Flashscore баҳоси: Жанубий Кореяга қарши баҳсда Ўзбекистон таркибида ким энг яхши ўйнади?

·33·Спорт
Flashscore баҳоси: Жанубий Кореяга қарши баҳсда Ўзбекистон таркибида ким энг яхши ўйнади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди, бунда Сон Хён Мин ва О Се Хун гол уришди.
  • Флашскоре рейтингига кўра, Жанубий Корея ҳимоячиси Чо Хён-Тхек 7,9 балл билан ўйиннинг энг яхши футболчиси деб топилди.
  • Ўзбекистон терма жамоаси сафида эса Аббосбек Файзуллаев 6,9 балл билан энг юқори баҳоланган футболчи бўлди, сардор Элдор Шомуродов эса 5,7 балл билан энг паст натижани қайд этди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашувлари доирасидаги иккита муҳим ғалабадан (Эрон ва Сурия устидан қозонилган муваффақиятлар) сўнг илк бор мағлубият аламини тотиб кўрди. Фабио Каннаваро бошчилигидаги вакилларимиз Осиёнинг етакчи грандларидан бири Жанубий Корея меҳмони бўлиб, 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.

Мезбонларнинг юлдузли сардори Сон Хён Мин учрашувнинг 6-дақиқасидаёқ жарима зарбасини аниқ амалга ошириб ҳисобни очган бўлса, 60-дақиқада О Се Хун иккинчи тўпни киритиб, якуний натижани ўрнатди. Ушбу жиддий синов терма жамоанинг кучли рақиблар билан ўйиндаги ҳақиқий салоҳиятини кўрсатиб берди.

Flashscore баҳолари: Ким қандай баҳоланди?

Дунёнинг етакчи спорт статистикаси платформаларидан бири бўлган Flashscore портали баҳс иштирокчиларининг ҳаракатларини таҳлил қилиб, махсус балларни эълон қилди:

  • Учрашув қаҳрамони: Баҳснинг энг яхши ўйинчиси сифатида Жанубий Корея термасининг чап қанот ҳимоячиси Чо Хён-Тхэк эътироф этилди. У ҳимояда ҳам, қанот ҳужумларида ҳам юқори фаоллик кўрсатиб, 7,9 баллга лойиқ кўрилди;

  • Ўзбекистон сафида энг яхшилар: Терма жамоамиз сафида ҳужумкор вингер Аббосбек Файзуллаев энг фаол ўйинчи бўлди — у 6,9 балл олди (83-дақиқада алмаштирилди). «Ланс» марказий ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов эса 6,8 балл билан баҳоланиб, ҳимоя чизиғидаги барқарорлигини яна бир бор намойиш этди;

  • Шомуродовнинг омадсиз куни: Терма жамоа сардори ва асосий тўпурари Элдор Шомуродов эса кореялик ҳимоячиларнинг қаттиқ назорати остида қолиб кетди. Барча 90 дақиқани майдонда ўтказган тажрибали ҳужумчи жамоа таркибида энг паст кўрсаткич — 5,7 балл билан баҳоланди.

Мураббийлар штаби учун жиддий сабоқ

Эрон ва Сурия устидан қозонилган ғалабалардан кейин мазкур мағлубият терма жамоамиз учун ўзига хос «совуқ душ» бўлди:

  • Прессинг остидаги ўйин: Осиёнинг энг юқори тезликдаги жамоасига қарши баҳс ярим ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги боғлиқликни кучайтириш зарурлигини очиб берди;

  • Каннаваро хулосалари: Италиялик мутахассис учун ушбу назорат учрашуви олдинда турган масъулиятли расмий турнирлар олдидан тактик хатоларни тўғирлаш ва захира имкониятларини кенгроқ баҳолаш учун муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон миллий терма жамоасиФабио КаннавароЖанубий КореяАббосбек Файзуллаев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?Кеча 18:33Каннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очдиКаннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очди2 октябр 07:59Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?Бугун 13:28Каннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилдиКаннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилди2 октябр 10:03Каннаваро Катанец схемаларидан нега воз кечганини очиқлади — 4-3-3 тактикаси таҳлилиКаннаваро Катанец схемаларидан нега воз кечганини очиқлади — 4-3-3 тактикаси таҳлили25 сентябр 06:25Каннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлилиКаннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлили24 сентябр 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?