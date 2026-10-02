Ренато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортди
Португалия терма жамоаси Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши кечган ўйинда муҳим ғалабани қўлга киритган бўлса-да, учрашувдан кейинги асосий эътибор жамоа ичидаги кутилмаган можаро ва унинг ортидан юзага келган сукутга қаратилди. Португалия футбол федерацияси расмийлари ҳимоячи Ренато Вейгага жамоа сардори Криштиану Роналду билан боғлиқ вазият юзасидан оммавий ахборот воситаларига изоҳ беришни қатъиян тақиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Копенгагендаги баҳсда 4:2 ҳисобида зафар қучган португалияликлар чорак финалдаги аламли мағлубият хотирасини ювиб ташлашга муваффақ бўлишди. Бироқ фахрий ҳужумчининг бош мураббий Хорхе Хесус билан келишмовчиликлар ортидан лагердан чиқиб кетиши жамоа кийиниш хонасидаги муҳитни кескинлаштириб юборди. Маълум бўлишича, 41 ёшли ҳужумчи яна захирада қолдирилганидан норози бўлиб, ўйиндан атиги 24 соат олдин қароргоҳни тарк этган.
Ўйиндан сўнг арзонлашган зона (михед-зоне) вакиллари билан мулоқот қилган марказий ҳимоячи Ренато Вейга дастлаб жамоанинг умумий ўйини ҳақида тўхталди. Рубен Диашнинг шеригига айланган ёш футболчи рақиб майдонидаги қийин ғалабани юқори баҳолади: «Бу жуда оғир майдонда ва қийин рақибга қарши мукаммал жамоавий ўйин бўлди», дея таъкидлади у.
Матбуот учун қатъий тақиқ ва Вейганинг жавобиБироқ журналистларнинг Криштиану Роналду атрофидаги можаро ҳақидаги тинимсиз саволлари ҳимоячини қийин аҳволдан солиб қўйди. Федерация матбуот хизмати ходимига кўз ташлаб олган футболчи вазиятни очиқлашга ҳаққи йўқлигини тушунтирди. «Мен Криштиану Роналдуга жуда яқинман ва у менга қандай қадрли эканини яхши билади, аммо бу мавзуда гапириш тақиқлангани ҳақида кўрсатма олганман», дея тан олди у мухбирларга мурожаат қилиб.
Шунга қарамай, янги мураббийлар штаби қўл остида дастлабки учта ўйиннинг барчасида тўлиқ майдонда ҳаракат қилган 2003 йилда туғилган ҳимоячи миллий жамоадаги вазифасига содиқлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Португалия шарафини ҳимоя қилиш ҳар бир футболчи учун энг улуғвор имтиёз бўлиб, у ҳар сафар майдонга тушганда бор кучини беришга тайёр.
Хорхе Хесус бошқарувидаги тактика босқичма-босқич ўз самарасини бераётганини қайд этган Вейга жамоа олдинга қараб қадам ташлаётганини қўшимча қилди. Терма жамоа эндиликда халқаро танаффусдаги сўнгги ўйинга диққат қаратмоқда, аммо кийиниш хонасидаги бу кескинлик жамоанинг келгуси учрашувларига қандай таъсир қилиши футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…