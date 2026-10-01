Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиано Роналдо бош мураббий Жорге Жесус билан юзага келган зиддият сабабли Португалия терма жамоаси лағерини тарк этди.
- Бу қарор Миллатлар лигаси доирасидаги Данияга қарши муҳим ўйин олдидан қабул қилинди, бунда Роналдо Норвегия билан ўйинда захирада қолдирилганди.
- Футболчи ўз ижтимоий тармоқ саҳифаси орқали барча ҳақиқатни ўз вақтида ошкор қилишини ваъда қилди.
Португалия миллий жамоаси сардори Криштиано Роналдо терма жамоа лағэрини кутилмаганда ва шов-шувли тарзда тарк этди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи бош мураббий Жорге Жесус билан юзага келган кескин зиддият ортидан шундай қарорга келган ва яқин келажакда юзага келган вазият бўйича барча ҳақиқатни ошкор қилишини ваъда қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу кескинлик Миллатлар лигаси доирасидаги Данияга қарши муҳим ўйин олдидан юзага келди. Можарога Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоа бош мураббийининг қарорлари сабаб бўлгани айтилмоқда. Мазкур учрашувда Криштиано Роналдо захирада қолдирилган ва майдонга тушмаганди.
Захирадаги норозилик ва мураббий позициясиНорвегия билан баҳсда бош мураббий Жорге Жесус ҳужум чизиғида Жоау Феликс ҳамда Гонкало Ramосга имкон берди ва иккала футболчи ҳам ўз номини таблога ёздиришга муваффақ бўлди. Иккинчи бўлимда қизғин қизишиб қизғин исиганига қарамай, Роналдо майдонга туширилмади ва учрашув тугаши биланоқ тўғридан-тўғри кийиниш хонасига йўл олди.
Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида ва Португалия футбол федерацияси раҳбарияти билан фавқулодда музокаралардан сўнг вазият янада кескинлашди. Бош мураббий Жорге Жесус матбуот вакиллари билан мулоқотда ўзининг қатъий позициясини намойиш этиб, ҳар қандай футболчи унинг қарорига бўйсуниши шартлигини таъкидлади.
Криштиано Роналдонинг баёнотиМожаро авж олгач, Криштиано Роналдо ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали махсус баёнот билан чиқди ва терма жамоадаги келажаги ҳамда кетиш сабаблари ҳақида тўхталиб ўтди. У бош мураббийнинг матбуот анжумани ҳамда федерация президенти билан бўлиб ўтган суҳбатдан сўнг шундай қарорга келганини тасдиқлади.
«Бош мураббийнинг матбуот анжуманидан сўнг ва Португалия футбол федерацияси президенти билан суҳбатдан кейин терма жамоа лағэрини тарк этишга қарор қилдим», — деб ёзди ҳужумчи. У ўз баёнотида ҳар доим миллий жамоага садоқатли бўлганини таъкидлаб, барча ҳақиқатни ўз вақтида ошкор қилишини қўшимча қилди.
«Ўз вақтида мен барча португалияликларга терма жамоадан кетишимга сабаб бўлган ҳақиқатни айтиб бераман. Ҳозирча эса Португалия ва менинг барча жамоадошларимга истисносиз улкан омад тилаш вақти келди», — дея якунлади ўз сўзини футболчи. Эндиликда жамоа муҳим ўйинлар олдидан ўз сардорисиз қандай ҳаракат қилиши мутахассислар диққат марказида турибди.
Изоҳлар 0
…