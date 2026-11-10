Ламин Ямал Ла Лига тарихидаги энг ёш ассистент сифатида мутлақ рекорд ўрнатди

·15·Спорт
Ламин Ямал Ла Лига тарихидаги энг ёш ассистент сифатида мутлақ рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» вундеркинди Ламин Ямал 19 ёш ва 118 кунлигида Ла Лига тарихида 40 та голли узатмани амалга оширган энг ёш футболчига айланди.
  • Ушбу тарихий натижа Испания чемпионатининг 12-турида Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши кечган баҳсда, Фермин Лопесга узатилган голли пас эвазига қайд этилди.
  • Ямал мазкур кўрсаткич билан Лионель Мессининг рекордини деярли тўрт йилга янгилаб, 22 ёшгача 40 та ассист қайд этган илк футболчи сифатида тарихга кирди.

Каталониянинг «Барселона» клуби ва Испания миллий терма жамоаси вундеркинди Ламин Ямал Испания чемпионати тарихини қайта ёзишда давом этмоқда.

Нуфузли статистик маълумотлар манбаси MisterChip хабарига кўра, ёш вингер Ла Лига доирасида 40 та голли узатмага (ассист) эришган чемпионат тарихидаги энг ёш футболчи сифатида мутлақ рекордчига айланди. Ушбу кўрсаткичга у атиги 19 ёш ва 118 кунлигида етиб келди.

Тарихда 22 ёшгача ҳеч ким уддаламаган марра

Испания чемпионатининг 90 йилдан ортиқ тарихи давомида 22 ёшга тўлгунга қадар 40 та голли пас қайд этган бирорта ҳам футболчи бўлмаган. Ламин Ямал бу маррани нафақат 22 ёшгача, балки 20 ёшга ҳам етмасдан забт этди:

  • Мадриддаги юбилей пас: Ямалнинг юбилей — 40-самарали узатмаси Ла Лиганинг 12-турида, сафарда Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши кечган драматик тўқнашувда содир бўлди;

  • Ғалаба голи: Баҳснинг 66-дақиқасида Ямалнинг заргарона тўп оширишидан сўнг Фермин Лопес рақиб дарвозасини ишғол қилди. Ушбу гол «Барселона»га 2:1 ҳисобидаги иродали ва қимматли сафар ғалабасини тақдим этди;

  • Мессининг рекордини бузиш: Таққослаш учун, афсонавий Лионель Месси Испания чемпионатида ўзининг 40-голли узатмасига фақат 23 ёш 158 кунлигида эришган эди. Ямал бу кўрсаткичда аргентиналик афсонадан деярли тўрт йилга илгарилаб кетди.

Ла Лига тарихи: 40 та голли пасга энг тез эришган футболчилар рейтинги

MisterChip тақдим этган тарихий Топ-5 рўйхати (ёш бўйича кўрсаткичлар):

Ўрин

Футболчи

Клуби

40-ассист қайд этилган ёш

1

Ламин Ямал

«Барселона»

19 ёш 118 кун (Янги рекорд)

2

Лопес Уфарте

«Реал Сосьедад»

22 ёш 15 кун

3

Адриан Эскудеро

«Атлетико Мадрид»

22 ёш 349 кун

4

Сеги

«Валенсия»

23 ёш 74 кун

5

Хосеба Эчеберрия

«Атлетик Бильбао»

23 ёш 158 кун

5

Лионель Месси

«Барселона»

23 ёш 158 кун

Барқарорлик ва чўққи сари юриш

Мазкур муваффақият Ламин Ямалнинг шунчаки тўпурарлик хусусияти эмас, балки майдонни бенуқсон кўра олиш ва жамоадошларига вазият яратиб бериш бўйича юқори савияли плеймейкерлик даражасига эга эканини яна бир бор исботлади. 19 ёшли иқтидорнинг ушбу тарихий кўрсаткичи узоқ йиллар давомида ҳеч ким такрорлай олмайдиган рекорд бўлиб қолиши кутилмоқда.

Ламин ЯмалБарселонаЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“7 та «Олтин тўп» олиши мумкин”: Рэшфорд Ламин Ямални Месси даражасига тенглаштирди“7 та «Олтин тўп» олиши мумкин”: Рэшфорд Ламин Ямални Месси даражасига тенглаштирди7 ноябр 18:33Рафинья ва Ямал бенефиси: “Барселона” “Астон Вилла”ни йирик ҳисобда тор-мор этдиРафинья ва Ямал бенефиси: “Барселона” “Астон Вилла”ни йирик ҳисобда тор-мор этди4 ноябр 07:13Ламин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирдиЛамин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирди20 сентябр 14:11Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши футболчиси бўлиш учун даъвогарлар эълон қилиндиЛа Лигада октябрь ойининг энг яхши футболчиси бўлиш учун даъвогарлар эълон қилинди30 октябр 07:47Каталонияда 7 та гол ва супершоу: “Барселона” “Алавес”ни 6:1 ҳисобида тор-мор этдиКаталонияда 7 та гол ва супершоу: “Барселона” “Алавес”ни 6:1 ҳисобида тор-мор этди1 ноябр 07:08Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватлади15 сентябр 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?