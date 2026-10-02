Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду кетиши терма жамоага таъсир қилмаганини айтди
Португалия терма жамоаси Дания устидан қозонилган йирик ғалабадан сўнг, Криштиану Роналду шарафи билан боғлиқ шов-шувларга қарамай, ўз олдига қўйилган мақсадлар сари дадил одишда давом этмоқда. Goal.com хабар беришича, UEFA Миллатлар лигаси доирасида Копенгахенда бўлиб ўтган баҳсда Португал – Дания учрашуви 4:2 ҳисобида якун топган ва бу натижа жамоанинг ўз гуруҳидаги мавқеини янада мустаҳкамлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин олдидан асосий эътибор 41 ёшли сардор Криштиану Роналду билан боғлиқ кутилмаган воқеаларга қаратилганди. Манбага кўра, тажрибали ҳужумчи кетма-кет иккинчи ўйинда захирада қолдирилишини билгач, чоршанба куни терма жамоа ихтиёрини тарк этган. Шунга қарамай, юзага келган кескин вазият ва ОАВдаги шов-шувлар жамоанинг ўйинга бўлган диққатини бўла олмади.
Майдондаги ишончли ўйин ва Ramушнинг ҳиссасиМайдонда терма жамоа ҳужумини ажойиб тарзда бошқарган Гонсалу Ramуш рақиб дарвозасига гол киритиб, яна бир голга ҳаммуаллифлик қилди. Унинг ўзига хос услубдаги зарбаси ва самарали ҳаракатлари фахрий ҳужумчининг йўқлигини деярли сездирмади. Ramуш учрашувдан кейин РТП телеканалига берган интервюсида жамоа ташқи омиллардан азият чекмаганини очиқ айтди.
«Бу вазият бизга таъсир қилмади», – деди ҳужумчи. «Ташқи муаммолар бугунги ўйиннинг муҳимлигига соя сололмайди. Биз ҳар бир учрашувда ғалаба қозонишни истаймиз ва бугун айнан шу ишни бажардик». Ўйин натижаси эса португалияликларнинг янги бош мураббий Хорхе Хесус қўл остидаги мағлубиятсиз сериясини давом эттиришини таъминлади.
Янги мураббий қўл остидаги тактик ўзгаришларГонсалу Ramуш жамоадаги ижобий ўзгаришларни бош мураббийнинг тактик ғоялари ва ўйин услуби билан боғлади. Унинг сўзларига кўра, янги мутахассис жамоага аниқроқ тушунчаларни сингдириб, футболчиларнинг майдондаги вазифаларини соддалаштирган. Ҳимоя ва ҳужумдаги ўзаро тушуниш даражаси юқори эканлиги ўз самарасини бермоқда.
«Янги мураббий бизга жуда кўп ёрдам бермоқда», – дея қўшимча қилди футболчи. «Бизда аниқ ғоялар бор, ҳимояда ҳам, ҳужумда ҳам ҳар бир жамоадошимиз қаерда туришини яхши биламиз. Бундай услубда ўйнаш менга жуда ёқади, у менинг хусусиятларимга тўла мос келади». Рақиб майдонида тўпни қайтариб олиш ва хавфли вазиятлар яратиш жамоага ғалаба олиб келаётган асосий омиллардан бири бўлмоқда.
Хорхе Хесус ҳам ўйиндан кейинги баёнотида жамоа ичидаги муҳит соғлом эканини таъкидлаб, юзага келган баҳсли вазиятларга барҳам берди. Натижада, Португалия терма жамоаси янги босқичга қадам қўйиб, юлдуз футболчисиз ҳам муваффақиятли ҳаракат қила олишини амалда исботламоқда.
Изоҳлар 0
…