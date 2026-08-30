«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?
Ўзбек футболи тарихида мисли кўрилмаган воқеа содир бўлишига бир бахя қолди. Франциянинг нуфузли Лига 1 мусобақаси иштирокчиси бўлган «Брест» клуби Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси ҳимоячиси Муҳаммадрасул Абдумажидовга жиддий қизиқиш билдирган. Бироқ, тошкентликлар ёш ва иқтидорли футболчисини Европанинг кучли бешлик лигасига қўйиб юборишни истамади.
Мазкур сенсацион трансфер тафсилотлари ҳақида таниқли спорт журналисти Нарзулла Сайдуллаев маълум қилди.
Камолиддин Тожиевнинг ветоси ва тарихий имконият
Маълум бўлишича, ушбу трансфернинг бекор бўлишида жамоа бош мураббийининг позицияси ҳал қилувчи аҳамият касб этган:
Бош мураббий қарори: «Пахтакор» бош мураббийи Камолиддин Тожиев Муҳаммадрасул Абдумажидовнинг жамоа учун стратегик муҳим ўйинчи эканини инобатга олиб, унинг Францияга кетишига шахсан қарши чиққан;
Ўзбек футболи учун ноёб ҳолат: Шу кунга қадар Ўзбекистон Суперлигасидан тўғридан-тўғри Европанинг «Топ-5» чемпионатлари (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) сафига ҳеч бир маҳаллий футболчи трансфер қилинмаган эди. Ушбу трансфер амалга ошганда Абдумажидов тарихга кирган бўларди.
Франциядаги вазият: «Брест» қандай жамоа?
Абдумажидовга қизиққан «Брест» клуби айни вақтда Франция чемпионатида қуйидагича кўрсаткичларни қайд этмоқда:
Жорий мавсумдаги старт: «Брест» янги мавсумда 2 та тур якунларига кўра 2 очко жамғариб, Лига 1 турнир жадвалининг 10-поғонасида бормоқда;
Ўтган мавсум натижаси: Жамоа ўтган мавсумни 39 очко билан 12-ўринда якунлаган эди.
…