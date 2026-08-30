SpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқарди

·7·Техно
SpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқарди

Аэрокосмик саноатининг етакчиси бўлган SpaceX компанияси NASAнинг янги авлод астрономик обсерваторияларидан бири — Нанкй Грасе Роман фазовий телескопини муваффақиятли орбитага олиб чиқди. Мазкур муҳим илмий қадам башариятга коинотнинг энг сирли қирраларини, жумладан, қора энергия табиати ва экзосайёраларни ўрганишда улкан имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, оғир юк кўтарувчи Falcon Heavy ракетаси 30 август куни Флоридадаги Кеннеди номидаги космик марказнинг ЛК-39A майдончасидан белгиланган вақтда фазога кўтарилди. Эътиборлиси, ракета ҳеч қандай кечиктиришларсиз, биринчи уринишдаёқ муваффақиятли учирилди. Ушбу парвоз Falcon Heavy учун ўнинчи эмас, балки ўн учинчи муваффақиятли старт бўлиб тарихга кирди ва компаниянинг ишончлилигини яна бир карра тасдиқлади.

Техник тафсилотлар ва космик маневрлар

Учиш жараёнида ракета конструкцияси одатдагидек юқори аниқликда ҳаракатланди. Стартдан сўнг Falcon Heavy'нинг иккита ён тезлатгичи марказий блокдан ажралиб чиқиб, Ерга қайтиш маневрларини муваффақиятли бажаришди. Ҳар иккала блок АҚШ Космик кучларининг Канаверал бурнидаги базасига эсон-омон қўнди, бироқ бу сафарги миссияда марказий блок қайтарилмади.

Ракетанинг юқори босқичи телескопни дастлабки орбитага олиб чиққандан сўнг, керакли траекторияни шакллантириш учун двигателни қўшимча равишда ишга туширди. SpaceX мутахассислари барча босқичлар штат режимида ўтганини маълум қилди. Обсерваториянинг ажралиши стартдан тахминан 31 дақиқа ўтгач амалга оширилди.

Илмий мақсадлар ва улкан имкониятлар

Роман телескопининг якуний манзили Қуёш-Ер тизимининг иккинчи Лагранж нуқтаси (L2) атрофи бўлиб, у бизнинг сайёрамиздан тахминан 1,5 миллион километр масофада жойлашган. Айни пайтда мазкур ҳудудда машҳур James Webb космик телескопи ҳам самарали фаолият юритмоқда. Янги обсерватория коинотнинг кенг миқёсли шарҳлари, қора энергия табиатини тадқиқ этиш, экзосайёраларни қидириш ҳамда юлдузлар ва галактикалар эволюциясини ўрганишга мўлжалланган.

NASA маълумотларига кўра, янги телескопнинг асосий афзалликларидан бири унинг ўта кенг кўриш майдонидир. Бир сеанснинг ўзида Роман Hubble телескопидан тахминан 100 марта катта осмон қисмини қамраб олишга қодир. Шунингдек, у осмонни Hubble'га нисбатан 1,000 мартадан зиёд тезроқ йирик кўрикдан ўтказа олади.

Келажакдаги тадқиқотлар истиқболлари

Асосий илмий дастур доирасида олимлар 2 миллиарддан ортиқ галактикалар ҳақида ноёб маълумотларни тўплашни режалаштирмоқда. Сомон Йўли бўйлаб бир ойлик кузатишларнинг ўзида Роман 20 миллиардгача юлдузларни рўйхатга олиши ва шу тариқа энг йирик астрономик объектлар каталогини яратиши мумкин.

Маълумот ўрнида, телескоп NASAнинг космик астрономия ривожланишида улкан рол ўйнаган ва «Hubble онаси» деган шарафли унвонга сазовор бўлган биринчи бош астрономи Ненси Грейс Роман шарафига номланган. Нанкй Грасе Романнинг асосий миссияси илмий ишлар бошланганидан кейин беш йилга мўлжалланган бўлиб, NASA обсерватория соз ҳолда ишласа, бу муддатни яна беш йилга узайтиришни кўзламоқда.

SpaceXFalcon HeavyНанкй Грасе РоманNASAКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқдаHuawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқдаБугун, 14:53Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиStarship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиБугун, 13:50Samsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норозиSamsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норозиБугун, 13:30Поко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиПоко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиБугун, 12:50Хитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқдиХитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқдиБугун, 11:54SpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаSpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаБугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди