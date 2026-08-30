«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?

·0·Спорт
«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?

Ўзбек футболи тарихида мисли кўрилмаган воқеа содир бўлишига бир бахя қолди. Франциянинг нуфузли Лига 1 мусобақаси иштирокчиси бўлган «Брест» клуби Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси ҳимоячиси Муҳаммадрасул Абдумажидовга жиддий қизиқиш билдирган. Бироқ, тошкентликлар ёш ва иқтидорли футболчисини Европанинг кучли бешлик лигасига қўйиб юборишни истамади.

Мазкур сенсацион трансфер тафсилотлари ҳақида таниқли спорт журналисти Нарзулла Сайдуллаев маълум қилди.

Камолиддин Тожиевнинг ветоси ва тарихий имконият

Маълум бўлишича, ушбу трансфернинг бекор бўлишида жамоа бош мураббийининг позицияси ҳал қилувчи аҳамият касб этган:

  • Бош мураббий қарори: «Пахтакор» бош мураббийи Камолиддин Тожиев Муҳаммадрасул Абдумажидовнинг жамоа учун стратегик муҳим ўйинчи эканини инобатга олиб, унинг Францияга кетишига шахсан қарши чиққан;

  • Ўзбек футболи учун ноёб ҳолат: Шу кунга қадар Ўзбекистон Суперлигасидан тўғридан-тўғри Европанинг «Топ-5» чемпионатлари (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) сафига ҳеч бир маҳаллий футболчи трансфер қилинмаган эди. Ушбу трансфер амалга ошганда Абдумажидов тарихга кирган бўларди.

Франциядаги вазият: «Брест» қандай жамоа?

Абдумажидовга қизиққан «Брест» клуби айни вақтда Франция чемпионатида қуйидагича кўрсаткичларни қайд этмоқда:

  • Жорий мавсумдаги старт: «Брест» янги мавсумда 2 та тур якунларига кўра 2 очко жамғариб, Лига 1 турнир жадвалининг 10-поғонасида бормоқда;

  • Ўтган мавсум натижаси: Жамоа ўтган мавсумни 39 очко билан 12-ўринда якунлаган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 17:53«Реал» ичида Моуриньонинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?«Реал» ичида Моуриньонинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?Бугун, 17:4639 ёшда даҳшатли шоу: Месси «Интер Майами» сафида илк покерини қайд этди39 ёшда даҳшатли шоу: Месси «Интер Майами» сафида илк покерини қайд этдиБугун, 17:35Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?Бугун, 14:42«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқади«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқадиБугун, 14:38Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБарселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)