Ювентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқда
Ювентус қанот ҳимоясини кучайтириш учун Марсельда тўп сураётган Эмерсон Палмиери бўйича дастлабки алоқаларни бошлади. 2021-йилги Европа чемпиони бўлган 32 ёшли футболчи Андреа Камбиасо ва Зеки Челики билан бирга чап қанотдаги имкониятларни кенгайтириши мумкин. Турин клуби ёзги трансферлар даврида 100 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлагани сабабли арзонроқ ва универсал футболчи изламоқда.
Италиянинг Ювентус клуби қанот ҳимоясини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Туринликлар эътибори Марсель сафида тўп сураётган тажрибали ҳимоячи Эмерсон Палмиерига қаратилган бўлиб, томонлар ўртасида дастлабки алоқалар бошланган. Бу ҳақда GOAL.com нашри хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Италия терма жамоаси сафида 2021-йилги Европа чемпиони бўлган 32 ёшли футболчи жамоанинг чап қанотидаги имкониятларни кенгайтириши мумкин. Ҳозирги кунда Ювентус таркибида бу позицияда Андреа Камбиасо ва Зеки Челики ўйнай олади, бироқ мураббийлар штаби захира вариантларини ҳам кўриб чиқмоқда.
Марсель билан музокаралар ва Ди Грегорио масадасиТурин клуби ёзги трансферлар даврида 100 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлагани сабабли, чап қанот учун катта маблағ талаб қилмайдиган арзонроқ ва универсал футболчи изламоқда. Шу боис Марсельда тўп сураётган Эмерсон Палмиери қулай номзод сифатида кўрилмоқда. Француз клуби футболчининг йиллик маошидан халос бўлишни ва яхши таклиф тушса уни қўйиб юборишга тайёр.
Икки клуб ўртасидаги музокаралар фақатгина Эмерсон Палмиери билан чекланиб қолмаяпти. Манбага кўра, мазкур мулоқотлар давомида дарвозабон Мичеле Ди Грегориёнинг Францияга эҳтимолий трансфери ҳам муҳокама қилинмоқда. Гуглиелмо Викарио Тоттенхемдан келганидан сўнг, захирада қолишни истамаган Ди Грегорио Велодромда ўйнаш вариантини маъқул кўрмоқда ва Монзанинг таклифини рад этган.
Муқобил вариантларҲозирги босқичда музокаралар ҳали дастлабки босқичда бўлиб, аниқ келишувга эришилмаган. Таъкидлаш жоизки, ижара асосидаги айирбошлаш битими амалга ошиши учун Эмерсон Палмиери Марсельдаги шартномасини узайтириши талаб этилиши мумкин.
Ювентус раҳбарияти фақат битта номзод билан чекланиб қолмаяпти. Туринликлар трансфер ойнасининг қолган вақтида бошқа футболчилар вариантларини ҳам диққат билан ўрганиб чиқмоқда.
…