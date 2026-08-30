39 ёшда даҳшатли шоу: Месси «Интер Майами» сафида илк покерини қайд этди
АҚШнинг МЛС мунтазам чемпионати доирасида бўлиб ўтган «Интер Майами» — «Монреаль» баҳси (7:1) жаҳон футболи афсонаси Лионель Мессининг навбатдаги бенуқсон бенефисига айланди. 39 ёшли аргентиналик тўпурар рақиб дарвозасига 4 та гол уриб, битта голли узатмага муаллифлик қилди ва жамоасининг йирик ғалабасини таъминлади.
Ушбу ўйин Лионель Мессининг «Интер Майами» сафидаги илк расмий покери сифатида қайд этилди ва футболчининг фаолиятидаги энг ёрқин саҳифалардан бирига айланди.
«Барселона» давридан бери илк бор: Мессининг 8-покери
Мессининг мазкур шахсий рекорди футбол тарихидаги алоҳида кўрсаткичларни янгилади:
Фаолиятидаги 8-покер: «Монреаль»га қарши тўқнашув Лионель Мессининг профессионал фаолияти давомида бир ўйинда камида 4 та гол урган саккизинчи учрашувига айланди;
2020 йилдан буён илк натижа: Ҳужумчи охирги марта 2020 йилнинг 22 февралида «Барселона» либосида Ла Лига доирасида «Эйбар» дарвозасига (5:0) покер қайд этган эди. Орадан 6 йилдан ортиқ вақт ўтиб, у ушбу натижани МЛС майдонларида такрорлади;
Суаресга ассист: Месси фақат гол уриш билан чекланиб қолмай, ўзининг қадрдон жамоадоши ва дўсти Луис Суарес киритган голга ҳам ажойиб тарзда ассистентлик қилди.
…