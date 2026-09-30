Япония смартфон бозорида нархлар ошиши иккиламчи савдони кучайтирмоқда

·7·Техно
Япония смартфон бозорида нархлар ошиши иккиламчи савдони кучайтирмоқда

Сўнгги йилларда Японияда янги смартфонлар, хусусан, флагман қурилмалар нархининг кескин қимматлашуви истеъмолчиларнинг харид одатларини тубдан ўзгартириб юборди. Кёдо Невс агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, янги авлод қурилмаларининг нархи аҳолининг даромадларига нисбатан сезиларли даражада юкламага айланмоқда. Бу ҳолат японияликларни ўз гаджетларидан фойдаланиш муддатини узайтиришга ҳамда иккиламчи бозорга юзланишга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хусусан, расмий чакана савдода Apple компаниясининг базавий iPhone 18 Pro модели 219 800 иендан сотилмоқда. Таққослаш учун, бундан беш йил муқаддам тақдим этилган iPhone 13 Pro нархи деярли 1,8 баробар арзон бўлган. Мутахассислар нархларнинг бундай ўсишига асосий сабаб сифатида замонавий хотира модулларининг қимматлашиб кетганини кўрсатишмоқда.

Истеъмолчиларнинг янги стратегияси

Нархларнинг кўтарилиши фонида харидорларнинг хоҳиш-истаклари ҳам ўзгарди. Аҳолининг бир қисми ўзидаги мавжуд смартфонларни алмаштирмасдан, улардан имкон қадар узоқроқ фойдаланишни маъқул кўрмоқда. Иккинчи қисм эса янги қурилма сотиб олиш ўрнига иккиламчи бозордаги таклифларга эътибор қаратмоқда.

Мамлакатдаги йирик савдо майдончаларидан бири бўлган Меркари маълумотларига кўра, ҳар гал янги авлод смартфонлари чиқиши билан ишлатилган iPhone моделларига бўлган қизиқиш кескин ортади. Масалан, 2025-йил октабр ойида савдога қўйилган олдинги авлод моделлари сони сентябрь ойидагига нисбатан қарийб беш баробар кўпайган. Бу эса иккиламчи бозорнинг фаоллашувидан далолат беради.

Бозорнинг рекорд кўрсаткичлари

ММ Ресеарч Институте таҳлилий маркази прогнозларига кўра, Японияда ишлатилган смартфонлар бозори кетма-кет бир неча йилдан бери ўсиш тенденциясини сақлаб қолмоқда. Хусусан, 2025-молия йилида мамлакатда 3,6 миллионга яқин ишлатилган смартфон сотилиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич қаторасига еттинчи марта рекорд натижа қайд этилишини англатади.

Мутахассислар ушбу сегмент яқин келажакда ҳам жадал ривожланишини тахмин қилишмоқда. Ҳисоб-китобитларга кўра, 2029-молия йилига бориб мамлакатдаги иккиламчи смартфонлар бозори ҳажми 5 миллион дона қурилмага етиши мумкин.

ММ Ресеарч Институте таҳлилчилари юзага келган вазиятни нафақат номинал нархларнинг ошиши, балки уларнинг аҳоли даромадларига нисбати билан ҳам изоҳлайдилар. Уларнинг ҳисоб-китобларига кўра, япониялик истеъмолчи учун янги смартфон харид қилишдаги нисбий молиявий юклама америкалик харидоргагина нисбатан тахминан уч баробар юқори эканлигини кўрсатмоқда.

AppleiPhoneЯпонияСмартфонИқтисодиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиiPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирди17 сентябр 11:25Apple хавфсизлик хавфи туфайли эски операцион тизимларни янгилашга чақирдиApple хавфсизлик хавфи туфайли эски операцион тизимларни янгилашга чақирдиКеча 18:29Оддий совуқ банкдаги газланган сув iPhone 18 Pro иш фаолиятини 25 фоизга оширдиОддий совуқ банкдаги газланган сув iPhone 18 Pro иш фаолиятини 25 фоизга оширди26 сентябр 18:55iPhone 18 Pro эгалари янги операцион тизимда ҳам экран хатоларига дуч келмоқдаiPhone 18 Pro эгалари янги операцион тизимда ҳам экран хатоларига дуч келмоқдаКеча 14:24iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосланди17 сентябр 10:26Ҳиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаҲиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқда18 сентябр 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди