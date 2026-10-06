Flashscore баҳоси: Жанубий Кореяга қарши баҳсда Ўзбекистон таркибида ким энг яхши ўйнади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди, бунда Сон Хён Мин ва О Се Хун гол уришди.
- Флашскоре рейтингига кўра, Жанубий Корея ҳимоячиси Чо Хён-Тхек 7,9 балл билан ўйиннинг энг яхши футболчиси деб топилди.
- Ўзбекистон терма жамоаси сафида эса Аббосбек Файзуллаев 6,9 балл билан энг юқори баҳоланган футболчи бўлди, сардор Элдор Шомуродов эса 5,7 балл билан энг паст натижани қайд этди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашувлари доирасидаги иккита муҳим ғалабадан (Эрон ва Сурия устидан қозонилган муваффақиятлар) сўнг илк бор мағлубият аламини тотиб кўрди. Фабио Каннаваро бошчилигидаги вакилларимиз Осиёнинг етакчи грандларидан бири Жанубий Корея меҳмони бўлиб, 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
Мезбонларнинг юлдузли сардори Сон Хён Мин учрашувнинг 6-дақиқасидаёқ жарима зарбасини аниқ амалга ошириб ҳисобни очган бўлса, 60-дақиқада О Се Хун иккинчи тўпни киритиб, якуний натижани ўрнатди. Ушбу жиддий синов терма жамоанинг кучли рақиблар билан ўйиндаги ҳақиқий салоҳиятини кўрсатиб берди.
Flashscore баҳолари: Ким қандай баҳоланди?
Дунёнинг етакчи спорт статистикаси платформаларидан бири бўлган Flashscore портали баҳс иштирокчиларининг ҳаракатларини таҳлил қилиб, махсус балларни эълон қилди:
Учрашув қаҳрамони: Баҳснинг энг яхши ўйинчиси сифатида Жанубий Корея термасининг чап қанот ҳимоячиси Чо Хён-Тхэк эътироф этилди. У ҳимояда ҳам, қанот ҳужумларида ҳам юқори фаоллик кўрсатиб, 7,9 баллга лойиқ кўрилди;
Ўзбекистон сафида энг яхшилар: Терма жамоамиз сафида ҳужумкор вингер Аббосбек Файзуллаев энг фаол ўйинчи бўлди — у 6,9 балл олди (83-дақиқада алмаштирилди). «Ланс» марказий ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов эса 6,8 балл билан баҳоланиб, ҳимоя чизиғидаги барқарорлигини яна бир бор намойиш этди;
Шомуродовнинг омадсиз куни: Терма жамоа сардори ва асосий тўпурари Элдор Шомуродов эса кореялик ҳимоячиларнинг қаттиқ назорати остида қолиб кетди. Барча 90 дақиқани майдонда ўтказган тажрибали ҳужумчи жамоа таркибида энг паст кўрсаткич — 5,7 балл билан баҳоланди.
Мураббийлар штаби учун жиддий сабоқ
Эрон ва Сурия устидан қозонилган ғалабалардан кейин мазкур мағлубият терма жамоамиз учун ўзига хос «совуқ душ» бўлди:
Прессинг остидаги ўйин: Осиёнинг энг юқори тезликдаги жамоасига қарши баҳс ярим ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги боғлиқликни кучайтириш зарурлигини очиб берди;
Каннаваро хулосалари: Италиялик мутахассис учун ушбу назорат учрашуви олдинда турган масъулиятли расмий турнирлар олдидан тактик хатоларни тўғирлаш ва захира имкониятларини кенгроқ баҳолаш учун муҳим манба бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…