Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди

·0·Спорт
Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди

Англия футболида мисли кўрилмаган жиддий воқеа юз берди. Сешанба куни расмий баёнот эълон қилган Англия Премер-лигаси ўн карра чемпион Манчестер Сити клубини молиявий қоидалар бўйича жами 115 та бандда айбдор деб топди. Ушбу қарор бутун инглиз футбол жамоатчилигида катта акс-садо бериб, клубнинг келажаги ҳақидаги савол ва тахминларни кун тартибининг асосий мавзусига айлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги пайтда экспертлар ва мухлисларни энг кўп қизиқтираётган масала — «шаҳарликлар»га қандай жазо тайинланиши мумкинлигидир. Мумкин бўлган оқибатлар жуда жиддий бўлиб, уларга улкан миқдордаги жарималар, турнир жадвалида очколардан маҳрум этиш, трансферларга тақиқ қўйиш ва ҳатто Премер-лигадан четлатиш киради.

Энг оғир сценарийлар ва қуйи лигага тушиб кетиш хавфи

Bild нашри хабар қилишича, англиялик таниқли журналист Бен Джейкобс энг ёмон ҳолатда клубни бешинчи дивизионга — инглиз профессионал футболи тизимидан ташқарига тушириб юбориш мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб ўтган. Гарчи бу мутахассислар томонидан амалда имконсиздек кўринса-да, вазиятнинг жиддийлиги клуб бошига қора булутлар уюрилаётганини кўрсатади.

Талкспорт интернет-сайти ва радиостанцияси ҳам айнан шу хавотирли серсенарийни илгари сурди. Уларнинг маълумотига кўра, Премер-лигадан пастдаги учта профессионал дивизионни бошқарадиган Англия футбол лигаси (ЭФЛ) Премер-лига билан ҳамкорлик қилишга тайёр турибди. Энг кескин чораларга қўл урилса, Манчестер Сити нафақат Премер-лигадан, балки ЭФЛнинг барча дивизионларидан четлатилиши ва клуб инглиз профессионал футболидан бутунлай йўқолиб қолиши мумкин.

Премер-лига қандай жазо талаб қилмоқда?

Журналист Бен Джейкобснинг сўзларига кўра, Премер-лига раҳбарияти Манчестер Ситига нисбатан жуда қаттиқ ва мисли кўрилмаган даражада кўп очколарни олиб ташлаш ҳамда клубни қуйи дивизионга пастлатиш чораларини қўллашни талаб қилмоқда. Ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган бўлса-да, бу каби кескин чоралар нафақат жамоанинг мавсумдаги натижаларига, балки бутун инглиз футболи иқтисодиёти ва рейтингига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши аниқ.

Клубга нисбатан чиқарилган мазкур ҳукм Англия футболида молиявий фаир-плай қоидаларига қанчалик қатъий риоя қилиниши кераклигини кўрсатувчи муҳим синов бўлиб хизмат қилмоқда. Тергов натижалари ва келгусидаги интизомий чоралар қандай якун топиши бутун дунё футбол жамоатчилигининг диққат марказида қолмоқда.

Манчестер СитйПремер-лигаАнглия футболиМолиявий қоидабузарликБен Джейкобс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилдиДавид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилдиКеча 23:12Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқдаМанчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқда26 сентябр 01:11Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиКеча 21:53Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиАнглия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиКеча 21:33Лиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтдиЛиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтди28 сентябр 11:57Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиМанчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқди26 сентябр 00:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди