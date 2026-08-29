«Энг буюги — менман»: Трамп АҚШ президентлари рейтингини эълон қилди!
АҚШ собиқ раҳбари Дональд Трамп ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида навбатдаги шов-шувли баёнотини қолдирди. Сиёсатчи мамлакат тарихидаги барча давлат раҳбарлари рейтинги акс этган махсус иерархик тасвирни эълон қилди.
Энг қизиғи, Трамп ушбу тарихий рўйхатнинг энг чўққиси — «The Greatest» («Энг буюк») мақомига ёлғиз ўзини жойлаштириб, мамлакат тарихидаги энг кучли етакчи сифатида кўрсатган.
Тарихий шахслардан иборат «Буюк»лар сафи
Трампнинг шахсий рейтингига кўра, иккинчи тоифа бўлган «Great» («Буюк») поғонасидан АҚШ тарихида чуқур из қолдирган 6 нафар машҳур давлат арбоби ўрин олган:
Авраам Линкольн: АҚШда қулликни бекор қилган ва мамлакат бирлигини сақлаб қолган етакчи;
Жорж Вашингтон: АҚШнинг Биринчи Президенти ва асосчиси;
Франклин Рузвельт: Иккинчи жаҳон уруши ва «Буюк депрессия» даври етакчиси;
Вудро Вильсон, Томас Жефферсон ва Эндрю Джексон: Мамлакат демократик институтлари ва иқтисодий моделини қурган президентлар.
Шунингдек, Теодор Рузвельт, Жон Адамс, Жеймс Полк ва Гровер Кливленд каби сиёсатчилар «Буюкка яқин» (Near Great) гуруҳига киритилган бўлса, Билл Клинтон ва Жеймс Мэдисон кабилар «Ўртача» (Average) тоифасидан жой олган.
Байден ва Обама — «Омадсизлар» қаторида
Трамп ўзининг сиёсий рақиблари бўлган Демократик партия вакилларига кескин зарба берди. У рўйхатнинг энг қуйи поғонаси ҳисобланган «Failures» («Омадсизлар / Муваффақиятсизлар») қаторига қуйидагиларни жойлаштирди:
Жо Байден ва Барак Обама: Ҳозирги ва аввалги демократ президентлар;
Тарихий номлар: Улар билан бирга Улисс Грант, Уоррен Ҳардинг ҳамда Жимми Картер ҳам муваффақиятсиз раҳбарлар рўйхатидан жой олди.
Мазкур нашр сиёсий доиралар ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ўртасида кескин баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди.
…