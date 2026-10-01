«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди

·5·Спорт
«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг норозилигига ўйин вақтидаги тактик қарор сабаб бўлганини маълум қилди.
  • Мураббий Роналдуга Норвегия ва Данияга қарши ўйинларда майдонга тушмаслигини айтган, аммо ўйин вақтида уни қизиб туришга юборган, кейин эса майдонга туширмаган.
  • Жезушнинг таъкидлашича, 30 дақиқа қизиш машқларини бажариб, майдонга тушмаган ҳар қандай футболчи, ҳатто Пеле ёки Марадона бўлса ҳам, мамнун бўлмайди.

Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш Норвегияга қарши баҳсдан (2:1) кейин Криштиану Роналду атрофида юзага келган кескин вазият ва федерация президенти иштирокидаги учрашув тафсилотларига ниҳоят тўлиқ ойдинлик киритди.

Ушбу матбуот анжуманидан кўп ўтмай, 41 ёшли сардор миллий жамоа қароргоҳини шошилинч тарк этди.

«30 дақиқа чиниқиш — кейин эса майдонга тушмаслик»: Аразнинг асл илдизи

Жезушнинг таъкидлашича, ҳужумчининг норозилигига ўйин вақтидаги тактик қарор сабаб бўлган. Мураббий унга ҳатто дунё футболи афсоналари ҳам қоидалардан устун эмаслигини эслатиб ўтди:

«Кришга олдиндаги икки баҳсда — Норвегия ва Данияга қарши ўйинларда майдонга тушмаслигини айтгандим. Ўйин вақтида эса керак бўлиб қолар, деб уни қизиб туришга юбордим. Кейин эса майдонга туширмадим.

20 ёки 30 дақиқа давомида қизиш машқларини бажариб, кейин майдонга тушмаган ҳар қандай футболчи бундан мамнун бўлмайди. Айниқса, Криш. Ҳатто у Пеле ёки Марадона бўлганида ҳам. 30 дақиқа қизиш — кейин эса захирада қолиш? Қоидалар шундай. Ҳамманинг ҳуқуқи тенг ва мен уни туширмасликка қарор қилдим».

Федерация раҳбарининг аралашуви ва саҳна ортидаги суҳбат

Матбуотда Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проэнсанинг лагерга келиши бўйича тарқалган хабарларга мураббий қуйидагича жавоб қайтарди:

  • Мажбурий муҳокама: Мутахассис аслида йўқ жойдан муаммо яратилганини билдириб, Роналдуга: «Криш, Португалияда бу ҳақда жуда кўп гапиришяпти, шунинг учун бу масалани муҳокама қилишимизга тўғри келяпти, лекин мен нима бўлаётганини тушунмаяпман», деганини очиқлади.

  • Роналдунинг аввалги сўзлари: Мураббий ҳужумчининг ўз ваъдасида турмаганига ишора қилди: «Биз муҳокама қилган нарса — унинг матбуот анжуманида айтган гаплари эди. У шундай деганди: “Мен бу ерга қарорни сиз қабул қилишингиз учун келганман. Агар ўйнашимни хоҳласангиз — ўйнайман. Агар захирада ўтиришимни хоҳласангиз — захирада ўтираман”».

  • Президент роли: Раҳбарнинг терма ихтиёрига келиши табиий ҳол экани, жамоатчилик шов-шуви фонида вазиятни тушунишга келгани ва кечки овқатдан кейиноқ масала ёпилгани таъкидланди.

«Ҳеч бир футболчи ва ҳеч бир президент қароримни ўзгартира олмайди»

Журналистларнинг мураббий Роналдуга 30 дақиқалик ўйин амалиётини ваъда қилган-қилмагани ҳақидаги саволига Жорже Жезуш қатъий ва муросасиз жавоб қайтарди:

«Истаган нарсамни ваъда қилишим мумкин. Мен мураббийман. Футболчига унинг ўйинда қатнашмаслигини айтдим: “Сени захирага ўтқазаман. Агар охирги 30 дақиқа давомида сенга эҳтиёж сезилса, майдонга тушасан. Агар эҳтиёж бўлмаса — тушмайсан”.

Ҳеч бир футболчи қароримни ўзгартиришга мажбур қила олмайди. На у, на футболдаги бошқа бирор киши. Ҳеч бир президент ҳам. Ҳеч қачон, ҳеч қандай ҳолатда!»

Мураббийнинг ушбу кескин чиқиши ва шафқатсиз баёнотларидан сўнг, Криштиану Роналду миллий жамоа лагерини бутунлай тарк этиб, қайтиб келмаслик қарорини қабул қилди.

Жорже ЖезушКриштиану РоналдуПортугалия футбол федерациясиНорвегия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Бугун 06:45«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ бердиБугун 06:51Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19«У майдонда бўлиши шарт!»: Жорже Жезуш Уэлсга қарши баҳс олдидан режасини ошкор қилди«У майдонда бўлиши шарт!»: Жорже Жезуш Уэлсга қарши баҳс олдидан режасини ошкор қилди24 сентябр 06:54«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКеча 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди