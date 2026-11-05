Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?

·74·Спорт
Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Британиялик журналист Пирс Морган 41 ёшли Криштиану Роналдунинг Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш қарорига муносабат билдириб, уни жаҳон футболи тарихидаги энг буюк шахс деб атади.
  • Морган футболчининг 23 йиллик фаолияти давомида 234 та ўйинда 146 та гол уриб, учта йирик совринни қўлга киритганини алоҳида эътироф этди.

Таниқли британиялик журналист ва телебошловчи Пирс Морган Криштиану Роналдунинг Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш тўғрисидаги қарорига муносабат билдирди. У 41 ёшли афсонавий ҳужумчининг ижтимоий тармоқларда эълон қилган ҳиссиётларга бой ва самимий видеомурожаатини алоҳида эътироф этди.

Морган португалиялик юлдузнинг халқаро майдонда эришган натижаларини юқори баҳолаб, уни жаҳон футболи тарихидаги энг буюк шахс сифатида таърифлади.

«У тарихдаги энг буюк футболчи»: Пирс Морганнинг муносабати

Британиялик журналист ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида футбол афсонасининг мероси ҳақида илиқ фикрларни билдирди:

  • Самимий ва ҳиссиётли қадам: «Криштиану Роналду миллий жамоадаги фаолиятини якунлаётганини ҳиссиётларга бой ва самимий видеода эълон қилди», — деб ёзди у;

  • Такрорланмас статистика ва совринлар: «У миллий жамоа сафида ҳаммадан кўп — 234 та баҳсда майдонга тушган. Энг кўп — 146 та гол урган. Португалияга унинг тарихидаги учта йирик совринни олиб келган»;

  • Якуний эътироф: «У тарихдаги энг буюк футболчи. Табриклайман», — дея сўзини якунлади журналист.

23 йиллик буюк салтанат рақамларда

Криштиану Роналдунинг миллий жамоа сафидаги улуғвор саёҳати футбол тарихига олтин ҳарфлар билан битилди:

  • 2003 йилги дебют: У миллий жамоа либосидаги фаолиятини 2003 йилда бошлаган бўлиб, 23 йил давомида ўз ватани шарафини муносиб ҳимоя қилиб келди;

  • Европа ва Миллатлар лигаси зафарлари: Ҳужумчи сардор сифатида Португалияга 2016 йилги Европа чемпионати ҳамда икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини тақдим этди;

  • 5 ноябрдаги расмий хайрлашув: 41 ёшли футболчи 2026 йил 5 ноябрь куни эстафетани ёш авлодга топшириш фурсати етганини эълон қилиб, халқаро саҳнадаги фаолиятига нуқта қўйди.

Криштиану РоналдуПирс МорганПортугалия миллий терма жамоасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлайдиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлайдиБугун 15:58Португалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот бердиПортугалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот бердиБугун 19:21Роналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариРоналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариБугун 18:15Бир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиБир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиБугун 16:23Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?27 октябр 10:20Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...11 октябр 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози