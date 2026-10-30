Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши футболчиси бўлиш учун даъвогарлар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигаси октябр ойининг энг яхши футболчиси соврини учун 5 нафар номзод рўйхатини расман эълон қилди.
- Мазкур рўйхатдан Килиан Мбаппе, Ламин Ямал, Матиас Дитуро, Алекс Грималдо ва Гонсалу Гедеш жой олди.
- Ғолиб мухлислар овози ҳамда мутахассислар ҳайъати хулосалари асосида яқин кунларда аниқланади.
- Ушбу индивидуал мукофот футболчиларнинг мавсум давомидаги самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.
Испания Ла Лигаси матбуот хизмати октябрь ойининг энг яхши футболчиси (Player of the Month) совринига даъвогар бўлган 5 нафар юлдузнинг якуний рўйхатини расман эълон қилди. Номзодлар орасидан ҳам гранд жамоаларнинг ҳужум триолари, ҳам мустаҳкам ҳимоя ва дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолган тажрибали посбон жой олган.
Сентябрь ойида мазкур нуфузли индивидуал соврин «Барселона»нинг бразилиялик вингери Рафиньяга насиб этган эди. Бу гал эса «Реал» ва «Барселона»нинг асосий етакчилари ўртасидаги тўқнашувга бошқа клубларнинг сермаҳсул юлдузлари ҳам жиддий рақобат туғдирмоқда.
Беш даъвогар ва уларнинг октябрдаги статистик кўрсаткичлари
Лига томонидан тақдим этилган расмий рақамлар номзодларнинг қай даражада юқори самарадорлик кўрсатганини исботлайди:
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»): Майдонда 264 дақиқа ҳаракат қилди, нақ 4 та гол урди, 16 та яккакурашда ғолиб чиқди ва узатмалар аниқлигини 83% даражасида сақлаб қолди;
Ламин Ямал («Барселона»): Майдонда 250 дақиқа ўтказди, 1 та гол ва 2 та самарали голли узатма муаллифи бўлди, 17 та яккакурашда ғалаба қозонди, паслар аниқлиги — 72%;
Матиас Дитуро («Эльче»): Майдонда 270 дақиқа ҳаракат қилди, кетма-кет 3 та ўйинда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди (clean sheet) ва 9 та муҳим сейв ижро этди;
Алекс Гримальдо («Атлетико Мадрид»): Майдонда 225 дақиқа тўп сурди, 1 та гол ва 1 та ассист қайд этди, 11 та яккакурашда зафар қучди, тўп узатиш аниқлиги эса юқори — 91%;
Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»): Майдонда 170 дақиқа бўлди, 2 та гол урди, 1 та ассист берди, 1 та яккакурашда ютиб чиқди, паслар аниқлиги — 84%.
Танлов ва овоз бериш жараёни
Ла Лиганинг ой футболчиси мукофоти мухлисларнинг расмий сайтдаги овозлари ҳамда мустақил сараловчи мутахассислар ҳайъати хулосаларига кўра аниқланади:
Рақобатнинг ўзига хослиги: Бир томондан Мбаппенинг юқори тўпурарлик инстинкти ва Ямалнинг креатив плеймейкерлиги курашса, иккинчи томондан Дитуронинг дарвозадаги ишончли ҳаракатлари соврин тақдирини кутилмаган томонга буриб юбориши мумкин;
Натижалар эълони: Октябрь ойи лауреати номи яқин кунларда Ла Лига матбуот хизмати томонидан расман жамоатчиликка эълон қилинади.
Испания чемпионатида шиддатли тус олган ушбу мавсумда ой футболчиси номини қўлга киритиш ҳар бир номзод учун «Олтин тўп» ва мавсум якунидаги йирик совринлар сари муҳим қадам бўлади.
Изоҳлар 0
…