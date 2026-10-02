Ренато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортди

·0·Спорт
Ренато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортди

Португалия терма жамоаси Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши кечган ўйинда муҳим ғалабани қўлга киритган бўлса-да, учрашувдан кейинги асосий эътибор жамоа ичидаги кутилмаган можаро ва унинг ортидан юзага келган сукутга қаратилди. Португалия футбол федерацияси расмийлари ҳимоячи Ренато Вейгага жамоа сардори Криштиану Роналду билан боғлиқ вазият юзасидан оммавий ахборот воситаларига изоҳ беришни қатъиян тақиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Копенгагендаги баҳсда 4:2 ҳисобида зафар қучган португалияликлар чорак финалдаги аламли мағлубият хотирасини ювиб ташлашга муваффақ бўлишди. Бироқ фахрий ҳужумчининг бош мураббий Хорхе Хесус билан келишмовчиликлар ортидан лагердан чиқиб кетиши жамоа кийиниш хонасидаги муҳитни кескинлаштириб юборди. Маълум бўлишича, 41 ёшли ҳужумчи яна захирада қолдирилганидан норози бўлиб, ўйиндан атиги 24 соат олдин қароргоҳни тарк этган.

Ўйиндан сўнг арзонлашган зона (михед-зоне) вакиллари билан мулоқот қилган марказий ҳимоячи Ренато Вейга дастлаб жамоанинг умумий ўйини ҳақида тўхталди. Рубен Диашнинг шеригига айланган ёш футболчи рақиб майдонидаги қийин ғалабани юқори баҳолади: «Бу жуда оғир майдонда ва қийин рақибга қарши мукаммал жамоавий ўйин бўлди», дея таъкидлади у.

Матбуот учун қатъий тақиқ ва Вейганинг жавоби

Бироқ журналистларнинг Криштиану Роналду атрофидаги можаро ҳақидаги тинимсиз саволлари ҳимоячини қийин аҳволдан солиб қўйди. Федерация матбуот хизмати ходимига кўз ташлаб олган футболчи вазиятни очиқлашга ҳаққи йўқлигини тушунтирди. «Мен Криштиану Роналдуга жуда яқинман ва у менга қандай қадрли эканини яхши билади, аммо бу мавзуда гапириш тақиқлангани ҳақида кўрсатма олганман», дея тан олди у мухбирларга мурожаат қилиб.

Шунга қарамай, янги мураббийлар штаби қўл остида дастлабки учта ўйиннинг барчасида тўлиқ майдонда ҳаракат қилган 2003 йилда туғилган ҳимоячи миллий жамоадаги вазифасига содиқлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Португалия шарафини ҳимоя қилиш ҳар бир футболчи учун энг улуғвор имтиёз бўлиб, у ҳар сафар майдонга тушганда бор кучини беришга тайёр.

Хорхе Хесус бошқарувидаги тактика босқичма-босқич ўз самарасини бераётганини қайд этган Вейга жамоа олдинга қараб қадам ташлаётганини қўшимча қилди. Терма жамоа эндиликда халқаро танаффусдаги сўнгги ўйинга диққат қаратмоқда, аммо кийиниш хонасидаги бу кескинлик жамоанинг келгуси учрашувларига қандай таъсир қилиши футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Ренато ВейгаКриштиану РоналдуПортугалияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилди30 сентябр 22:58Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди30 сентябр 21:18Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келади27 сентябр 18:36Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирдиХорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди25 сентябр 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди