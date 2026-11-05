Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Британиялик журналист Пирс Морган 41 ёшли Криштиану Роналдунинг Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш қарорига муносабат билдириб, уни жаҳон футболи тарихидаги энг буюк шахс деб атади.
- Морган футболчининг 23 йиллик фаолияти давомида 234 та ўйинда 146 та гол уриб, учта йирик совринни қўлга киритганини алоҳида эътироф этди.
Таниқли британиялик журналист ва телебошловчи Пирс Морган Криштиану Роналдунинг Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш тўғрисидаги қарорига муносабат билдирди. У 41 ёшли афсонавий ҳужумчининг ижтимоий тармоқларда эълон қилган ҳиссиётларга бой ва самимий видеомурожаатини алоҳида эътироф этди.
Морган португалиялик юлдузнинг халқаро майдонда эришган натижаларини юқори баҳолаб, уни жаҳон футболи тарихидаги энг буюк шахс сифатида таърифлади.
«У тарихдаги энг буюк футболчи»: Пирс Морганнинг муносабати
Британиялик журналист ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида футбол афсонасининг мероси ҳақида илиқ фикрларни билдирди:
Самимий ва ҳиссиётли қадам: «Криштиану Роналду миллий жамоадаги фаолиятини якунлаётганини ҳиссиётларга бой ва самимий видеода эълон қилди», — деб ёзди у;
Такрорланмас статистика ва совринлар: «У миллий жамоа сафида ҳаммадан кўп — 234 та баҳсда майдонга тушган. Энг кўп — 146 та гол урган. Португалияга унинг тарихидаги учта йирик совринни олиб келган»;
Якуний эътироф: «У тарихдаги энг буюк футболчи. Табриклайман», — дея сўзини якунлади журналист.
23 йиллик буюк салтанат рақамларда
Криштиану Роналдунинг миллий жамоа сафидаги улуғвор саёҳати футбол тарихига олтин ҳарфлар билан битилди:
2003 йилги дебют: У миллий жамоа либосидаги фаолиятини 2003 йилда бошлаган бўлиб, 23 йил давомида ўз ватани шарафини муносиб ҳимоя қилиб келди;
Европа ва Миллатлар лигаси зафарлари: Ҳужумчи сардор сифатида Португалияга 2016 йилги Европа чемпионати ҳамда икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини тақдим этди;
5 ноябрдаги расмий хайрлашув: 41 ёшли футболчи 2026 йил 5 ноябрь куни эстафетани ёш авлодга топшириш фурсати етганини эълон қилиб, халқаро саҳнадаги фаолиятига нуқта қўйди.
Изоҳлар 0
…