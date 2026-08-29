Протез қўлли япон скрипкачи Гиннес рекордини ўрнатди

·11·Маданият
Протез қўлли япон скрипкачи Гиннес рекордини ўрнатди

Япониялик Манами Итонинг ҳаёт йўли ва мусиқий маҳорати кўпчиликка илҳом бағишлайди. У чап қўлидан айрилган бўлишига қарамай, махсус протез ёрдамида скрипка чалишни ўрганган.

Ито 2004 йилда автомобиль ҳалокати оқибатида чап қўлини йўқотган. Шунга қарамай, у мусиқадан воз кечмади ва махсус мослама ёрдамида скрипкада ижро этиш маҳоратини ривожлантирди.

Protez qoʻlli ayol niqobda skripka ushlab turibdi.

Унинг протези скрипкани ушлаб туришга ёрдам беради, Ито эса ўнг қўли билан камонни бошқаради. Унинг саҳнадаги чиқишлари томошабинларни ҳайратга солиб, инсоннинг иродаси ва меҳнати билан кўплаб тўсиқларни енгиш мумкинлигини намоён этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботдиБой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботдиКеча, 20:46Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?Кеча, 18:39Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Кеча, 18:20Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)Кеча, 17:54«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)Кеча, 14:04«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)«Мен қуралай кўзни яхши танийман»: Президент Ғайбулла Турсунов билан ҳазиллашди (видео)28.08, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди