Лионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайди

·36·Спорт
Лионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони, Лионель Мессининг миллий жамоадаги фаолияти якунига етаётганини тан олиб, унинг ўрни ҳеч қачон бўш қолмаслигини ва жамоа динамикасида туб бурилиш юз беришини таъкидлади.
  • Скалонининг сўзларига кўра, Месси майдонни тарк этгач, жамоа атрофида фақат носталгия қолади, чунки унинг майдондаги борлиғи барчага куч бағишлаган.

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони афсонавий сардор Лионель Мессининг миллий жамоадаги фаолияти якунига етаётгани ҳақида очиқ фикр билдирди. Ла Насион нашри тарқатган маълумотларга кўра, мураббий саккиз карра "Олтин тўп" соҳибининг халқаро майдондаги ўрни ҳеч қачон бўш қолмаслигини ва жамоа динамикасида туб бурилиш ясалишини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Буркина-Фасо устидан қозонилган 7:0 ҳисобидаги йирик ғалабадан сўнг, асосий эътибор сешанба куни Бенин билан бўлиб ўтадиган ўртоқлик ўйинига қаратилди. Бу учрашув Лионель Месси учун Аргентина либосидаги сўнгги ўйин бўлиши кутилмоқда. Қатардаги Жаҳон чемпионати ҳамда Америка кубоги ғалибларини бошқарган Лионель Скалони шогирдининг ўзига хос таъсири ҳақида тўхталиб ўтди.

Носталгия ва ноёб энергия

Лионель Скалонининг таъкидлашича, Месси майдонни тарк этгач, жамоа атрофида фақат соғинч туйғуси қолади. "Фақат носталгия қолади, чунки у энди у ерда бўлмайди", — деди мураббий. Унинг сўзларига кўра, майдонда Лионель Месси билан бирга ҳаракат қилиш мутлақо ўзгача ҳиссиёт бўлиб, бундай нёсни нафақат жамоадошлар, балки рақиблар ва мухлислар ҳам бошқача ҳис қилишган.

Аргентиналик мутахассис Мессининг нафақат чиройли голлари, балки унинг майдондаги борлиғи барчага куч бағишлаганини алоҳида эътироф этди. Скалони бу хусусиятни бошқа ҳеч бир футболчида кўрмаганини тан олиб, келгусида миллий жамоа ўз фаолиятини давом эттириши аниқлигини, бироқ аввалгидек бўлмаслигини қўшимча қилди.

Меҳнатсеварлик ва намунали профессионализм

Мураббийнинг фикрича, Лионель Мессининг келажак авлод учун қолдирадиган асосий мероси унинг ёпиқ эшиклар ортидаги темирдек интизоми ва машғулотлардаги тинимсиз меҳнатидир. У ҳатто жамоа мундиал йўлланмасини муддатидан аввал қўлга киритган пайтларда ҳам йиғинларга биринчилардан бўлиб келиб, охирги бўлиб кетиши барча учун улкан мактабдир.

"У ажойиб намуна: машғулотга биринчи бўлиб келади, охирида кетади, ўзига қандай қарайди ва ҳар бир ўйинга қандай ёндашади", — деди Лионель Скалони футболчининг инсоний ва профессионал фазилатларини мақтлаб.

Монументал стадиондаги тарихий видолашув

Эстадио Монументал стадионида бўлиб ўтадиган Бенин қарши баҳс буюк сардор ва Қатарда чемпионликни қўлга киритган асосий таркиб футболчилари учун муносиб ҳурмат бажо келтириш маросимига айланади. Мухлисларнинг чипталарга бўлган талаби мисли кўрилмаган даражада юқори эканлиги таъкидланди.

Лионель Скалонининг сўзларига кўра, агар шундай бешта стадион бўлганида ҳам бари тўлиб, одамларга жой етишмас эди. Мураббий бу кун барча учун, жумладан Лео учун ҳам унутилмас ва ҳиссиётларга бой ўтишини таъкидлаб, унга елка тутиб келган барча жамоадошлар ҳам бу олқишларга лойиқлигини қайд этди.

Лионель МессиЛионель СкалониАргентинаФутболЖЧ-2022
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошладиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошлади30 сентябр 12:11Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилдиЛионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди25 сентябр 17:53Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди22 сентябр 23:51Хосе Мануэль Лопес Аргентина сафидаги илк голини ҳаёт туҳфаси деб атадиХосе Мануэль Лопес Аргентина сафидаги илк голини ҳаёт туҳфаси деб атади2 октябр 11:50Аргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилдиАргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилди28 сентябр 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди