Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия футбол федерацияси, мураббий Жорже Жезуш ва сардор Криштиану Роналду ўртасидаги можарони ҳал қилиш учун воситачиликни ўз зиммасига олди.
- Жорже Жезуш вазиятни юзма-юз муҳокама қилиш таклифига розилик билдирди ва федерация ҳозирда Мадридда бўлиб турган Роналду вакиллари билан музокаралар олиб бормоқда.
- Бу келишмовчилик Норвегияга қарши ўйинда Роналду захирада қолдирилганидан сўнг бошланган эди.
Португалия футболида кун тартибини эгаллаб олган йирик можаро бўйича кутилмаган бурилиш юз берди. Терма жамоа бош мураббийи Жорже Жезуш жамоани шов-шувли тарзда тарк этган сардор Криштиану Роналду билан юзма-юз учрашиб, вазиятни ҳал қилиш таклифига розилик берди.
Португалиянинг нуфузли A Bola нашри хабарига кўра, мамлакат футбол федерацияси томонларни яраштириш бўйича расмий воситачиликни ўз зиммасига олган.
Бетараф ҳудуддаги музокара: Федерация Роналдунинг жавобини кутмоқда
Португалия футбол федерацияси (FPF) миллий жамоа атрофидаги таҳликани юмшатиш учун фаол иш олиб бормоқда:
Мураббийнинг розилиги: Тажрибали мутахассис Жорже Жезуш федерациянинг учрашув ўтказиш ва можарога ечим топиш борасидаги таклифини расман қабул қилди.
Мадрид билан алоқа: Ҳозирда федерация масъуллари Мадридда бўлиб турган Криштиану Роналдунинг вакиллари билан музокара олиб бормоқда ва юлдуз ҳужумчининг якуний розилигини кутмоқда.
Бетараф майдон: Тарангликни камайтириш мақсадида икки томонлама мулоқотни бетараф ҳудудда ташкил этиш кўзда тутилган.
Келишмовчилик нимадан бошланган эди?
Устоз ва шогирд ўртасидаги жиддий совуқчилик Норвегияга қарши кечган (2:1) баҳсдан сўнг авж олди:
Ушбу учрашувда 41 ёшли Роналду иккинчи бўлимда ўйинга тушишини кутган бўлса-да, 90 дақиқани захира ўриндиғида ўтказишга мажбур бўлди.
Натижада сардор жамоа қароргоҳи жойлашган Копенгагенни кутилмаганда тарк этиб, Мадридга учиб кетган эди.
Бугун, 4 октябрь куни Португалия терма жамоаси УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Порту шаҳридаги «Драгау» стадионида яна Норвегияни қабул қилади. Мазкур муҳим баҳс фонида мураббий ва юлдуз футболчининг тил топишиши бутун мамлакат эътиборида турибди.
Изоҳлар 0
…