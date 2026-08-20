Гарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олди

·12·Спорт
Гарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олди
Қисқача

Гарри Кейн 19 август куни Мюнхендаги «Бавария» музейида Европанинг энг яхши тўпурари сифатида «Олтин буца» мукофотини қабул қилди. У ўтган мавсум Бундеслигада 36 та гол уриб, рейтингда 72 очко жамғарди ва Эрлинг Ҳоланд ҳамда Килиан Мбаппени ортда қолдирди. 33 ёшли ҳужумчи фаолиятида иккинчи марта ушбу совринга сазовор бўлди, илк «Олтин буца»ни эса 2023/24 йилги мавсум якунида қўлга киритган эди.

Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн расман қитъанинг энг яхши тўпурари деб топилди. 19 август куни Мюнхендаги «Бавария» музейида бўлиб ўтган тантанали маросимда англиялик тўпурарга Европа футболининг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин бутса» (Golden Boot) топширилди. Кейн ўз рақибларини қай даражада ортда қолдирди?

36 та гол ва яккаҳокимлик: «Олтин бутса» рейтинги

Кейн ўтган мавсум Бундеслигада жами 36 та гол уриб, Европанинг барча миллий чемпионатлари тўпурарлари орасида мутлақ етакчига айланди. Ушбу натижа эвазига у рейтинг тизимида 72 очко жамғариб, Эрлинг Ҳоланд ва Килиан Мбаппе каби юлдузларни катта фарқ билан ортда қолдирди.

Европа «Олтин бутса»си: Тўпурарлар кучли учлиги

Ўрин

Футболчи

Клуби / Чемпионат

Голлар сони

Тўплаган очколари

1-ўрин

Гарри Кейн

«Бавария» (Германия)

36 та гол

72 очко

2-ўрин

Эрлинг Ҳоланд

«Манчестер Сити» (Англия)

27 та гол

54 очко

3-ўрин

Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид» (Испания)

25 та гол

50 очко

Фаолиятидаги иккинчи тарихий соврин

33 ёшли тўпурар учун бу фаолиятидаги иккинчи «Олтин бутса» бўлди. У илк бор ушбу ютуққа 2023/24 йилги мавсум якунларига кўра эришган эди. Шу тариқа, Кейн Европанинг энг яхши тўпурари унвонини яна бир бор ўзида сақлаб қолиб, замонамизнинг энг барқарор ва хавфли марказий ҳужумчиларидан бири эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Гарри Кейн янги мавсумда ҳам ўз унвонини ҳимоя қилиб, «Олтин бутса»ни қаторасига учинчи бор қўлга кирита оладими ёки Ҳоланд ва Мбаппе ундан қасос оладими?

Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!

Гарри КейнБавария МюнхенЭрлинг ХоландКилиан МбаппеМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Бугун, 06:27Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиБугун, 06:22Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиХолдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 06:18Карлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинКарлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинБугун, 06:16«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айландиБугун, 06:07Аламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиАламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиБугун, 06:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди