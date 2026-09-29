Ферран Сориано Манчестер Сити ходимларига мурожаат қилди

·7·Спорт
Ферран Сориано Манчестер Сити ходимларига мурожаат қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити ижрочи директори Ферран Сориано клуб ходимларига йўллаган видеомурожаатида молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган айбловларни қатъиян рад этиб, уларнинг асоссизлигини таъкидлади.
  • Унинг сўзларига кўра, клуб апелляция жараёнида ўз ҳақиқатини исботлаш учун етарли далилларга эга.
  • Сориано, мустақил комиссия хулосаси Премер-лиганинг ёлғон тахминларига асосланганини даъво қилди.

Манчестер Сити клуби ижрочи директори Ферран Сориано жамоа ходимларига йўллаган махфий ва кескин видеомурожаатида молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган айблов қатъиян рад этилишини билдирди. Даилй Маил Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб раҳбари айбловларнинг асоси бўлган барча даъволарни йўққа чиқарувчи инкор этиб бўлмайдиган далиллар мавжудлигини ва апелляция жараёнида ўз ҳақиқатларини тўлиқ исботлашларини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, мустақил комиссия Манчестер Сити тўққиз мавсум давомида Англия Премер-лигасининг қоидаларини тизимли равишда бузиб келганини эълон қилган эди. Лиганинг таъкидлашича, клуб ҳомийлар билан сохта тижорат битимларини тузиш орқали даромадларни сунъий равишда оширган ва харажатларни яширган. Абу-Дабидаги ҳомийлар орқали клубга эгасининг шахсий маблағлари яширинча киритилгани тахмин қилинаётган бу ҳолат 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ суммани ташкил этиб, чемпионат ҳамда UEFA чекловларини бузган.

Молиявий айбловлар ва сохта даъволар

Ходимларга йўллаган мурожаатида Сориано ушбу ишнинг замирида мутлақо ёлғон айблов ётганини қатъий таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Премер-лиганинг бутун иши клуб эгасининг шахсий пули Абу-Дабидан келган ҳомийлар орқали яширинча киритилган деган ягона тахмонга асосланган. Бироқ клуб комиссияга банк кўчирмалари, пул ўтказмалари ва гувоҳларни ўз ичига олган етарли далилларни тақдим этган.

Сориано тергов жараёнида тақдим этилган ўнлаб далиллар атайлаб эътиборсиз қолдирилганини ва комиссия хулосаси Премер-лиганинг атайлаб тузилган фитна назариясига таяниб қолганини даъво қилди. Унинг фикрича, ҳар қандай бошқа сохта айбловлар айнан шу марказий ва асоссиз хулосадан келиб чиққан бўлиб, улар буни апелляцияда тўлақонли исботлаб беришади.

Жамоатчилик олдидаги кескин вазият

Гарчи ходимлар олдида ишончли ва қатъий баёнотлар берган бўлса-да, Sky News нашри эълон қилган видеоларга кўра, Сориано оммавий тадбирлардан бирида журналистларнинг қаттиқ саволларига дуч келган. Жамоатчилик ва футбол мухлислари номидан берилган «Премер-лига деярли ўн йил давомида алдаганингизни тасдиқлади, мухлислардан узр сўрайсизми?» деган саволга раҳбар кескин жавоб қайтарди.

Ташкилот ижрочи директори мухбирларнинг тинимсиз қистовларига қарамай, «Менда айтадиган гап йўқ, раҳмат» деган қисқа жумла билан чекланди ва камералар қаршисидан четга чиқди. Ушбу можаро клуб атрофидаги босимни янада ошириб юборган бўлиб, келгуси суд жараёнлари инглиз футболи учун энг йирик воқеалардан бирига айланиши кутилмоқда.

Манчестер СитиФерран СорианоПремер-лигаФутболТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиМанчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиКеча 01:10Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиЖо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиКеча 14:54Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Уэйн Руни Манчестер Сити унвонларини қайтариб олишга қарши чиқдиУэйн Руни Манчестер Сити унвонларини қайтариб олишга қарши чиқдиКеча 23:00Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиАнглия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиКеча 21:33Манчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкинМанчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкин27 сентябр 23:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди