Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши футболчиси бўлиш учун даъвогарлар эълон қилинди

·50·Спорт
Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши футболчиси бўлиш учун даъвогарлар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигаси октябр ойининг энг яхши футболчиси соврини учун 5 нафар номзод рўйхатини расман эълон қилди.
  • Мазкур рўйхатдан Килиан Мбаппе, Ламин Ямал, Матиас Дитуро, Алекс Грималдо ва Гонсалу Гедеш жой олди.
  • Ғолиб мухлислар овози ҳамда мутахассислар ҳайъати хулосалари асосида яқин кунларда аниқланади.
  • Ушбу индивидуал мукофот футболчиларнинг мавсум давомидаги самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Испания Ла Лигаси матбуот хизмати октябрь ойининг энг яхши футболчиси (Player of the Month) совринига даъвогар бўлган 5 нафар юлдузнинг якуний рўйхатини расман эълон қилди. Номзодлар орасидан ҳам гранд жамоаларнинг ҳужум триолари, ҳам мустаҳкам ҳимоя ва дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолган тажрибали посбон жой олган.

Сентябрь ойида мазкур нуфузли индивидуал соврин «Барселона»нинг бразилиялик вингери Рафиньяга насиб этган эди. Бу гал эса «Реал» ва «Барселона»нинг асосий етакчилари ўртасидаги тўқнашувга бошқа клубларнинг сермаҳсул юлдузлари ҳам жиддий рақобат туғдирмоқда.

Беш даъвогар ва уларнинг октябрдаги статистик кўрсаткичлари

Лига томонидан тақдим этилган расмий рақамлар номзодларнинг қай даражада юқори самарадорлик кўрсатганини исботлайди:

  • Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»): Майдонда 264 дақиқа ҳаракат қилди, нақ 4 та гол урди, 16 та яккакурашда ғолиб чиқди ва узатмалар аниқлигини 83% даражасида сақлаб қолди;

  • Ламин Ямал («Барселона»): Майдонда 250 дақиқа ўтказди, 1 та гол ва 2 та самарали голли узатма муаллифи бўлди, 17 та яккакурашда ғалаба қозонди, паслар аниқлиги — 72%;

  • Матиас Дитуро («Эльче»): Майдонда 270 дақиқа ҳаракат қилди, кетма-кет 3 та ўйинда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди (clean sheet) ва 9 та муҳим сейв ижро этди;

  • Алекс Гримальдо («Атлетико Мадрид»): Майдонда 225 дақиқа тўп сурди, 1 та гол ва 1 та ассист қайд этди, 11 та яккакурашда зафар қучди, тўп узатиш аниқлиги эса юқори — 91%;

  • Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»): Майдонда 170 дақиқа бўлди, 2 та гол урди, 1 та ассист берди, 1 та яккакурашда ютиб чиқди, паслар аниқлиги — 84%.

Танлов ва овоз бериш жараёни

Ла Лиганинг ой футболчиси мукофоти мухлисларнинг расмий сайтдаги овозлари ҳамда мустақил сараловчи мутахассислар ҳайъати хулосаларига кўра аниқланади:

  • Рақобатнинг ўзига хослиги: Бир томондан Мбаппенинг юқори тўпурарлик инстинкти ва Ямалнинг креатив плеймейкерлиги курашса, иккинчи томондан Дитуронинг дарвозадаги ишончли ҳаракатлари соврин тақдирини кутилмаган томонга буриб юбориши мумкин;

  • Натижалар эълони: Октябрь ойи лауреати номи яқин кунларда Ла Лига матбуот хизмати томонидан расман жамоатчиликка эълон қилинади.

Испания чемпионатида шиддатли тус олган ушбу мавсумда ой футболчиси номини қўлга киритиш ҳар бир номзод учун «Олтин тўп» ва мавсум якунидаги йирик совринлар сари муҳим қадам бўлади.

Ла ЛигаКилиан МбаппеЛамин ЯмалИспания чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?5 октябр 18:41Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиКилиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритди11 сентябр 10:12Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлдиМбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлди28 октябр 17:46Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташладиМбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташлади28 октябр 17:33“Чин дилдан афсусдаман”: Мбаппе ва Ла Лига раҳбари Хитой халқидан расман узр сўради“Чин дилдан афсусдаман”: Мбаппе ва Ла Лига раҳбари Хитой халқидан расман узр сўради27 октябр 19:50Дунёнинг энг қиммат 10 футболчиси маълум бўлдиДунёнинг энг қиммат 10 футболчиси маълум бўлди10 октябр 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди