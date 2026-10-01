Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этди

·37·Спорт
Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиано Роналдо бош мураббий Жорге Жесус билан юзага келган зиддият сабабли Португалия терма жамоаси лағерини тарк этди.
  • Бу қарор Миллатлар лигаси доирасидаги Данияга қарши муҳим ўйин олдидан қабул қилинди, бунда Роналдо Норвегия билан ўйинда захирада қолдирилганди.
  • Футболчи ўз ижтимоий тармоқ саҳифаси орқали барча ҳақиқатни ўз вақтида ошкор қилишини ваъда қилди.

Португалия миллий жамоаси сардори Криштиано Роналдо терма жамоа лағэрини кутилмаганда ва шов-шувли тарзда тарк этди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи бош мураббий Жорге Жесус билан юзага келган кескин зиддият ортидан шундай қарорга келган ва яқин келажакда юзага келган вазият бўйича барча ҳақиқатни ошкор қилишини ваъда қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу кескинлик Миллатлар лигаси доирасидаги Данияга қарши муҳим ўйин олдидан юзага келди. Можарога Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоа бош мураббийининг қарорлари сабаб бўлгани айтилмоқда. Мазкур учрашувда Криштиано Роналдо захирада қолдирилган ва майдонга тушмаганди.

Захирадаги норозилик ва мураббий позицияси

Норвегия билан баҳсда бош мураббий Жорге Жесус ҳужум чизиғида Жоау Феликс ҳамда Гонкало Ramосга имкон берди ва иккала футболчи ҳам ўз номини таблога ёздиришга муваффақ бўлди. Иккинчи бўлимда қизғин қизишиб қизғин исиганига қарамай, Роналдо майдонга туширилмади ва учрашув тугаши биланоқ тўғридан-тўғри кийиниш хонасига йўл олди.

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида ва Португалия футбол федерацияси раҳбарияти билан фавқулодда музокаралардан сўнг вазият янада кескинлашди. Бош мураббий Жорге Жесус матбуот вакиллари билан мулоқотда ўзининг қатъий позициясини намойиш этиб, ҳар қандай футболчи унинг қарорига бўйсуниши шартлигини таъкидлади.

Криштиано Роналдонинг баёноти

Можаро авж олгач, Криштиано Роналдо ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали махсус баёнот билан чиқди ва терма жамоадаги келажаги ҳамда кетиш сабаблари ҳақида тўхталиб ўтди. У бош мураббийнинг матбуот анжумани ҳамда федерация президенти билан бўлиб ўтган суҳбатдан сўнг шундай қарорга келганини тасдиқлади.

«Бош мураббийнинг матбуот анжуманидан сўнг ва Португалия футбол федерацияси президенти билан суҳбатдан кейин терма жамоа лағэрини тарк этишга қарор қилдим», — деб ёзди ҳужумчи. У ўз баёнотида ҳар доим миллий жамоага садоқатли бўлганини таъкидлаб, барча ҳақиқатни ўз вақтида ошкор қилишини қўшимча қилди.

«Ўз вақтида мен барча португалияликларга терма жамоадан кетишимга сабаб бўлган ҳақиқатни айтиб бераман. Ҳозирча эса Португалия ва менинг барча жамоадошларимга истисносиз улкан омад тилаш вақти келди», — дея якунлади ўз сўзини футболчи. Эндиликда жамоа муҳим ўйинлар олдидан ўз сардорисиз қандай ҳаракат қилиши мутахассислар диққат марказида турибди.

Криштиано РоналдоПортугалияЖорге ЖесусМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКеча 23:16Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Фабио Силва Португалия терма жамоасига қайтганидан хурсандФабио Силва Португалия терма жамоасига қайтганидан хурсанд23 сентябр 20:59Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиПортугал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқлади21 июл 11:59Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКеча 22:58Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиКеча 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди