Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди
Англия футболида мисли кўрилмаган жиддий воқеа юз берди. Сешанба куни расмий баёнот эълон қилган Англия Премер-лигаси ўн карра чемпион Манчестер Сити клубини молиявий қоидалар бўйича жами 115 та бандда айбдор деб топди. Ушбу қарор бутун инглиз футбол жамоатчилигида катта акс-садо бериб, клубнинг келажаги ҳақидаги савол ва тахминларни кун тартибининг асосий мавзусига айлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги пайтда экспертлар ва мухлисларни энг кўп қизиқтираётган масала — «шаҳарликлар»га қандай жазо тайинланиши мумкинлигидир. Мумкин бўлган оқибатлар жуда жиддий бўлиб, уларга улкан миқдордаги жарималар, турнир жадвалида очколардан маҳрум этиш, трансферларга тақиқ қўйиш ва ҳатто Премер-лигадан четлатиш киради.
Энг оғир сценарийлар ва қуйи лигага тушиб кетиш хавфиBild нашри хабар қилишича, англиялик таниқли журналист Бен Джейкобс энг ёмон ҳолатда клубни бешинчи дивизионга — инглиз профессионал футболи тизимидан ташқарига тушириб юбориш мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб ўтган. Гарчи бу мутахассислар томонидан амалда имконсиздек кўринса-да, вазиятнинг жиддийлиги клуб бошига қора булутлар уюрилаётганини кўрсатади.
Талкспорт интернет-сайти ва радиостанцияси ҳам айнан шу хавотирли серсенарийни илгари сурди. Уларнинг маълумотига кўра, Премер-лигадан пастдаги учта профессионал дивизионни бошқарадиган Англия футбол лигаси (ЭФЛ) Премер-лига билан ҳамкорлик қилишга тайёр турибди. Энг кескин чораларга қўл урилса, Манчестер Сити нафақат Премер-лигадан, балки ЭФЛнинг барча дивизионларидан четлатилиши ва клуб инглиз профессионал футболидан бутунлай йўқолиб қолиши мумкин.
Премер-лига қандай жазо талаб қилмоқда?Журналист Бен Джейкобснинг сўзларига кўра, Премер-лига раҳбарияти Манчестер Ситига нисбатан жуда қаттиқ ва мисли кўрилмаган даражада кўп очколарни олиб ташлаш ҳамда клубни қуйи дивизионга пастлатиш чораларини қўллашни талаб қилмоқда. Ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган бўлса-да, бу каби кескин чоралар нафақат жамоанинг мавсумдаги натижаларига, балки бутун инглиз футболи иқтисодиёти ва рейтингига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши аниқ.
Клубга нисбатан чиқарилган мазкур ҳукм Англия футболида молиявий фаир-плай қоидаларига қанчалик қатъий риоя қилиниши кераклигини кўрсатувчи муҳим синов бўлиб хизмат қилмоқда. Тергов натижалари ва келгусидаги интизомий чоралар қандай якун топиши бутун дунё футбол жамоатчилигининг диққат марказида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…