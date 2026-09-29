Facebook ижтимоий тармоғида қолдирилган мурожаат юзасидан АVО банкнинг расмий баёноти

·11·Жамият
Facebook ижтимоий тармоғида қолдирилган мурожаат юзасидан АVО банкнинг расмий баёноти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АВО банк мижознинг ҳисобварақларидаги маблағларга чеклов қўйилгани ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирди.
  • Ушбу чеклов ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов доирасида қўйилган бўлиб, банк уни мустақил равишда бекор қила олмайди.
  • Банк мижозга бир неча бор тушунтиришлар берган ва чекловни бекор қилиш учун ваколатли органларга мурожаат қилишни тавсия этган.
  • Чеклов бекор қилингунига қадар омонат бўйича фоизлар ҳисобланишда давом этади.

АVО банк ижтимоий тармоқларда мижознинг ҳисобварақлари ва омонатлари бўйича операцияларга чеклов қўйилгани ҳақида тарқалаётган ахборот муносабати билан расмий тушунтириш беришни зарур деб ҳисоблаймиз, дея ўз расмий саҳифаси орқали ушбу баёнотни эълон қилди.

Чеклов қандай асосда қўйилган

Мижознинг ҳисобварақлари ва омонатларидаги пул маблағларини тасарруф этишга чеклов ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган томонидан ўтказилаётган тергов тадбирлари доирасидаги талаби асосида қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар банкдан ҳар қандай ҳисобварақлар, жумладан омонатлар, талаб қилиб олингунча сақланадиган ҳисобварақлар ва карта ҳисоблари бўйича операцияларга чеклов қўйишни талаб қилиш ҳуқуқига эга.

Шу билан бирга, банк ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг ўз ваколатлари доирасида қабул қилинган талабларини ижро этиши шарт.

Банк қўйилган чекловни мустақил равишда бекор қилишга ҳақли эмас. Бу фақат ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг тегишли ҳужжати асосида амалга оширилиши мумкин. Ҳатто чеклов хато қўйилган бўлса ҳам, банк уни ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг бевосита тегишли кўрсатмасисиз бекор қила олмайди.

Маълумки, мижоз давлат органидан олган хатига таянмоқда. Банк тақдим этилган ҳужжатни кўриб чиқди ва мижозга ушбу ҳужжат ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг чекловни бекор қилиш тўғрисидаги ҳужжати эмаслигини ҳамда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра пул маблағларини блокдан чиқариш учун асос бўла олмаслигини ёзма равишда хабар берган.

Банк мижозга бир неча бор тушунтиришлар берган

«АVО банк» АЖ мижознинг мурожаатларини эътиборсиз қолдирмаган. Банк мижозга бир неча бор ёзма ва оғзаки тушунтиришлар берган бўлиб, уларда қўйилган чекловнинг сабаблари, уни қўллаш асослари, банк ваколатлари ҳамда чекловни бекор қилиш учун зарур ҳаракатлар тартибини изчил тушунтириб келган, жумладан ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ва суд инстанцияларига мурожаат қилишни тавсия этган.

Нега банк давлат органларидан олинган айрим ҳужжатларни тақдим эта олмайди

Банк шуни ҳам таъкидлайдики, ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан келиб тушадиган, махфий ёхуд хизмат доирасидаги хусусиятга эга ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра банк томонидан тақдим этилиши мумкин эмас.

Шунингдек, Банк ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан жисмоний шахс мол-мулкидан хатловни бекор қилувчи процессуал ҳужжатлар чиқарилишини талаб қилиш ёки сўраш ҳуқуқига эга эмас. Бундай ҳужжатлар берилишини сўраб илтимоснома киритиш ва уларни талаб қилиш – маблағлар эгаси сифатида фуқаронинг ўзига тегишли ҳуқуқдир.

Давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлик

Банк тақдим этилган ахборотни текшириш ва чеклов қўйилиши ҳолатларини аниқлаштириш мақсадида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига мурожаат қилган. Таъкидлаш керакки, чекловни бекор қилиш тўғрисидаги ҳужжат банкка ҳозирги кунга қадар келиб тушмаган. Чекловни бекор қилиш муддатлари банкка боғлиқ эмас ва ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг қарори билан белгиланади.

Банк бу борада давлат органлари билан ҳамкорликни давом эттирмоқда ва вазиятнинг имкон қадар тез ҳал этилишига кўмаклашмоқда.

Банкнинг ушбу масала бўйича позицияси ўзгаргани йўқ: банк тегишли ҳужжатни олгач, пул маблағларини блокдан чиқариш бўйича зарур ҳаракатларни зудлик билан бажаради.

Омонат бўйича фоизларнинг ҳисобланиши

Алоҳида эътиборингизни қаратамизки, депозит ҳисобварағидаги пул маблағларини тасарруф этишга чеклов қўйилиши омонат бўйича фоизлар ҳисобланишини тўхтатмайди.

Фоизлар банк томонидан банк омонати шартномаси шартлари ва банкнинг амалдаги тартиб-таомилларига мувофиқ омонат шартномасининг амал қилиш муддати тугагунга қадар ҳисоблаб борилган.

Мижознинг суд орқали ҳимояланиш ҳуқуқи

Банк ҳар бир мижознинг ўз манфаатларини, шу жумладан суд тартибида ҳимоя қилиш ҳуқуқини ҳурмат қилади. Банкнинг барча ҳаракатлари қонунчилик талабларига асосланган ва банк уларнинг қонунийлигини белгиланган тартибда асослаб беришга тайёр.

Тарқатилаётган хабарлар ҳақида

Банк ахборот макони иштирокчилари эътиборини банк, унинг мижозлари ва молиявий операциялари тўғрисидаги ахборотни тарқатишга масъулият билан ёндашиш зарурлигига ҳам қаратади.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ, ишончсиз ахборотни, жумладан юридик шахснинг ишчанлик обрўсига путур етказувчи маълумотларни тарқатиш қонунчиликда назарда тутилган жавобгарликка сабаб бўлиши мумкин.

Шу муносабат билан «АVО банк» АЖ оммавий ахборот воситалари вакиллари, блогерлар, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва ахборот маконининг бошқа иштирокчиларини ушбу вазиятни ёритишда банкнинг расмий позициясини инобатга олишга ҳамда маълумотларни эълон қилишдан олдин текширишга чақиради.

Банк позицияси

Банк бундан буён ҳам Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги доирасида қатъий ҳаракат қилади ҳамда айни пайтда мижозларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳурмат қилган ҳолда юзага келаётган масалаларни ҳал этишда уларга имкон қадар тезкор ва тўғри кўмаклашишга интилади.

Банк хизмати билан боғлиқ масалалар юзасидан «АVО банк» АЖ Call-марказига (78) 888-78-87 телефон рақами орқали мурожаат қилиш мумкин.

АVО банкБанк чекловҲуқуқни муҳофаза қилувчи органМижознинг ҳисобварақлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиМарказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилди9 август 18:03Инсон вафот этса, унинг Facebook ва Instagram саҳифаси нима бўлади?Инсон вафот этса, унинг Facebook ва Instagram саҳифаси нима бўлади?6 июл 13:05Омонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиОмонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилди21 сентябр 12:37Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариТошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлари3 сентябр 19:07Ипотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасИпотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмас16 июл 20:55Қашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиҚашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилди15 июл 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)