси сафида 2021-йилги Европа чемпиони бўлган 32 ёшли футболчи жамоанинг чап қанотидаги имкониятларни кенгайтириши мумкин. Ҳозирги кунда Ювентус таркибида бу позицияда Андреа Камбиасо ва Зеки Челики ўйнай олади, бироқ мураббийлар штаби захира вариантларини ҳам кўриб чиқмоқда.

Марсель билан музокаралар ва Ди Грегорио масадаси

Турин клуби ёзги трансферлар даврида 100 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлагани сабабли, чап қанот учун катта маблағ талаб қилмайдиган арзонроқ ва универсал футболчи изламоқда. Шу боис Марсельда тўп сураётган Эмерсон Палмиери қулай номзод сифатида кўрилмоқда. Француз клуби футболчининг йиллик маошидан халос бўлишни ва яхши таклиф тушса уни қўйиб юборишга тайёр.

Икки клуб ўртасидаги музокаралар фақатгина Эмерсон Палмиери билан чекланиб қолмаяпти. Манбага кўра, мазкур мулоқотлар давомида дарвозабон Мичеле Ди Грегориёнинг Францияга эҳтимолий трансфери ҳам муҳокама қилинмоқда. Гуглиелмо Викарио Тоттенхемдан келганидан сўнг, захирада қолишни истамаган Ди Грегорио Велодромда ўйнаш вариантини маъқул кўрмоқда ва Монзанинг таклифини рад этган.

Муқобил вариантлар

Ҳозирги босқичда музокаралар ҳали дастлабки босқичда бўлиб, аниқ келишувга эришилмаган. Таъкидлаш жоизки, ижара асосидаги айирбошлаш битими амалга ошиши учун Эмерсон Палмиери Марсельдаги шартномасини узайтириши талаб этилиши мумкин.

Ювентус раҳбарияти фақат битта номзод билан чекланиб қолмаяпти. Туринликлар трансфер ойнасининг қолган вақтида бошқа футболчилар вариантларини ҳам диққат билан ўрганиб чиқмоқда.

ЮвентусЭмерсон ПалмиериМичеле Ди ГрегориоМарсельТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБугун, 13:58Арсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиАрсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиБугун, 13:14Жоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиЖоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиБугун, 13:11Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиКаван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиБугун, 12:58Барселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБарселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБугун, 12:34Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Бугун, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди