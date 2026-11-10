Ламин Ямал Ла Лига тарихидаги энг ёш ассистент сифатида мутлақ рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» вундеркинди Ламин Ямал 19 ёш ва 118 кунлигида Ла Лига тарихида 40 та голли узатмани амалга оширган энг ёш футболчига айланди.
- Ушбу тарихий натижа Испания чемпионатининг 12-турида Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши кечган баҳсда, Фермин Лопесга узатилган голли пас эвазига қайд этилди.
- Ямал мазкур кўрсаткич билан Лионель Мессининг рекордини деярли тўрт йилга янгилаб, 22 ёшгача 40 та ассист қайд этган илк футболчи сифатида тарихга кирди.
Каталониянинг «Барселона» клуби ва Испания миллий терма жамоаси вундеркинди Ламин Ямал Испания чемпионати тарихини қайта ёзишда давом этмоқда.
Нуфузли статистик маълумотлар манбаси MisterChip хабарига кўра, ёш вингер Ла Лига доирасида 40 та голли узатмага (ассист) эришган чемпионат тарихидаги энг ёш футболчи сифатида мутлақ рекордчига айланди. Ушбу кўрсаткичга у атиги 19 ёш ва 118 кунлигида етиб келди.
Тарихда 22 ёшгача ҳеч ким уддаламаган марра
Испания чемпионатининг 90 йилдан ортиқ тарихи давомида 22 ёшга тўлгунга қадар 40 та голли пас қайд этган бирорта ҳам футболчи бўлмаган. Ламин Ямал бу маррани нафақат 22 ёшгача, балки 20 ёшга ҳам етмасдан забт этди:
Мадриддаги юбилей пас: Ямалнинг юбилей — 40-самарали узатмаси Ла Лиганинг 12-турида, сафарда Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши кечган драматик тўқнашувда содир бўлди;
Ғалаба голи: Баҳснинг 66-дақиқасида Ямалнинг заргарона тўп оширишидан сўнг Фермин Лопес рақиб дарвозасини ишғол қилди. Ушбу гол «Барселона»га 2:1 ҳисобидаги иродали ва қимматли сафар ғалабасини тақдим этди;
Мессининг рекордини бузиш: Таққослаш учун, афсонавий Лионель Месси Испания чемпионатида ўзининг 40-голли узатмасига фақат 23 ёш 158 кунлигида эришган эди. Ямал бу кўрсаткичда аргентиналик афсонадан деярли тўрт йилга илгарилаб кетди.
Ла Лига тарихи: 40 та голли пасга энг тез эришган футболчилар рейтинги
MisterChip тақдим этган тарихий Топ-5 рўйхати (ёш бўйича кўрсаткичлар):
Ўрин
Футболчи
Клуби
40-ассист қайд этилган ёш
1
Ламин Ямал
«Барселона»
19 ёш 118 кун (Янги рекорд)
2
Лопес Уфарте
«Реал Сосьедад»
22 ёш 15 кун
3
Адриан Эскудеро
«Атлетико Мадрид»
22 ёш 349 кун
4
Сеги
«Валенсия»
23 ёш 74 кун
5
Хосеба Эчеберрия
23 ёш 158 кун
5
Лионель Месси
«Барселона»
23 ёш 158 кун
Барқарорлик ва чўққи сари юриш
Мазкур муваффақият Ламин Ямалнинг шунчаки тўпурарлик хусусияти эмас, балки майдонни бенуқсон кўра олиш ва жамоадошларига вазият яратиб бериш бўйича юқори савияли плеймейкерлик даражасига эга эканини яна бир бор исботлади. 19 ёшли иқтидорнинг ушбу тарихий кўрсаткичи узоқ йиллар давомида ҳеч ким такрорлай олмайдиган рекорд бўлиб қолиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…