Ферран Сориано Манчестер Сити ходимларига мурожаат қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити ижрочи директори Ферран Сориано клуб ходимларига йўллаган видеомурожаатида молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган айбловларни қатъиян рад этиб, уларнинг асоссизлигини таъкидлади.
- Унинг сўзларига кўра, клуб апелляция жараёнида ўз ҳақиқатини исботлаш учун етарли далилларга эга.
- Сориано, мустақил комиссия хулосаси Премер-лиганинг ёлғон тахминларига асосланганини даъво қилди.
Манчестер Сити клуби ижрочи директори Ферран Сориано жамоа ходимларига йўллаган махфий ва кескин видеомурожаатида молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган айблов қатъиян рад этилишини билдирди. Даилй Маил Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб раҳбари айбловларнинг асоси бўлган барча даъволарни йўққа чиқарувчи инкор этиб бўлмайдиган далиллар мавжудлигини ва апелляция жараёнида ўз ҳақиқатларини тўлиқ исботлашларини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, мустақил комиссия Манчестер Сити тўққиз мавсум давомида Англия Премер-лигасининг қоидаларини тизимли равишда бузиб келганини эълон қилган эди. Лиганинг таъкидлашича, клуб ҳомийлар билан сохта тижорат битимларини тузиш орқали даромадларни сунъий равишда оширган ва харажатларни яширган. Абу-Дабидаги ҳомийлар орқали клубга эгасининг шахсий маблағлари яширинча киритилгани тахмин қилинаётган бу ҳолат 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ суммани ташкил этиб, чемпионат ҳамда UEFA чекловларини бузган.
Молиявий айбловлар ва сохта даъволарХодимларга йўллаган мурожаатида Сориано ушбу ишнинг замирида мутлақо ёлғон айблов ётганини қатъий таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Премер-лиганинг бутун иши клуб эгасининг шахсий пули Абу-Дабидан келган ҳомийлар орқали яширинча киритилган деган ягона тахмонга асосланган. Бироқ клуб комиссияга банк кўчирмалари, пул ўтказмалари ва гувоҳларни ўз ичига олган етарли далилларни тақдим этган.
Сориано тергов жараёнида тақдим этилган ўнлаб далиллар атайлаб эътиборсиз қолдирилганини ва комиссия хулосаси Премер-лиганинг атайлаб тузилган фитна назариясига таяниб қолганини даъво қилди. Унинг фикрича, ҳар қандай бошқа сохта айбловлар айнан шу марказий ва асоссиз хулосадан келиб чиққан бўлиб, улар буни апелляцияда тўлақонли исботлаб беришади.
Жамоатчилик олдидаги кескин вазиятГарчи ходимлар олдида ишончли ва қатъий баёнотлар берган бўлса-да, Sky News нашри эълон қилган видеоларга кўра, Сориано оммавий тадбирлардан бирида журналистларнинг қаттиқ саволларига дуч келган. Жамоатчилик ва футбол мухлислари номидан берилган «Премер-лига деярли ўн йил давомида алдаганингизни тасдиқлади, мухлислардан узр сўрайсизми?» деган саволга раҳбар кескин жавоб қайтарди.
Ташкилот ижрочи директори мухбирларнинг тинимсиз қистовларига қарамай, «Менда айтадиган гап йўқ, раҳмат» деган қисқа жумла билан чекланди ва камералар қаршисидан четга чиқди. Ушбу можаро клуб атрофидаги босимни янада ошириб юборган бўлиб, келгуси суд жараёнлари инглиз футболи учун энг йирик воқеалардан бирига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…