Ўзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайди

·7·Ўзбекистон
Ўзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайди

Ўзбекистондан нақд хорижий валютани олиб чиқиш тартиби ўзгариши кутилмоқда. Янги тартибга кўра, жисмоний шахслар $10 минггача бўлган нақд маблағни декларация тўлдирмасдан олиб чиқиши мумкин бўлади. Белгиланган миқдордан ошган сумма учун эса божхона декларациясини тўлдириш талаб этилади.

Бу ўзгариш Президентнинг 28 августдаги фармонида назарда тутилган. Янги тартибни жорий этиш учун 2027 йил декабрига қадар тегишли қонун лойиҳаси ишлаб чиқилади.

Ҳозирги тартибга кўра, Ўзбекистонга нақд пул олиб кириш ёки мамлакатдан олиб чиқишда маблағ миқдори 100 миллион сўм эквивалентидан ошса, йўловчи божхона декларациясини тўлдириши керак.

Бундан аввал декларация тўлдириш учун белгиланган чегара 70 миллион сўм эди. Янги тартиб кучга кирса, нақд хорижий валютани олиб чиқишда чегара долларда белгиланади ва $10 минггача бўлган маблағ учун декларация талаб қилинмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоким ёрдамчилари учун ўқув маркази ташкил этиладиҲоким ёрдамчилари учун ўқув маркази ташкил этиладиБугун, 12:54Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Бугун, 09:55Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...Бугун, 09:20Банкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушадиБанкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушадиБугун, 09:14Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?Бугун, 08:58Тарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилдиТарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилдиКеча, 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди