Уэйн Руни Манчестер Сити унвонларини қайтариб олишга қарши чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Юнайтеднинг собиқ ҳужумчиси Уэйн Руни, Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбланганига қарамай, клубнинг аввалги чемпионлик унвонлари тортиб олинмаслиги кераклигини маълум қилди.
- Руни, агар чемпионликдан маҳрум этилса ва медаллар иккинчи ўринни эгаллаган жамоага берилса, бу адолацизлик бўлишини таъкидлади, чунки ғалабалар майдонда ҳал қилиниши керак.
Англия Премер-лигасининг сўнгги йиллардаги энг йирик молиявий можароларидан бири футбол жамоатчилиги ва собиқ ўйинчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Манчестер Юнайтед клубининг афсонавий ҳужумчиси Уэйн Руни Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилганига қарамай, клубнинг аввалги чемпионлик унвонлари тортиб олинмаслиги кераклигини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, мустақил комиссия томонидан эълон қилинган қоидабузарликлар инглиз футболида мисли кўрилмаган ҳуқуқий жараённи бошлаб юборган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, кўриб чиқилган давр мобайнида Манчестер Сити раҳбарияти сохта шартномалар тузиш ва молиялаштириш схемаларидан фойдаланган. Хусусан, Абу Дҳаби Унитед Груп Инвестмент & Девелопмент Лтд орқали клубга 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ йўналтирилиб, даромадлар сунъий равишда оширилган ва харажатлар яширилган. Шунингдек, расмий қарорда амалдаги чемпионлар тўрт йиллик тергов жараёнига тўсқинлик қилишга уриниб, Премер-лига ҳамда UEFA чекловларини четлаб ўтгани таъкидланган.
Медалдан воз кечиш ва майдондаги меҳнатУэйн Руни Стикк то Унитед подкастида сўз юритаркан, 2011–2012 йилги мавсум якунида Роберто Манчини жамоасидан тўплар нисбатига кўра иккинчи ўринда қолган Манчестер Юнайтед таркибида бўлганини эслади. Агар Манчестер Сити чемпионликдан маҳрум этилса ва медаллар иккинчи ўринни эгаллаган жамоага тақдим этилса, у буни қабул қилмаслигини айтди. Собиқ ҳужумчининг фикрича, ўша мавсумда майдонда етарли даражада ҳаракат қилинмаган ва чемпионлик кабинетда, яшил майдондан ташқарида ҳал қилиниши адолатсизликдир.
Руни ўз чиқишида рақиб жамоа футболчиларининг ўша ғалабалар учун қаттиқ меҳнат қилганини эътироф этиб, уларга нисбатан инсоний тушуниш билан қарашини билдирди. Агар худди шундай ҳолат Манчестер Юнайтед бошига тушганда ва унинг ўз медаллари тортиб олинганида, бу ун учун оғир зарба бўлишини таъкидлади. Шу боис у ўтмишдаги тарихий натижаларни қайта ёзиш ва унвонларни олиб қўйиш тарафдори эмаслигини қатъий билдирди.
Қаттиқ спорт санкциялари талабиБироқ, ўтмишдаги титуллларни сақлаб қолиш тарафдори бўлишига қарамай, Руни келгусида қаттиқ интизомий чоралар кўрилиши шартлигини талаб қилмоқда. Унинг фикрича, аниқланган жиддий қоидабузарликлар учун клуб энг қуйи лигага тушириб юборилиши ва кейинги уч-тўрт мавсум давомида трансфер харажатларига қатъий чекловлар қўйилиши керак. Бу эса келгусида бошқа клубларга ҳам сабоқ бўлиши лозимлигини кўрсатади.
Ҳозирги вақтда Манчестер Сити клуби барча айбловларни қатъиян рад этиб, чиқарилган ҳукм устидан апелляция беришга ҳозирланмоқда. Олдинда клуб учун аниқ жазони белгиловчи алоҳида ёпиқ суд мажлиси кутиб турибди. Ушбу мисли кўрилмаган ҳуқуқий кураш инглиз футболининг асосий мавзусига айланиб, яқин ойлар давомида ўз ечимини кутиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…