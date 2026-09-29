Хотинимга иккинчи хотин олмоқчилигимни айтдим: аёлим битта шарт билан рози бўлди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эркак иккинчи хотин олмоқчи бўлганида, хотини бунга бир шарт билан рози бўлади: у келин бўладиган аёлга телефон қилиб, баъзи ҳақиқатларни айтмоқчи.
- Маълум бўлишича, бу аёл эркакнинг синглиси бўлиб, хотини оғир касаллиги туфайли фарзандларига унинг синглисини оналик қилишини истаган.
- Хотини ўлимидан олдин болалари учун энг яхши онани танлаб, уларнинг тақдирини ҳимоя қилишга қарор қилган.
Хотинимга иккинчи хотин олмоқчилигимни айтдим, аёлим эса розиман, фақат битта шартим бор, деди.
«Қандай шарт?» — дедим.
«Мен у аёлга телефон қилиб, баъзи ҳақиқатларни айтаман», — деди.
«Мен унинг телефон рақамини бермайман сенга», — дедим.
Шунда аёлим: «Беришингиз шарт эмас. Унинг рақами менда бор. Уни жуда яхши танийман», — деди.
Мен шокка тушиб қолдим.
«Ким деб ўйлаяпсан?» — деганимда, аёлим:
«Мен уни сиздан ҳам яхши танийман. У аёл…»
«У аёл — менинг синглим. Бу ўйинни ўзим хоҳлаб уюштирдим. Синглимни ҳам зўрға кўндирдим. Дадаси, хижолат бўлманг. Синглимга кўнгил қўйишингизни жуда-жуда истадим. Сабаби, у менинг жигарим, болаларимнинг холаси, мендан сўнг болаларимга ягона оналик қила оладиган инсон. Синглим билан бахтли бўлишларингизни жуда-жуда истайман, чунки менинг умрим оз қолган. Шифокор узоғи уч ой ҳаётим қолганлигини айтди. Афсус бу бедаво дардни жуда кеч аниқладик. Мен оғир дардга чалинганман. Шунинг учун фарзандларимга энг яхши онани ўзим танлашни хоҳладим. Мени кечиринг лекин шунга мажбур эдим.»
Баъзида эркаклар аёлларга осон тутишади, лекин уларни Аллоҳ ожиза деб қўйган. Аёллар қувват жиҳатдан ожиза бўлсаларда, фарзандларининг хавфсизлиги учун энг хавфли инсонга айлана олишади. Аёл кишининг ичидан нималар ўтаётганини эркак киши тушунмайди. Балки шунинг учундир, эркакларнинг қаҳри қаттиқроқ, аёллар эса, аксинча, юмшоқ кўнгил, меҳрибон бўлишади.
Хулоса: Инсон фарзандларини ҳеч кимга ишонмайди. Шунинг учун улар келажаги учун энг тўғри танловни қилишга ҳаракат қилишади. Кўп ҳолларда иккинчи аёл келганда, эрнинг болаларига яхши муносабат билдиришмайди. Бундан эса оналар қаттиқ хавотирга тушишади. Шунинг учун энг тўғри танлов жигарлар, деб ҳисобланади. Бундай ҳолатлар теварагимизда кўп учраб турмоқда. Опа-сингилнинг бир-бирига бўлган меҳри кучли бўлганлиги сабабли, ён-атрофдагилар бу ҳолатга салбий фикрлар билдиришмайди.
KASALLIKLAR TV Телеграм каналидан олинди
Изоҳлар 0
…