«Реал» ичида Моуриньонинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?
Мадриднинг «Реал» клубида бош мураббий алмашинуви ўз мевасини бера бошлади. Португалиялик тажрибали мутахассис Жозе Моуриньонинг жамоага келиши билан кийиниш хонаси ва клуб бошқарувида катта ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Нуфузли Испания нашри AS берган маълумотларга кўра, «Қироллик клуби» раҳбарияти ва футболчилар орасида Моуриньони олиб келиш энг тўғри қадам бўлганига ишонч ҳар қачонгидан ҳам кучайган.
Клуб ичидаги муҳит аввалги бош мураббий Хаби Алонсо давридаги вазиятдан тубдан фарқ қилиб, бутунлай янгича психологик ва ишчан руҳга эга бўлди.
«Мажбурламасдан ишонтириш»: Моуриньо «Реал»га қандай янги нафас олиб кирди?
«Особый» лақабли португалиялик мутахассис Мадридда ўз иш фаолиятини жамоадаги кундалик одатлар, ички қоидалар ва машғулот тартибини тубдан янгилашдан бошлади:
Ҳар бир футболчи билан яккама-якка суҳбат: Жозе Моуриньо жамоадаги ҳар бир ўйинчи билан алоҳида индивидуал мулоқот ўтказиб, улардан қандай ўйин ва масъулият кутаётганини, жамоа олдига қўйилган мақсадларни аниқ тушунтириб берди;
Ҳаммага берилган янги имконият: Аввалроқ асосий таркибга кира олмай, захирада қолиб кетган ёки ишончдан қолган футболчиларга ҳам ўзини кўрсатиш ва асосий таркибдан жой олиш учун тўлиқ имкон яратилди;
Психологик ёндашув: Қайд этилишича, португалиялик мураббий ўз тактик ғояларини футболчиларга мажбуран сингдириш йўлидан бормаяпти. Аксинча, у ўйинчиларни ўз қарашлари ва ғалаба келтирувчи фалсафасига чин дилдан ишонтиришга эришмоқда.
«Энг яхши трансферимиз — Моуриньо!»
Мадрид клуби раҳбарияти ва мутахассислари Моуриньонинг илк ҳафталардаги фаолиятига юқори баҳо бериб, ёзги энг муҳим ютуқ футболчилар эмас, балки айнан бош мураббий постида амалга оширилганини таъкидламоқда:
«Бу ёздаги энг яхши трансферимиз майдонда эмас, айнан захира ўриндиғида бўлди», — дея фикр билдирмоқда клуб раҳбарияти вакиллари.
Бундай ишончли старт ва жамоадаги соғлом муҳит «Реал»нинг Ла Лига ва Европа майдонларидаги чемпионлик курашида асосий кучга айланишидан дарак бермоқда.
…