Акбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Акбар Жўраев Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида даст кўтариш машқида 197 килограммни забт этиб, жаҳон рекордини ўрнатди.
- Бу натижа ўзбекистонлик спортчининг оғир атлетика тарихидаги навбатдаги муҳим қадами бўлди.
- Ҳозирда спортчининг якуний натижаси силтаб кўтариш машқи якунлангандан сўнг аниқланади.
Ўзбекистон оғир атлетикаси Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида яна бир тарихий натижага эришди. Миллий жамоамиз аъзоси Акбар Жўраев даст кўтариш машқида 197 килограммни забт этиб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.
Бу натижа нафақат Осиё ўйинларидаги энг ёрқин чиқишлардан бири, балки ўзбекистонлик спортчининг оғир атлетика тарихидаги навбатдаги катта қадами бўлди.
197 килограмм — янги жаҳон рекорди
Аичи-Нагоя-2026 доирасида оғир атлетика баҳсларида иштирок этаётган Акбар Жўраев даст кўтариш машқида навбатдаги уринишини амалга оширди.
Ҳамюртимиз 197 килограммлик оғирликни муваффақиятли кўтариб, ушбу машқ бўйича жаҳон рекордини янгилади.
Шу тариқа Жўраев Осиё ўйинларида нафақат медаль учун кураш, балки жаҳон рекордини янгилаш билан ҳам Ўзбекистон делегацияси эътиборини яна бир бор ўзига қаратди.
197 килограммлик натижа спортчининг жисмоний тайёргарлиги ва юқори даражадаги мусобақаларда босим остида ҳам ўз имкониятини тўлиқ намойиш эта олишини кўрсатди.
Аммо асосий кураш ҳали олдинда
Акбар Жўраевнинг Аичи-Нагоядаги иштироки даст кўтариш билан якунланмайди.
Оғир атлетикада якуний натижа икки машқ — даст кўтариш ва силтаб кўтариш натижалари йиғиндиси асосида аниқланади.
Шу сабабли спортчимиз учун энг муҳим босқичлардан бири ҳали олдинда.
Энди Жўраев силтаб кўтариш дастурида ҳам ўз имкониятларини намойиш этади. Ушбу машқ якунланганидан сўнг спортчининг икки машқ бўйича умумий натижаси ва мусобақадаги якуний ўрни маълум бўлади.
Ўзбекистон делегацияси учун яна бир тарихий лаҳза
Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари турли спорт турларида юқори натижалар қайд этиб келмоқда.
Акбар Жўраевнинг 197 килограммлик жаҳон рекорди эса мамлакат делегацияси учун навбатдаги катта воқеага айланди.
Энг қизиғи, Жўраев ҳали мусобақани якунлагани йўқ. Даст кўтаришдаги рекорддан кейин барча эътибор энди силтаб кўтаришга қаратилади.
197 килограмм — тарихга кирган рақам. Энди эса Акбар Жўраев олдида яна бир вазифа бор: жаҳон рекорди билан бошланган чиқишини Осиё ўйинларидаги юқори якуний натижа билан безаш.
Ўзбекистонлик чемпионнинг кейинги чиқиши унинг Аичи-Нагоя-2026даги якуний натижасини белгилаб беради. Аммо бир нарса аллақачон аниқ: Акбар Жўраев Япониядаги Осиё ўйинларини янги жаҳон рекорди билан бошлади.
Изоҳлар 0
…