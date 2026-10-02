Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду кетиши терма жамоага таъсир қилмаганини айтди

·3·Спорт
Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду кетиши терма жамоага таъсир қилмаганини айтди

Португалия терма жамоаси Дания устидан қозонилган йирик ғалабадан сўнг, Криштиану Роналду шарафи билан боғлиқ шов-шувларга қарамай, ўз олдига қўйилган мақсадлар сари дадил одишда давом этмоқда. Goal.com хабар беришича, UEFA Миллатлар лигаси доирасида Копенгахенда бўлиб ўтган баҳсда Португал – Дания учрашуви 4:2 ҳисобида якун топган ва бу натижа жамоанинг ўз гуруҳидаги мавқеини янада мустаҳкамлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин олдидан асосий эътибор 41 ёшли сардор Криштиану Роналду билан боғлиқ кутилмаган воқеаларга қаратилганди. Манбага кўра, тажрибали ҳужумчи кетма-кет иккинчи ўйинда захирада қолдирилишини билгач, чоршанба куни терма жамоа ихтиёрини тарк этган. Шунга қарамай, юзага келган кескин вазият ва ОАВдаги шов-шувлар жамоанинг ўйинга бўлган диққатини бўла олмади.

Майдондаги ишончли ўйин ва Ramушнинг ҳиссаси

Майдонда терма жамоа ҳужумини ажойиб тарзда бошқарган Гонсалу Ramуш рақиб дарвозасига гол киритиб, яна бир голга ҳаммуаллифлик қилди. Унинг ўзига хос услубдаги зарбаси ва самарали ҳаракатлари фахрий ҳужумчининг йўқлигини деярли сездирмади. Ramуш учрашувдан кейин РТП телеканалига берган интервюсида жамоа ташқи омиллардан азият чекмаганини очиқ айтди.

«Бу вазият бизга таъсир қилмади», – деди ҳужумчи. «Ташқи муаммолар бугунги ўйиннинг муҳимлигига соя сололмайди. Биз ҳар бир учрашувда ғалаба қозонишни истаймиз ва бугун айнан шу ишни бажардик». Ўйин натижаси эса португалияликларнинг янги бош мураббий Хорхе Хесус қўл остидаги мағлубиятсиз сериясини давом эттиришини таъминлади.

Янги мураббий қўл остидаги тактик ўзгаришлар

Гонсалу Ramуш жамоадаги ижобий ўзгаришларни бош мураббийнинг тактик ғоялари ва ўйин услуби билан боғлади. Унинг сўзларига кўра, янги мутахассис жамоага аниқроқ тушунчаларни сингдириб, футболчиларнинг майдондаги вазифаларини соддалаштирган. Ҳимоя ва ҳужумдаги ўзаро тушуниш даражаси юқори эканлиги ўз самарасини бермоқда.

«Янги мураббий бизга жуда кўп ёрдам бермоқда», – дея қўшимча қилди футболчи. «Бизда аниқ ғоялар бор, ҳимояда ҳам, ҳужумда ҳам ҳар бир жамоадошимиз қаерда туришини яхши биламиз. Бундай услубда ўйнаш менга жуда ёқади, у менинг хусусиятларимга тўла мос келади». Рақиб майдонида тўпни қайтариб олиш ва хавфли вазиятлар яратиш жамоага ғалаба олиб келаётган асосий омиллардан бири бўлмоқда.

Хорхе Хесус ҳам ўйиндан кейинги баёнотида жамоа ичидаги муҳит соғлом эканини таъкидлаб, юзага келган баҳсли вазиятларга барҳам берди. Натижада, Португалия терма жамоаси янги босқичга қадам қўйиб, юлдуз футболчисиз ҳам муваффақиятли ҳаракат қила олишини амалда исботламоқда.

Гонсалу RamушКриштиану РоналдуПортугалияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53Жорге Жесус: Роналду воқеаси терма жамоани парчалай олмайдиЖорге Жесус: Роналду воқеаси терма жамоани парчалай олмайдиБугун 09:19Ренато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортдиРенато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортдиБугун 11:10Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилди30 сентябр 22:58Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди30 сентябр 21:18Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди