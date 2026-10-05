“Ўзича талабчан кўринмоқчи”: Пирс Морган Португалия бош мураббийини аёвсиз танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Машҳур журналист Пирс Морган Португалия бош мураббийи Жорже Жезушни Криштиану Роналдуни камситиш орқали обрў орттиришга уринаётганликда айблади.
- Морган мураббийнинг хатти-ҳаракатларини «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ устози Эрик тен Ҳагга қиёслаб, уни ўзини қаттиққўл кўрсатишга чиранаётганликда танқид қилди.
- Бу ҳолат Роналдунинг «Манчестер Юнайтед»даги охирги даврларидаги вазиятни эслатади, дейди журналист.
Португалия миллий терма жамоасида бош мураббий Жорже Жезуш ҳамда сардор Криштиану Роналду ўртасида юзага келган кескин ихтилоф халқаро матбуотда кенг муҳокама қилинишда давом этмоқда. Британиялик машҳур телебошловчи ва журналист Пирс Морган португалиялик мутахассиснинг хатти-ҳаракатларига муносабат билдириб, уни «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ устози Эрик тен Ҳагга қиёслади ва мураббийни очиқчасига обрў орттиришга уринишда айблади.
Аввалроқ Криштиану Роналду билан шов-шувли эксклюзив интервьюси орқали катта резонанс кўтарган инглиз журналисти бу гал ҳам юлдуз ҳужумчининг позициясини қатъий ҳимоя қилиб чиқди.
«Роналдуни камситиш орқали ном қозонмоқчи»: Морганнинг кескин ҳужуми
Пирс Морган ўзининг Х (собиқ Twitter) тармоғидаги расмий саҳифасида Жорже Жезушнинг қарорларини кескин қоралади:
«Бу мураббий — португалиялик тен Ҳаг! Гўёки ўзини ўта қаттиққўл, принципиал ва талабчан мураббий сифатида кўрсатишга чиранади. У аслида Криштиану Роналдуни ҳайратланарли даражада ҳурматсизлик билан камситиш орқали ўзига арзон ном ва обрў қозонишга уринмоқда».
Журналистнинг фикрича, бу ҳолат Роналдунинг «Манчестер Юнайтед»даги охирги даврларида рўй берган сунъий босим ва ҳурматсизлик сценарийсини эслатмоқда.
Данияга қарши ўйин олдидан қароргоҳни тарк этиш тафсилоти
Эслатиб ўтамиз, можаро УЕФА Миллатлар лигаси 3-тури доирасидаги Дания билан сафар учрашуви олдидан жиддий тус олган эди:
Матбуот анжуманидаги ишора: Ўйинолди матбуот анжуманида Жорже Жезуш Роналдунинг захирада қолиши ёки умуман майдонга тушмаслиги мумкинлигини очиқлаган, аммо орада низо йўқлигини даъво қилган;
Норозилик қадами: Мураббийнинг қарори ва машғулотлар жараёнидаги муносабатдан ғазабланган Роналду терма жамоа лагерини муддатидан аввал тарк этган;
Миллий резонанс: Сардорнинг ушбу ҳаракати Португалия футболида мисли кўрилмаган мунозараларни келтириб чиқарди ва бутун мамлакат бўйлаб икки қарама-қарши фикрлар лагерини пайдо қилди.
Муносабатлар қай тариқа ривожланади?
Майдондаги натижаларга қараганда, Португалия термаси Роналдусиз ўтган икки ўйинда ҳам ғалабага эришди (Дания устидан 4:2 ва Норвегия устидан 2:1). Бироқ миллий жамоа афсонасининг тақдири номаълумлигича қолмоқда.
Ҳозирда бутун дунё футболи жамоатчилиги Жорже Жезуш ҳамда Криштиану Роналду ўртасидаги бўлажак юзма-юз учрашув ва ноябрь ойидаги Миллатлар лигаси ўйинлари қайдномасига сардор киритилиши ёки киритилмаслигини диққат билан кузатмоқда.
Изоҳлар 0
…