Акбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгилади

·0·Спорт
Акбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Акбар Жўраев Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида даст кўтариш машқида 197 килограммни забт этиб, жаҳон рекордини ўрнатди.
  • Бу натижа ўзбекистонлик спортчининг оғир атлетика тарихидаги навбатдаги муҳим қадами бўлди.
  • Ҳозирда спортчининг якуний натижаси силтаб кўтариш машқи якунлангандан сўнг аниқланади.

Ўзбекистон оғир атлетикаси Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида яна бир тарихий натижага эришди. Миллий жамоамиз аъзоси Акбар Жўраев даст кўтариш машқида 197 килограммни забт этиб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.

Бу натижа нафақат Осиё ўйинларидаги энг ёрқин чиқишлардан бири, балки ўзбекистонлик спортчининг оғир атлетика тарихидаги навбатдаги катта қадами бўлди.

197 килограмм — янги жаҳон рекорди

Аичи-Нагоя-2026 доирасида оғир атлетика баҳсларида иштирок этаётган Акбар Жўраев даст кўтариш машқида навбатдаги уринишини амалга оширди.

Ҳамюртимиз 197 килограммлик оғирликни муваффақиятли кўтариб, ушбу машқ бўйича жаҳон рекордини янгилади.

Шу тариқа Жўраев Осиё ўйинларида нафақат медаль учун кураш, балки жаҳон рекордини янгилаш билан ҳам Ўзбекистон делегацияси эътиборини яна бир бор ўзига қаратди.

197 килограммлик натижа спортчининг жисмоний тайёргарлиги ва юқори даражадаги мусобақаларда босим остида ҳам ўз имкониятини тўлиқ намойиш эта олишини кўрсатди.

Аммо асосий кураш ҳали олдинда

Акбар Жўраевнинг Аичи-Нагоядаги иштироки даст кўтариш билан якунланмайди.

Оғир атлетикада якуний натижа икки машқ — даст кўтариш ва силтаб кўтариш натижалари йиғиндиси асосида аниқланади.

Шу сабабли спортчимиз учун энг муҳим босқичлардан бири ҳали олдинда.

Энди Жўраев силтаб кўтариш дастурида ҳам ўз имкониятларини намойиш этади. Ушбу машқ якунланганидан сўнг спортчининг икки машқ бўйича умумий натижаси ва мусобақадаги якуний ўрни маълум бўлади.

Ўзбекистон делегацияси учун яна бир тарихий лаҳза

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари турли спорт турларида юқори натижалар қайд этиб келмоқда.

Акбар Жўраевнинг 197 килограммлик жаҳон рекорди эса мамлакат делегацияси учун навбатдаги катта воқеага айланди.

Энг қизиғи, Жўраев ҳали мусобақани якунлагани йўқ. Даст кўтаришдаги рекорддан кейин барча эътибор энди силтаб кўтаришга қаратилади.

197 килограмм — тарихга кирган рақам. Энди эса Акбар Жўраев олдида яна бир вазифа бор: жаҳон рекорди билан бошланган чиқишини Осиё ўйинларидаги юқори якуний натижа билан безаш.

Ўзбекистонлик чемпионнинг кейинги чиқиши унинг Аичи-Нагоя-2026даги якуний натижасини белгилаб беради. Аммо бир нарса аллақачон аниқ: Акбар Жўраев Япониядаги Осиё ўйинларини янги жаҳон рекорди билан бошлади.

Акбар ЖўраевАичи-Нагоя-2026Осиё ўйинлариОғир атлетика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари26 сентябр 17:47Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди26 сентябр 12:53Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?26 сентябр 12:58Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалари27 сентябр 16:21Шаҳриёр Маҳкамов Аичи-Нагояда Ўзбекистонга олтин медаль олиб келдиШаҳриёр Маҳкамов Аичи-Нагояда Ўзбекистонга олтин медаль олиб келди26 сентябр 12:54Анвар Анваров Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритдиАнвар Анваров Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритдиКеча 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди