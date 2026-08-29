«Энг буюги — менман»: Трамп АҚШ президентлари рейтингини эълон қилди!

·35·Дунё
«Энг буюги — менман»: Трамп АҚШ президентлари рейтингини эълон қилди!

АҚШ собиқ раҳбари Дональд Трамп ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида навбатдаги шов-шувли баёнотини қолдирди. Сиёсатчи мамлакат тарихидаги барча давлат раҳбарлари рейтинги акс этган махсус иерархик тасвирни эълон қилди.

Энг қизиғи, Трамп ушбу тарихий рўйхатнинг энг чўққиси — «The Greatest» («Энг буюк») мақомига ёлғиз ўзини жойлаштириб, мамлакат тарихидаги энг кучли етакчи сифатида кўрсатган.

Тарихий шахслардан иборат «Буюк»лар сафи

Трампнинг шахсий рейтингига кўра, иккинчи тоифа бўлган «Great» («Буюк») поғонасидан АҚШ тарихида чуқур из қолдирган 6 нафар машҳур давлат арбоби ўрин олган:

  • Авраам Линкольн: АҚШда қулликни бекор қилган ва мамлакат бирлигини сақлаб қолган етакчи;

  • Жорж Вашингтон: АҚШнинг Биринчи Президенти ва асосчиси;

  • Франклин Рузвельт: Иккинчи жаҳон уруши ва «Буюк депрессия» даври етакчиси;

  • Вудро Вильсон, Томас Жефферсон ва Эндрю Джексон: Мамлакат демократик институтлари ва иқтисодий моделини қурган президентлар.

Шунингдек, Теодор Рузвельт, Жон Адамс, Жеймс Полк ва Гровер Кливленд каби сиёсатчилар «Буюкка яқин» (Near Great) гуруҳига киритилган бўлса, Билл Клинтон ва Жеймс Мэдисон кабилар «Ўртача» (Average) тоифасидан жой олган.

Байден ва Обама — «Омадсизлар» қаторида

Трамп ўзининг сиёсий рақиблари бўлган Демократик партия вакилларига кескин зарба берди. У рўйхатнинг энг қуйи поғонаси ҳисобланган «Failures» («Омадсизлар / Муваффақиятсизлар») қаторига қуйидагиларни жойлаштирди:

  • Жо Байден ва Барак Обама: Ҳозирги ва аввалги демократ президентлар;

  • Тарихий номлар: Улар билан бирга Улисс Грант, Уоррен Ҳардинг ҳамда Жимми Картер ҳам муваффақиятсиз раҳбарлар рўйхатидан жой олди.

Мазкур нашр сиёсий доиралар ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ўртасида кескин баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшади15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшадиБугун, 10:5729 та бармоқли мушук жаҳон рекордини ўрнатди 29 та бармоқли мушук жаҳон рекордини ўрнатди Кеча, 23:54Футбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатдиФутбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатдиКеча, 23:49Дарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматДарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматКеча, 23:27АҚШнинг Сиэтл шаҳрида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди!АҚШнинг Сиэтл шаҳрида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди!Кеча, 22:31СИ ёрдамида миядаги ўсимта илк бор операцияда олиб ташландиСИ ёрдамида миядаги ўсимта илк бор операцияда олиб ташландиКеча, 20:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди