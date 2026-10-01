«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг норозилигига ўйин вақтидаги тактик қарор сабаб бўлганини маълум қилди.
- Мураббий Роналдуга Норвегия ва Данияга қарши ўйинларда майдонга тушмаслигини айтган, аммо ўйин вақтида уни қизиб туришга юборган, кейин эса майдонга туширмаган.
- Жезушнинг таъкидлашича, 30 дақиқа қизиш машқларини бажариб, майдонга тушмаган ҳар қандай футболчи, ҳатто Пеле ёки Марадона бўлса ҳам, мамнун бўлмайди.
Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш Норвегияга қарши баҳсдан (2:1) кейин Криштиану Роналду атрофида юзага келган кескин вазият ва федерация президенти иштирокидаги учрашув тафсилотларига ниҳоят тўлиқ ойдинлик киритди.
Ушбу матбуот анжуманидан кўп ўтмай, 41 ёшли сардор миллий жамоа қароргоҳини шошилинч тарк этди.
«30 дақиқа чиниқиш — кейин эса майдонга тушмаслик»: Аразнинг асл илдизи
Жезушнинг таъкидлашича, ҳужумчининг норозилигига ўйин вақтидаги тактик қарор сабаб бўлган. Мураббий унга ҳатто дунё футболи афсоналари ҳам қоидалардан устун эмаслигини эслатиб ўтди:
«Кришга олдиндаги икки баҳсда — Норвегия ва Данияга қарши ўйинларда майдонга тушмаслигини айтгандим. Ўйин вақтида эса керак бўлиб қолар, деб уни қизиб туришга юбордим. Кейин эса майдонга туширмадим.
20 ёки 30 дақиқа давомида қизиш машқларини бажариб, кейин майдонга тушмаган ҳар қандай футболчи бундан мамнун бўлмайди. Айниқса, Криш. Ҳатто у Пеле ёки Марадона бўлганида ҳам. 30 дақиқа қизиш — кейин эса захирада қолиш? Қоидалар шундай. Ҳамманинг ҳуқуқи тенг ва мен уни туширмасликка қарор қилдим».
Федерация раҳбарининг аралашуви ва саҳна ортидаги суҳбат
Матбуотда Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проэнсанинг лагерга келиши бўйича тарқалган хабарларга мураббий қуйидагича жавоб қайтарди:
Мажбурий муҳокама: Мутахассис аслида йўқ жойдан муаммо яратилганини билдириб, Роналдуга: «Криш, Португалияда бу ҳақда жуда кўп гапиришяпти, шунинг учун бу масалани муҳокама қилишимизга тўғри келяпти, лекин мен нима бўлаётганини тушунмаяпман», деганини очиқлади.
Роналдунинг аввалги сўзлари: Мураббий ҳужумчининг ўз ваъдасида турмаганига ишора қилди: «Биз муҳокама қилган нарса — унинг матбуот анжуманида айтган гаплари эди. У шундай деганди: “Мен бу ерга қарорни сиз қабул қилишингиз учун келганман. Агар ўйнашимни хоҳласангиз — ўйнайман. Агар захирада ўтиришимни хоҳласангиз — захирада ўтираман”».
Президент роли: Раҳбарнинг терма ихтиёрига келиши табиий ҳол экани, жамоатчилик шов-шуви фонида вазиятни тушунишга келгани ва кечки овқатдан кейиноқ масала ёпилгани таъкидланди.
«Ҳеч бир футболчи ва ҳеч бир президент қароримни ўзгартира олмайди»
Журналистларнинг мураббий Роналдуга 30 дақиқалик ўйин амалиётини ваъда қилган-қилмагани ҳақидаги саволига Жорже Жезуш қатъий ва муросасиз жавоб қайтарди:
«Истаган нарсамни ваъда қилишим мумкин. Мен мураббийман. Футболчига унинг ўйинда қатнашмаслигини айтдим: “Сени захирага ўтқазаман. Агар охирги 30 дақиқа давомида сенга эҳтиёж сезилса, майдонга тушасан. Агар эҳтиёж бўлмаса — тушмайсан”.
Ҳеч бир футболчи қароримни ўзгартиришга мажбур қила олмайди. На у, на футболдаги бошқа бирор киши. Ҳеч бир президент ҳам. Ҳеч қачон, ҳеч қандай ҳолатда!»
Мураббийнинг ушбу кескин чиқиши ва шафқатсиз баёнотларидан сўнг, Криштиану Роналду миллий жамоа лагерини бутунлай тарк этиб, қайтиб келмаслик қарорини қабул қилди.
Изоҳлар 0
…