Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлди

·10·Спорт
Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия футбол федерацияси, мураббий Жорже Жезуш ва сардор Криштиану Роналду ўртасидаги можарони ҳал қилиш учун воситачиликни ўз зиммасига олди.
  • Жорже Жезуш вазиятни юзма-юз муҳокама қилиш таклифига розилик билдирди ва федерация ҳозирда Мадридда бўлиб турган Роналду вакиллари билан музокаралар олиб бормоқда.
  • Бу келишмовчилик Норвегияга қарши ўйинда Роналду захирада қолдирилганидан сўнг бошланган эди.

Португалия футболида кун тартибини эгаллаб олган йирик можаро бўйича кутилмаган бурилиш юз берди. Терма жамоа бош мураббийи Жорже Жезуш жамоани шов-шувли тарзда тарк этган сардор Криштиану Роналду билан юзма-юз учрашиб, вазиятни ҳал қилиш таклифига розилик берди.

Португалиянинг нуфузли A Bola нашри хабарига кўра, мамлакат футбол федерацияси томонларни яраштириш бўйича расмий воситачиликни ўз зиммасига олган.

Бетараф ҳудуддаги музокара: Федерация Роналдунинг жавобини кутмоқда

Португалия футбол федерацияси (FPF) миллий жамоа атрофидаги таҳликани юмшатиш учун фаол иш олиб бормоқда:

  • Мураббийнинг розилиги: Тажрибали мутахассис Жорже Жезуш федерациянинг учрашув ўтказиш ва можарога ечим топиш борасидаги таклифини расман қабул қилди.

  • Мадрид билан алоқа: Ҳозирда федерация масъуллари Мадридда бўлиб турган Криштиану Роналдунинг вакиллари билан музокара олиб бормоқда ва юлдуз ҳужумчининг якуний розилигини кутмоқда.

  • Бетараф майдон: Тарангликни камайтириш мақсадида икки томонлама мулоқотни бетараф ҳудудда ташкил этиш кўзда тутилган.

Келишмовчилик нимадан бошланган эди?

Устоз ва шогирд ўртасидаги жиддий совуқчилик Норвегияга қарши кечган (2:1) баҳсдан сўнг авж олди:

  • Ушбу учрашувда 41 ёшли Роналду иккинчи бўлимда ўйинга тушишини кутган бўлса-да, 90 дақиқани захира ўриндиғида ўтказишга мажбур бўлди.

  • Натижада сардор жамоа қароргоҳи жойлашган Копенгагенни кутилмаганда тарк этиб, Мадридга учиб кетган эди.

Бугун, 4 октябрь куни Португалия терма жамоаси УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Порту шаҳридаги «Драгау» стадионида яна Норвегияни қабул қилади. Мазкур муҳим баҳс фонида мураббий ва юлдуз футболчининг тил топишиши бутун мамлакат эътиборида турибди.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушПортугалия футбол федерациясиУЕФА Миллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқдаРоналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқда2 октябр 18:20«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди1 октябр 11:00Роналдунинг демарши сиёсий резонанс келтириб чиқарди: Бош вазир музокараларга киришдиРоналдунинг демарши сиёсий резонанс келтириб чиқарди: Бош вазир музокараларга киришди1 октябр 19:25Ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайдиЎзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайди1 октябр 16:04Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Бугун 00:56Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Кеча 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди