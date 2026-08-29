Протез қўлли япон скрипкачи Гиннес рекордини ўрнатди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Япониялик Манами Итонинг ҳаёт йўли ва мусиқий маҳорати кўпчиликка илҳом бағишлайди. У чап қўлидан айрилган бўлишига қарамай, махсус протез ёрдамида скрипка чалишни ўрганган.
Ито 2004 йилда автомобиль ҳалокати оқибатида чап қўлини йўқотган. Шунга қарамай, у мусиқадан воз кечмади ва махсус мослама ёрдамида скрипкада ижро этиш маҳоратини ривожлантирди.
Унинг протези скрипкани ушлаб туришга ёрдам беради, Ито эса ўнг қўли билан камонни бошқаради. Унинг саҳнадаги чиқишлари томошабинларни ҳайратга солиб, инсоннинг иродаси ва меҳнати билан кўплаб тўсиқларни енгиш мумкинлигини намоён этади.
…