Коинотда симсиз қувватлаш: Стар Катчер фазода ноёб синов ўтказади

·29·Техно
Коинотда симсиз қувватлаш: Стар Катчер фазода ноёб синов ўтказади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Стар Катчер Индустриес 2026-йил октабр ойида Протостар номли экспериментал сунъий йўлдошни фазога учириб, орбитада мустақил ҳаракатланувчи иккита космик аппарат ўртасида симсиз энергия узатиш технологиясини илк бор синовдан ўтказади.
  • Ушбу синов муваффақиятли бўлса, коинотда ўзига хос энергия тармоқларини яратиш йўлидаги муҳим қадам ташланади.

АҚШнинг Стар Катчер Индустриес компанияси орбитада мустақил ҳаракатланувчи иккита космик аппарат ўртасида симсиз энергия узатиш технологиясини илк бор синовдан ўтказишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Протостар деб номланган экспериментал сунъий йўлдошни 2026-йил октабр ойида Ванденберг базасидан SpaceX Транспортер-18 миссияси доирасида фазога учратиш режалаштирилган. Ушбу лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, коинотда ўзига хос энергия тармоқларини яратиш йўлидаги муҳим қадам ташланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Режага кўра, орбитага чиққандан сўнг Протостар ўзидан одатий қуёш панеллари билан жиҳозланган кичик кубсатни ажратиб олади. Шундан сўнг асосий қурилма мустақил равишда мазкур йўлдошни топиб, унинг ҳаракатини кузатиб бориши ва қуёш элементлари томон оптик энергия нурини йўналтириши лозим. Муҳандислар кубсат қанча энергия қабул қилиб олганини ҳамда узатиш қанчалик самарали бўлганини ўлчаб кўрадилар.

Мазкур ягона тажриба давомида компания бир вақтнинг ўзида бир нечта муҳим технологияларни текшириб кўришни мақсад қилган. Буларга бошқа космик аппаратни аниқлаш, уни кузатиб бориш ва масофадан туриб энергия узатиш киради. Стар Катчер ушбу тизимнинг айрим қисмларини аввалроқ ҳам синовдан ўтказган эди.

Фазовий технологиялар эволюцияси

Хусусан, оптик энергия узатиш технологияси Ерда — NASAнинг Кеннеди номидаги космик марказида намойиш этилган эди. Шунингдек, 2025-йил охирида Цехтант Алпҳа миссияси доирасида космик аппаратларни аниқлаш ва кузатиш дастурий таъминоти орбитада муваффақиятли текширилди. Протостар сунъий йўлдоши айнан ана шу ишланмаларни ягона тизимга бирлаштириши керак.

Агар синовлар ижобий натижа берса, Стар Катчер жисмонан ўзаро боғланмаган икки қурилма ўртасида реал орбитал шароитларда ўлчанадиган миқдордаги энергияни узатиш мумкинлигини исботлайди. Истиқболда компания орбитада яхлит энергия тармоғини барпо этишни ният қилган. Бунинг натижасида сунъий йўлдошлар ўз қуёш панелларининг имкониятлари билан чекланиб қолмасдан, ташқи манбалардан қўшимча қувват олиш имкониятига эга бўладилар.

Стар Катчер тақдим этаётган имкониятлардан Ерни кузатувчи сунъий йўлдошлар, ҳарбий аппаратлар ҳамда энергия талаб юқори бўлган орбитал ҳисоблаш марказлари фойдаланувчи сифатида манфаатдор бўлиши мумкин. Ҳозирнинг ўзида саноат вакиллари ушбу технологияга катта қизиқиш билдирмоқда.

Молиялаштириш ва келажакдаги режалар

Компания энергия сотиб олиш бўйича аллақачон ўнта шартнома имзолаган бўлиб, улар орасида Старклоуд, Лофт Орбитал, Астро Дигитал ва Аэтеро каби фирмалар бор. Шунингдек, потенциал мижозлардан 40 тадан ортиқ ният хатлари олинган. Молиявий томонлама ҳам ишлар кўнгилдагидек кетмоқда: стартап 88 миллион доллар миқдорида венчур сармоясини жалб қилди ва АҚШ Космик кучларидан 60 миллион долларлик СТРАТФИ контрактини қўлга киритди.

Параллел равишда Стар Катчер фақат технологияни намойиш этиш билан чекланиб қолмай, балки мижозларни амалий энергия билан таъминлашга мўлжалланган кейинги авлоддаги йирикроқ аппаратни ҳам ишлаб чиқмоқда. Яқинлашиб келаётган Протостар парвози сунъий йўлдошлар ўртасида симсиз қувват узатиш ғояси нақадар ҳаётий эканини ва бевосита орбитада тўлақонли энергия инфратузилмасини яратиш мумкинлигини яққол кўрсатиб беради.

КоинотТехнологияСунийЁлдошСтарКатчерИнновация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўрмон ёнғинларини эрта аниқловчи илк сунъий йўлдошлар тармоғи ишга тушдиЎрмон ёнғинларини эрта аниқловчи илк сунъий йўлдошлар тармоғи ишга тушди31 июл 07:52Швейцариялик олимлар бармоқларда юрувчи робот-қўлни яратдиШвейцариялик олимлар бармоқларда юрувчи робот-қўлни яратдиКеча 02:22Европа космик парвозлар сонини оширмоқчи, бироқ АҚШдан ортда қолмоқдаЕвропа космик парвозлар сонини оширмоқчи, бироқ АҚШдан ортда қолмоқда27 сентябр 18:27Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиМуҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишди20 сентябр 12:21Старклоуд компанияси фазода илк бор Bitcoin Майнингини амалга оширадиСтарклоуд компанияси фазода илк бор Bitcoin Майнингини амалга оширади23 сентябр 09:30Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссияда19 сентябр 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди