Уэйн Руни Манчестер Сити унвонларини қайтариб олишга қарши чиқди

·32·Спорт
Уэйн Руни Манчестер Сити унвонларини қайтариб олишга қарши чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Юнайтеднинг собиқ ҳужумчиси Уэйн Руни, Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбланганига қарамай, клубнинг аввалги чемпионлик унвонлари тортиб олинмаслиги кераклигини маълум қилди.
  • Руни, агар чемпионликдан маҳрум этилса ва медаллар иккинчи ўринни эгаллаган жамоага берилса, бу адолацизлик бўлишини таъкидлади, чунки ғалабалар майдонда ҳал қилиниши керак.

Англия Премер-лигасининг сўнгги йиллардаги энг йирик молиявий можароларидан бири футбол жамоатчилиги ва собиқ ўйинчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Манчестер Юнайтед клубининг афсонавий ҳужумчиси Уэйн Руни Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилганига қарамай, клубнинг аввалги чемпионлик унвонлари тортиб олинмаслиги кераклигини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, мустақил комиссия томонидан эълон қилинган қоидабузарликлар инглиз футболида мисли кўрилмаган ҳуқуқий жараённи бошлаб юборган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, кўриб чиқилган давр мобайнида Манчестер Сити раҳбарияти сохта шартномалар тузиш ва молиялаштириш схемаларидан фойдаланган. Хусусан, Абу Дҳаби Унитед Груп Инвестмент & Девелопмент Лтд орқали клубга 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ йўналтирилиб, даромадлар сунъий равишда оширилган ва харажатлар яширилган. Шунингдек, расмий қарорда амалдаги чемпионлар тўрт йиллик тергов жараёнига тўсқинлик қилишга уриниб, Премер-лига ҳамда UEFA чекловларини четлаб ўтгани таъкидланган.

Медалдан воз кечиш ва майдондаги меҳнат

Уэйн Руни Стикк то Унитед подкастида сўз юритаркан, 2011–2012 йилги мавсум якунида Роберто Манчини жамоасидан тўплар нисбатига кўра иккинчи ўринда қолган Манчестер Юнайтед таркибида бўлганини эслади. Агар Манчестер Сити чемпионликдан маҳрум этилса ва медаллар иккинчи ўринни эгаллаган жамоага тақдим этилса, у буни қабул қилмаслигини айтди. Собиқ ҳужумчининг фикрича, ўша мавсумда майдонда етарли даражада ҳаракат қилинмаган ва чемпионлик кабинетда, яшил майдондан ташқарида ҳал қилиниши адолатсизликдир.

Руни ўз чиқишида рақиб жамоа футболчиларининг ўша ғалабалар учун қаттиқ меҳнат қилганини эътироф этиб, уларга нисбатан инсоний тушуниш билан қарашини билдирди. Агар худди шундай ҳолат Манчестер Юнайтед бошига тушганда ва унинг ўз медаллари тортиб олинганида, бу ун учун оғир зарба бўлишини таъкидлади. Шу боис у ўтмишдаги тарихий натижаларни қайта ёзиш ва унвонларни олиб қўйиш тарафдори эмаслигини қатъий билдирди.

Қаттиқ спорт санкциялари талаби

Бироқ, ўтмишдаги титуллларни сақлаб қолиш тарафдори бўлишига қарамай, Руни келгусида қаттиқ интизомий чоралар кўрилиши шартлигини талаб қилмоқда. Унинг фикрича, аниқланган жиддий қоидабузарликлар учун клуб энг қуйи лигага тушириб юборилиши ва кейинги уч-тўрт мавсум давомида трансфер харажатларига қатъий чекловлар қўйилиши керак. Бу эса келгусида бошқа клубларга ҳам сабоқ бўлиши лозимлигини кўрсатади.

Ҳозирги вақтда Манчестер Сити клуби барча айбловларни қатъиян рад этиб, чиқарилган ҳукм устидан апелляция беришга ҳозирланмоқда. Олдинда клуб учун аниқ жазони белгиловчи алоҳида ёпиқ суд мажлиси кутиб турибди. Ушбу мисли кўрилмаган ҳуқуқий кураш инглиз футболининг асосий мавзусига айланиб, яқин ойлар давомида ўз ечимини кутиши кутилмоқда.

Уэйн РуниМанчестер СитиПремер-лигаФутболМолиявий фейр-плей
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди25 сентябр 20:35Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиАнглия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиБугун 21:33Манчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкинМанчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкин27 сентябр 23:33Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиМанчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдими26 сентябр 22:56Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатди21 сентябр 12:59Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатди15 сентябр 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди