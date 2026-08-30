«Реал» ичида Моуриньонинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?

·6·Спорт
«Реал» ичида Моуриньонинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?

Мадриднинг «Реал» клубида бош мураббий алмашинуви ўз мевасини бера бошлади. Португалиялик тажрибали мутахассис Жозе Моуриньонинг жамоага келиши билан кийиниш хонаси ва клуб бошқарувида катта ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Нуфузли Испания нашри AS берган маълумотларга кўра, «Қироллик клуби» раҳбарияти ва футболчилар орасида Моуриньони олиб келиш энг тўғри қадам бўлганига ишонч ҳар қачонгидан ҳам кучайган.

Клуб ичидаги муҳит аввалги бош мураббий Хаби Алонсо давридаги вазиятдан тубдан фарқ қилиб, бутунлай янгича психологик ва ишчан руҳга эга бўлди.

«Мажбурламасдан ишонтириш»: Моуриньо «Реал»га қандай янги нафас олиб кирди?

«Особый» лақабли португалиялик мутахассис Мадридда ўз иш фаолиятини жамоадаги кундалик одатлар, ички қоидалар ва машғулот тартибини тубдан янгилашдан бошлади:

  • Ҳар бир футболчи билан яккама-якка суҳбат: Жозе Моуриньо жамоадаги ҳар бир ўйинчи билан алоҳида индивидуал мулоқот ўтказиб, улардан қандай ўйин ва масъулият кутаётганини, жамоа олдига қўйилган мақсадларни аниқ тушунтириб берди;

  • Ҳаммага берилган янги имконият: Аввалроқ асосий таркибга кира олмай, захирада қолиб кетган ёки ишончдан қолган футболчиларга ҳам ўзини кўрсатиш ва асосий таркибдан жой олиш учун тўлиқ имкон яратилди;

  • Психологик ёндашув: Қайд этилишича, португалиялик мураббий ўз тактик ғояларини футболчиларга мажбуран сингдириш йўлидан бормаяпти. Аксинча, у ўйинчиларни ўз қарашлари ва ғалаба келтирувчи фалсафасига чин дилдан ишонтиришга эришмоқда.

«Энг яхши трансферимиз — Моуриньо!»

Мадрид клуби раҳбарияти ва мутахассислари Моуриньонинг илк ҳафталардаги фаолиятига юқори баҳо бериб, ёзги энг муҳим ютуқ футболчилар эмас, балки айнан бош мураббий постида амалга оширилганини таъкидламоқда:

«Бу ёздаги энг яхши трансферимиз майдонда эмас, айнан захира ўриндиғида бўлди», — дея фикр билдирмоқда клуб раҳбарияти вакиллари.

Бундай ишончли старт ва жамоадаги соғлом муҳит «Реал»нинг Ла Лига ва Европа майдонларидаги чемпионлик курашида асосий кучга айланишидан дарак бермоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 17:53«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?Бугун, 17:5239 ёшда даҳшатли шоу: Месси «Интер Майами» сафида илк покерини қайд этди39 ёшда даҳшатли шоу: Месси «Интер Майами» сафида илк покерини қайд этдиБугун, 17:35Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?Бугун, 14:42«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқади«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқадиБугун, 14:38Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБарселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)