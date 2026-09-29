Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити клуби 2009-2010 ва 2017-2018 мавсумлари оралиғида 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди.
- Клуб раҳбарияти бу айбловларни қатъиян рад этиб, ўзининг бегуноҳлигини тасдиқловчи инкор этиб бўлмайдиган далилларга эга эканлигини билдирди.
- Манчестер Сити ўз позициясини ҳимоя қилишда муросасиз бўлиб, зарур бўлса, энг юқори суд органларигача боришини маълум қилди.
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити клуби мустақил комиссия томонидан 115 та алоҳида молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилганидан сўнг кескин баёнот билан чиқди. Мазкур воқеа инглиз футболи тарихидаги энг йирик ҳуқуқий қарама-қаршиликлардан бирига сабаб бўлиши кутилмоқда, чунки клуб раҳбарияти айбловларни қатъиян рад этиб, ўз ҳақиқатини суд орқали исботлашга қасамёд қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва етакчи спорт нашрлари маълумотига кўра, тергов ҳаракатлари 2009-2010 ҳамда 2017-2018 мавсумлари оралиғидаги даврни ўз ичига олган. Узоқ давом этган текширувлардан сўнг мустақил комиссия ўз қарорини эълон қилди ва бу бутун футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Манчестер Сити раҳбарияти эса чиқарилган ҳукмдан ҳайратда эканини ва бунга мутлақо қўшилмаслигини билдирди.
Клубнинг расмий жавоби ва далилларКлуб матбуот хизмати тарқатган баёнотда Манчестер Сити Премер-лига комиссиясининг хулосасидан ҳам ҳафсаласи пир бўлгани, ҳам ажаблангани таъкидланган. Раҳбариятнинг фикрича, клуб қўйилган барча айбловлар бўйича ўзининг бегуноҳлигини тасдиқловчи инкор этиб бўлмайдиган далиллар базасига эга. Манчестер Сити барча тегишли тартибга солувчи ва ҳуқуқий инстанцияларда курашни давом эттиришини қатъий маълум қилди.
Баёнотда айтилишича, клуб ўз позициясини ҳимоя қилишда муросасиз бўлади ва зарурат туғилса, энг юқори суд органларигача боради. Ушбу қатъий позиция жамоанинг сўнгги йиллардаги мислсиз ички ғалабалари ва мавқеига соя солишга уринишларга қарши қаратилган навбатдаги қадам сифатида баҳоланмоқда.
Апелляция жараёни ва кейинги қадамларМанчестер Сити ҳуқуқшунослар гуруҳи комиссия ҳисоботини диққат билан ўрганиб чиқиб, унда бир қатор жиддий моддий хатолар мавжудлигини таъкидламоқда. Клуб ҳужжатдаги мантиқий хулосалар танқидий таҳлилга бардош бермаслигини ва чиқарилган қарор асоссиз эканини билдирди. Шу боисдан асосий эътибор Этиҳад стадиони вакилларини оғир спорт санкцияларидан сақлаб қолишга қаратилган апелляция жараёнига қаратилади.
Клуб ўз баёнотида Премер-лига жараёни ҳали якунланмаганини эслатиб ўтди. Манчестер Сити ҳуқуқ, тамойил ва фактлар бўйича аниқ хатоларга йўл қўйилгани ҳамда ҳукм хавфли тус олгани сабабли мавжуд апелляция йўлларидан тўлиқ фойдаланишини қатъий тасдиқлади.
Изоҳлар 0
…