Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини тўққиз мавсум давомида молиявий қоидаларни бузганликда ва лиганинг суриштирув жараёнига тўсқинлик қилганликда айбдор деб топди.
- Клуб ҳомийлик шартномаларини сохталаштириш ва яширин молиялаштириш орқали даромадларини сунъий равишда ошириб, 900 миллион фунт стерлингдан ошиқ молиявий қаллобликларни амалга оширган.
- Манчестер Сити ўзини айбсиз деб билади ва қарорга қарши апелляция беришини маълум қилди.
Англия Премер-лигаси расмий баёнот эълон қилиб, мустақил комиссия қарорига кўра Манчестер Сити клуби молиявий қоидаларни жиддий равишда бузганликда айбдор деб топилганини тасдиқлади. Мазкур қарор ўзбекистонлик ва жаҳон футбол жамоатчилиги учун катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки гап нафақат чемпионат тарихидаги энг йирик интизомий иш, балки клубнинг ўн йиллик фаолиятига дахлдор жиддий айбловлар ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мустақил комиссия текширувига кўра, клуб кетма-кет тўққиз мавсум давомида молиявий қоидаларга зид равишда ҳаракат қилган ҳамда лиганинг суриштирув жараёнига тўсқинлик қилишга уриниб, кўп мартаба ҳамкорлик қилиш мажбуриятини бажармаган. Аниқланишича, текширув нафақат қоидабузарликларнинг ўзини, балки клубнинг терговга нисбатан адоватли ва ғайриоддий ҳаракатларини ҳам фош этган.
Сохта ҳомийлик шартномалари ва яширин молиялаштиришСуриштирув жараёнида фош этилган схемаларга кўра, Манчестер Сити ўз ҳомийлари билан сохта шартномалар тузиб, даромадларни сунъий равишда оширган. Ушбу яширин молиялаштириш схемаси доирасида ҳомий компаниялар шартнома суммаларининг фақатгина кичик бир қисмини тўлаган, қолган маблағ эса клубга эгалик қилувчи Абу Дҳаби Унитед Груп Инвестмент & Девелопмент Лтд (АДУГ) томонидан молиялаштирилган.
Мазкур молиявий қаллобликлар кўлами 900 миллион фунт стерлингдан ошиб кетгани аниқланди. Комиссия хулосасига кўра, бу схемалардан асосий мақсад клуб даромадларини сунъий равишда ошириш ва харажатларни камайтириш орқали молиявий қоидаларга риоя қилаётгандек кўрсатиш бўлган. Натижада клуб ўз аудиторлари ва футбол регуляторларидан ҳақиқий молиявий аҳволини яшириб келган.
Премер-лига раҳбарияти ва клубнинг муносабатиПремер-лига бош ижрочи директори Ричард Мастерс юзага келган вазиятнинг ўта жиддийлигини таъкидлаб, бу иш Премер-лига тарихидаги энг аҳамиятли интизомий иш эканини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, асосий қарор Манчестер Сити қарийб ўн йил давомида лиганинг қоидаларини мунтазам равишда бузиб келганини тўлиқ фош этади.
Ўз навбатида, Манчестер Сити комиссия хулосаларини қатъиян рад этиб, баёнот билан чиқди. Клуб ўзини бутунлай айбсиз деб билишини ва қарорга қарши зудлик билан апелляция беришини билдирди. Клуб вакиллари ушбу хулосада ҳуқуқий, принципиал ҳамда фактик хатолар мавжудлигини таъкидлаб, ўз позициясини ҳимоя қилишда давом этишини маълум қилди.
Изоҳлар 0
…