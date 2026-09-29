Хотинимга иккинчи хотин олмоқчилигимни айтдим: аёлим битта шарт билан рози бўлди...

·57·Жамият
Хотинимга иккинчи хотин олмоқчилигимни айтдим: аёлим битта шарт билан рози бўлди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эркак иккинчи хотин олмоқчи бўлганида, хотини бунга бир шарт билан рози бўлади: у келин бўладиган аёлга телефон қилиб, баъзи ҳақиқатларни айтмоқчи.
  • Маълум бўлишича, бу аёл эркакнинг синглиси бўлиб, хотини оғир касаллиги туфайли фарзандларига унинг синглисини оналик қилишини истаган.
  • Хотини ўлимидан олдин болалари учун энг яхши онани танлаб, уларнинг тақдирини ҳимоя қилишга қарор қилган.

Хотинимга иккинчи хотин олмоқчилигимни айтдим, аёлим эса розиман, фақат битта шартим бор, деди.

«Қандай шарт?» — дедим.

«Мен у аёлга телефон қилиб, баъзи ҳақиқатларни айтаман», — деди.

«Мен унинг телефон рақамини бермайман сенга», — дедим.

Шунда аёлим: «Беришингиз шарт эмас. Унинг рақами менда бор. Уни жуда яхши танийман», — деди.

Мен шокка тушиб қолдим.

«Ким деб ўйлаяпсан?» — деганимда, аёлим:
«Мен уни сиздан ҳам яхши танийман. У аёл…»

​​«У аёл — менинг синглим. Бу ўйинни ўзим хоҳлаб уюштирдим. Синглимни ҳам зўрға кўндирдим. Дадаси, хижолат бўлманг. Синглимга кўнгил қўйишингизни жуда-жуда истадим. Сабаби, у менинг жигарим, болаларимнинг холаси, мендан сўнг болаларимга ягона оналик қила оладиган инсон. Синглим билан бахтли бўлишларингизни жуда-жуда истайман, чунки менинг умрим оз қолган. Шифокор узоғи уч ой ҳаётим қолганлигини айтди. Афсус бу бедаво дардни жуда кеч аниқладик. Мен оғир дардга чалинганман. Шунинг учун фарзандларимга энг яхши онани ўзим танлашни хоҳладим. Мени кечиринг лекин шунга мажбур эдим.»

Баъзида эркаклар аёлларга осон тутишади, лекин уларни Аллоҳ ожиза деб қўйган. Аёллар қувват жиҳатдан ожиза бўлсаларда, фарзандларининг хавфсизлиги учун энг хавфли инсонга айлана олишади. Аёл кишининг ичидан нималар ўтаётганини эркак киши тушунмайди. Балки шунинг учундир, эркакларнинг қаҳри қаттиқроқ, аёллар эса, аксинча, юмшоқ кўнгил, меҳрибон бўлишади.

Хулоса: Инсон фарзандларини ҳеч кимга ишонмайди. Шунинг учун улар келажаги учун энг тўғри танловни қилишга ҳаракат қилишади. Кўп ҳолларда иккинчи аёл келганда, эрнинг болаларига яхши муносабат билдиришмайди. Бундан эса оналар қаттиқ хавотирга тушишади. Шунинг учун энг тўғри танлов жигарлар, деб ҳисобланади. Бундай ҳолатлар теварагимизда кўп учраб турмоқда. Опа-сингилнинг бир-бирига бўлган меҳри кучли бўлганлиги сабабли, ён-атрофдагилар бу ҳолатга салбий фикрлар билдиришмайди.

KASALLIKLAR TV Телеграм каналидан олинди

оилавий муносабатларижтимоий ҳикоялараёллар тақдириоила қадриятлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиТалаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб беради2 сентябр 12:45Уй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликУй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатолик19 сентябр 17:46Президент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилдиПрезидент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилди13 сентябр 10:15ДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемасиДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемаси19 сентябр 18:04Наманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиНаманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олинди17 сентябр 18:0410 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябр 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)