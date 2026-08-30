SpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқарди
Аэрокосмик саноатининг етакчиси бўлган SpaceX компанияси NASAнинг янги авлод астрономик обсерваторияларидан бири — Нанкй Грасе Роман фазовий телескопини муваффақиятли орбитага олиб чиқди. Мазкур муҳим илмий қадам башариятга коинотнинг энг сирли қирраларини, жумладан, қора энергия табиати ва экзосайёраларни ўрганишда улкан имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, оғир юк кўтарувчи Falcon Heavy ракетаси 30 август куни Флоридадаги Кеннеди номидаги космик марказнинг ЛК-39A майдончасидан белгиланган вақтда фазога кўтарилди. Эътиборлиси, ракета ҳеч қандай кечиктиришларсиз, биринчи уринишдаёқ муваффақиятли учирилди. Ушбу парвоз Falcon Heavy учун ўнинчи эмас, балки ўн учинчи муваффақиятли старт бўлиб тарихга кирди ва компаниянинг ишончлилигини яна бир карра тасдиқлади.
Техник тафсилотлар ва космик маневрларУчиш жараёнида ракета конструкцияси одатдагидек юқори аниқликда ҳаракатланди. Стартдан сўнг Falcon Heavy'нинг иккита ён тезлатгичи марказий блокдан ажралиб чиқиб, Ерга қайтиш маневрларини муваффақиятли бажаришди. Ҳар иккала блок АҚШ Космик кучларининг Канаверал бурнидаги базасига эсон-омон қўнди, бироқ бу сафарги миссияда марказий блок қайтарилмади.
Ракетанинг юқори босқичи телескопни дастлабки орбитага олиб чиққандан сўнг, керакли траекторияни шакллантириш учун двигателни қўшимча равишда ишга туширди. SpaceX мутахассислари барча босқичлар штат режимида ўтганини маълум қилди. Обсерваториянинг ажралиши стартдан тахминан 31 дақиқа ўтгач амалга оширилди.
Илмий мақсадлар ва улкан имкониятларРоман телескопининг якуний манзили Қуёш-Ер тизимининг иккинчи Лагранж нуқтаси (L2) атрофи бўлиб, у бизнинг сайёрамиздан тахминан 1,5 миллион километр масофада жойлашган. Айни пайтда мазкур ҳудудда машҳур James Webb космик телескопи ҳам самарали фаолият юритмоқда. Янги обсерватория коинотнинг кенг миқёсли шарҳлари, қора энергия табиатини тадқиқ этиш, экзосайёраларни қидириш ҳамда юлдузлар ва галактикалар эволюциясини ўрганишга мўлжалланган.
NASA маълумотларига кўра, янги телескопнинг асосий афзалликларидан бири унинг ўта кенг кўриш майдонидир. Бир сеанснинг ўзида Роман Hubble телескопидан тахминан 100 марта катта осмон қисмини қамраб олишга қодир. Шунингдек, у осмонни Hubble'га нисбатан 1,000 мартадан зиёд тезроқ йирик кўрикдан ўтказа олади.
Келажакдаги тадқиқотлар истиқболлариАсосий илмий дастур доирасида олимлар 2 миллиарддан ортиқ галактикалар ҳақида ноёб маълумотларни тўплашни режалаштирмоқда. Сомон Йўли бўйлаб бир ойлик кузатишларнинг ўзида Роман 20 миллиардгача юлдузларни рўйхатга олиши ва шу тариқа энг йирик астрономик объектлар каталогини яратиши мумкин.
Маълумот ўрнида, телескоп NASAнинг космик астрономия ривожланишида улкан рол ўйнаган ва «Hubble онаси» деган шарафли унвонга сазовор бўлган биринчи бош астрономи Ненси Грейс Роман шарафига номланган. Нанкй Грасе Романнинг асосий миссияси илмий ишлар бошланганидан кейин беш йилга мўлжалланган бўлиб, NASA обсерватория соз ҳолда ишласа, бу муддатни яна беш йилга узайтиришни кўзламоқда.
…