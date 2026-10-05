“Ўзича талабчан кўринмоқчи”: Пирс Морган Португалия бош мураббийини аёвсиз танқид қилди

·9·Спорт
“Ўзича талабчан кўринмоқчи”: Пирс Морган Португалия бош мураббийини аёвсиз танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Машҳур журналист Пирс Морган Португалия бош мураббийи Жорже Жезушни Криштиану Роналдуни камситиш орқали обрў орттиришга уринаётганликда айблади.
  • Морган мураббийнинг хатти-ҳаракатларини «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ устози Эрик тен Ҳагга қиёслаб, уни ўзини қаттиққўл кўрсатишга чиранаётганликда танқид қилди.
  • Бу ҳолат Роналдунинг «Манчестер Юнайтед»даги охирги даврларидаги вазиятни эслатади, дейди журналист.

Португалия миллий терма жамоасида бош мураббий Жорже Жезуш ҳамда сардор Криштиану Роналду ўртасида юзага келган кескин ихтилоф халқаро матбуотда кенг муҳокама қилинишда давом этмоқда. Британиялик машҳур телебошловчи ва журналист Пирс Морган португалиялик мутахассиснинг хатти-ҳаракатларига муносабат билдириб, уни «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ устози Эрик тен Ҳагга қиёслади ва мураббийни очиқчасига обрў орттиришга уринишда айблади.

Аввалроқ Криштиану Роналду билан шов-шувли эксклюзив интервьюси орқали катта резонанс кўтарган инглиз журналисти бу гал ҳам юлдуз ҳужумчининг позициясини қатъий ҳимоя қилиб чиқди.

«Роналдуни камситиш орқали ном қозонмоқчи»: Морганнинг кескин ҳужуми

Пирс Морган ўзининг Х (собиқ Twitter) тармоғидаги расмий саҳифасида Жорже Жезушнинг қарорларини кескин қоралади:

«Бу мураббий — португалиялик тен Ҳаг! Гўёки ўзини ўта қаттиққўл, принципиал ва талабчан мураббий сифатида кўрсатишга чиранади. У аслида Криштиану Роналдуни ҳайратланарли даражада ҳурматсизлик билан камситиш орқали ўзига арзон ном ва обрў қозонишга уринмоқда».

Журналистнинг фикрича, бу ҳолат Роналдунинг «Манчестер Юнайтед»даги охирги даврларида рўй берган сунъий босим ва ҳурматсизлик сценарийсини эслатмоқда.

Данияга қарши ўйин олдидан қароргоҳни тарк этиш тафсилоти

Эслатиб ўтамиз, можаро УЕФА Миллатлар лигаси 3-тури доирасидаги Дания билан сафар учрашуви олдидан жиддий тус олган эди:

  • Матбуот анжуманидаги ишора: Ўйинолди матбуот анжуманида Жорже Жезуш Роналдунинг захирада қолиши ёки умуман майдонга тушмаслиги мумкинлигини очиқлаган, аммо орада низо йўқлигини даъво қилган;

  • Норозилик қадами: Мураббийнинг қарори ва машғулотлар жараёнидаги муносабатдан ғазабланган Роналду терма жамоа лагерини муддатидан аввал тарк этган;

  • Миллий резонанс: Сардорнинг ушбу ҳаракати Португалия футболида мисли кўрилмаган мунозараларни келтириб чиқарди ва бутун мамлакат бўйлаб икки қарама-қарши фикрлар лагерини пайдо қилди.

Муносабатлар қай тариқа ривожланади?

Майдондаги натижаларга қараганда, Португалия термаси Роналдусиз ўтган икки ўйинда ҳам ғалабага эришди (Дания устидан 4:2 ва Норвегия устидан 2:1). Бироқ миллий жамоа афсонасининг тақдири номаълумлигича қолмоқда.

Ҳозирда бутун дунё футболи жамоатчилиги Жорже Жезуш ҳамда Криштиану Роналду ўртасидаги бўлажак юзма-юз учрашув ва ноябрь ойидаги Миллатлар лигаси ўйинлари қайдномасига сардор киритилиши ёки киритилмаслигини диққат билан кузатмоқда.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушПирс МорганУЕФА Миллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиБугун 11:55Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиМожарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиКеча 01:04Португалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилиндиПортугалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилиндиБугун 07:491000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкинКеча 21:28Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Кеча 00:56Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...3 октябр 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди