Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди

·3·Спорт
Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клуби 2009-2010 ва 2017-2018 мавсумлари оралиғида 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди.
  • Клуб раҳбарияти бу айбловларни қатъиян рад этиб, ўзининг бегуноҳлигини тасдиқловчи инкор этиб бўлмайдиган далилларга эга эканлигини билдирди.
  • Манчестер Сити ўз позициясини ҳимоя қилишда муросасиз бўлиб, зарур бўлса, энг юқори суд органларигача боришини маълум қилди.

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити клуби мустақил комиссия томонидан 115 та алоҳида молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилганидан сўнг кескин баёнот билан чиқди. Мазкур воқеа инглиз футболи тарихидаги энг йирик ҳуқуқий қарама-қаршиликлардан бирига сабаб бўлиши кутилмоқда, чунки клуб раҳбарияти айбловларни қатъиян рад этиб, ўз ҳақиқатини суд орқали исботлашга қасамёд қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва етакчи спорт нашрлари маълумотига кўра, тергов ҳаракатлари 2009-2010 ҳамда 2017-2018 мавсумлари оралиғидаги даврни ўз ичига олган. Узоқ давом этган текширувлардан сўнг мустақил комиссия ўз қарорини эълон қилди ва бу бутун футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Манчестер Сити раҳбарияти эса чиқарилган ҳукмдан ҳайратда эканини ва бунга мутлақо қўшилмаслигини билдирди.

Клубнинг расмий жавоби ва далиллар

Клуб матбуот хизмати тарқатган баёнотда Манчестер Сити Премер-лига комиссиясининг хулосасидан ҳам ҳафсаласи пир бўлгани, ҳам ажаблангани таъкидланган. Раҳбариятнинг фикрича, клуб қўйилган барча айбловлар бўйича ўзининг бегуноҳлигини тасдиқловчи инкор этиб бўлмайдиган далиллар базасига эга. Манчестер Сити барча тегишли тартибга солувчи ва ҳуқуқий инстанцияларда курашни давом эттиришини қатъий маълум қилди.

Баёнотда айтилишича, клуб ўз позициясини ҳимоя қилишда муросасиз бўлади ва зарурат туғилса, энг юқори суд органларигача боради. Ушбу қатъий позиция жамоанинг сўнгги йиллардаги мислсиз ички ғалабалари ва мавқеига соя солишга уринишларга қарши қаратилган навбатдаги қадам сифатида баҳоланмоқда.

Апелляция жараёни ва кейинги қадамлар

Манчестер Сити ҳуқуқшунослар гуруҳи комиссия ҳисоботини диққат билан ўрганиб чиқиб, унда бир қатор жиддий моддий хатолар мавжудлигини таъкидламоқда. Клуб ҳужжатдаги мантиқий хулосалар танқидий таҳлилга бардош бермаслигини ва чиқарилган қарор асоссиз эканини билдирди. Шу боисдан асосий эътибор Этиҳад стадиони вакилларини оғир спорт санкцияларидан сақлаб қолишга қаратилган апелляция жараёнига қаратилади.

Клуб ўз баёнотида Премер-лига жараёни ҳали якунланмаганини эслатиб ўтди. Манчестер Сити ҳуқуқ, тамойил ва фактлар бўйича аниқ хатоларга йўл қўйилгани ҳамда ҳукм хавфли тус олгани сабабли мавжуд апелляция йўлларидан тўлиқ фойдаланишини қатъий тасдиқлади.

Манчестер СитиПремер-лигаМолиявий қоидабузарликФутбол янгиликлариАпелляция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиАнглия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиБугун 21:33Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқдаМанчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқда26 сентябр 01:11Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиЖо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиБугун 14:54Маурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот бердиМаурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот бердиБугун 11:58Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиМанчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиБугун 01:10Роберто Манчини Манчестер Сити молиявий айбловларига алоқадор эмаслигини айтдиРоберто Манчини Манчестер Сити молиявий айбловларига алоқадор эмаслигини айтди27 сентябр 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди