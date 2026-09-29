Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топди

·38·Спорт
Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини тўққиз мавсум давомида молиявий қоидаларни бузганликда ва лиганинг суриштирув жараёнига тўсқинлик қилганликда айбдор деб топди.
  • Клуб ҳомийлик шартномаларини сохталаштириш ва яширин молиялаштириш орқали даромадларини сунъий равишда ошириб, 900 миллион фунт стерлингдан ошиқ молиявий қаллобликларни амалга оширган.
  • Манчестер Сити ўзини айбсиз деб билади ва қарорга қарши апелляция беришини маълум қилди.

Англия Премер-лигаси расмий баёнот эълон қилиб, мустақил комиссия қарорига кўра Манчестер Сити клуби молиявий қоидаларни жиддий равишда бузганликда айбдор деб топилганини тасдиқлади. Мазкур қарор ўзбекистонлик ва жаҳон футбол жамоатчилиги учун катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки гап нафақат чемпионат тарихидаги энг йирик интизомий иш, балки клубнинг ўн йиллик фаолиятига дахлдор жиддий айбловлар ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мустақил комиссия текширувига кўра, клуб кетма-кет тўққиз мавсум давомида молиявий қоидаларга зид равишда ҳаракат қилган ҳамда лиганинг суриштирув жараёнига тўсқинлик қилишга уриниб, кўп мартаба ҳамкорлик қилиш мажбуриятини бажармаган. Аниқланишича, текширув нафақат қоидабузарликларнинг ўзини, балки клубнинг терговга нисбатан адоватли ва ғайриоддий ҳаракатларини ҳам фош этган.

Сохта ҳомийлик шартномалари ва яширин молиялаштириш

Суриштирув жараёнида фош этилган схемаларга кўра, Манчестер Сити ўз ҳомийлари билан сохта шартномалар тузиб, даромадларни сунъий равишда оширган. Ушбу яширин молиялаштириш схемаси доирасида ҳомий компаниялар шартнома суммаларининг фақатгина кичик бир қисмини тўлаган, қолган маблағ эса клубга эгалик қилувчи Абу Дҳаби Унитед Груп Инвестмент & Девелопмент Лтд (АДУГ) томонидан молиялаштирилган.

Мазкур молиявий қаллобликлар кўлами 900 миллион фунт стерлингдан ошиб кетгани аниқланди. Комиссия хулосасига кўра, бу схемалардан асосий мақсад клуб даромадларини сунъий равишда ошириш ва харажатларни камайтириш орқали молиявий қоидаларга риоя қилаётгандек кўрсатиш бўлган. Натижада клуб ўз аудиторлари ва футбол регуляторларидан ҳақиқий молиявий аҳволини яшириб келган.

Премер-лига раҳбарияти ва клубнинг муносабати

Премер-лига бош ижрочи директори Ричард Мастерс юзага келган вазиятнинг ўта жиддийлигини таъкидлаб, бу иш Премер-лига тарихидаги энг аҳамиятли интизомий иш эканини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, асосий қарор Манчестер Сити қарийб ўн йил давомида лиганинг қоидаларини мунтазам равишда бузиб келганини тўлиқ фош этади.

Ўз навбатида, Манчестер Сити комиссия хулосаларини қатъиян рад этиб, баёнот билан чиқди. Клуб ўзини бутунлай айбсиз деб билишини ва қарорга қарши зудлик билан апелляция беришини билдирди. Клуб вакиллари ушбу хулосада ҳуқуқий, принципиал ҳамда фактик хатолар мавжудлигини таъкидлаб, ўз позициясини ҳимоя қилишда давом этишини маълум қилди.

Манчестер СитиПремер-лигаФутболМолиявий қоидабузарликАнглия чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиБугун 21:53Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқдаМанчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқда26 сентябр 01:11Манчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкинМанчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкин27 сентябр 23:33Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайди6 сентябр 20:50Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда27 сентябр 22:35Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди25 сентябр 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди