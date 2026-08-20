Гарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олди
Гарри Кейн 19 август куни Мюнхендаги «Бавария» музейида Европанинг энг яхши тўпурари сифатида «Олтин буца» мукофотини қабул қилди. У ўтган мавсум Бундеслигада 36 та гол уриб, рейтингда 72 очко жамғарди ва Эрлинг Ҳоланд ҳамда Килиан Мбаппени ортда қолдирди. 33 ёшли ҳужумчи фаолиятида иккинчи марта ушбу совринга сазовор бўлди, илк «Олтин буца»ни эса 2023/24 йилги мавсум якунида қўлга киритган эди.
Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн расман қитъанинг энг яхши тўпурари деб топилди. 19 август куни Мюнхендаги «Бавария» музейида бўлиб ўтган тантанали маросимда англиялик тўпурарга Европа футболининг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин бутса» (Golden Boot) топширилди. Кейн ўз рақибларини қай даражада ортда қолдирди?
36 та гол ва яккаҳокимлик: «Олтин бутса» рейтинги
Кейн ўтган мавсум Бундеслигада жами 36 та гол уриб, Европанинг барча миллий чемпионатлари тўпурарлари орасида мутлақ етакчига айланди. Ушбу натижа эвазига у рейтинг тизимида 72 очко жамғариб, Эрлинг Ҳоланд ва Килиан Мбаппе каби юлдузларни катта фарқ билан ортда қолдирди.
Европа «Олтин бутса»си: Тўпурарлар кучли учлиги
Ўрин
Футболчи
Клуби / Чемпионат
Голлар сони
Тўплаган очколари
1-ўрин
Гарри Кейн
«Бавария» (Германия)
36 та гол
72 очко
2-ўрин
Эрлинг Ҳоланд
«Манчестер Сити» (Англия)
27 та гол
54 очко
3-ўрин
«Реал Мадрид» (Испания)
25 та гол
50 очко
Фаолиятидаги иккинчи тарихий соврин
33 ёшли тўпурар учун бу фаолиятидаги иккинчи «Олтин бутса» бўлди. У илк бор ушбу ютуққа 2023/24 йилги мавсум якунларига кўра эришган эди. Шу тариқа, Кейн Европанинг энг яхши тўпурари унвонини яна бир бор ўзида сақлаб қолиб, замонамизнинг энг барқарор ва хавфли марказий ҳужумчиларидан бири эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Гарри Кейн янги мавсумда ҳам ўз унвонини ҳимоя қилиб, «Олтин бутса»ни қаторасига учинчи бор қўлга кирита оладими ёки Ҳоланд ва Мбаппе ундан қасос оладими?
Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!
…